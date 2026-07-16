Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 July 2026: तृतीय भाव का चंद्रमा, मेहनत दिलाएगी सफलता, व्यापार और करियर में बनेंगे नए अवसर
Taurus Horoscope: क्या 16 जुलाई 2026 को वृषभ राशि वालों को व्यापार में नए अवसर, नौकरी में सफलता और छात्रों को मेहनत का पूरा फल मिलेगा? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.
Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि सुबह 8:53 बजे तक रहेगी, इसके बाद तृतीया तिथि प्रारंभ होगी.
आश्लेषा नक्षत्र शाम 7:52 बजे तक रहेगा, फिर मघा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं कि आज सभी 12 राशियों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.
आज का शुभ समय
शुभ चौघड़िया: सुबह 7:00 बजे से 8:00 बजे तक
शुभ चौघड़िया: शाम 5:00 बजे से 6:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 1:30 बजे से 3:00 बजे तक
शुभ दिशा: दक्षिण दिशा
बिजनेस राशिफल
वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन सकारात्मक रहने वाला है. तृतीय भाव में चंद्रमा होने से आपकी मेहनत और आत्मविश्वास रंग लाएंगे. यदि नया बिजनेस या नई ब्रांच शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो सुबह 7:00 से 8:00 बजे और शाम 5:00 से 6:00 बजे के बीच किया गया कार्य शुभ परिणाम दे सकता है. किसी प्रभावशाली व्यक्ति के संपर्क में आने से आपके कारोबार की ब्रांड वैल्यू बढ़ सकती है. युवा उद्यमियों को अपने लक्ष्य पर पूरी तरह फोकस बनाए रखना चाहिए, इससे भविष्य में अच्छे अवसर मिलेंगे.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उन्नति के संकेत लेकर आया है. विदेश में कार्यरत लोगों को कोई बड़ी जिम्मेदारी या उपलब्धि मिल सकती है, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. कार्यस्थल पर आपकी नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी और जूनियर कर्मचारी आपके मार्गदर्शन से लाभ उठाएंगे. यदि आप अपने प्रोफेशनल नेटवर्क को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो आने वाले समय में इसका अच्छा लाभ मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग भी प्राप्त हो सकता है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में आज स्थिति मजबूत रहने की संभावना है. व्यापार से आय में वृद्धि के संकेत हैं और नए अवसर भविष्य के लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं. यदि निवेश की योजना बना रहे हैं, तो अनुभवी लोगों की सलाह लेकर आगे बढ़ें. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन में खुशियां बनी रहेंगी. परिवार के किसी सदस्य की ओर से मिली अच्छी खबर आपका मन प्रसन्न कर सकती है और पुरानी चिंताएं दूर होंगी. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और घर का वातावरण सकारात्मक रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद पर्याप्त आराम और संतुलित भोजन का ध्यान रखें. नियमित व्यायाम और योग आपको पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखेंगे. मानसिक तनाव से बचने के लिए सकारात्मक सोच बनाए रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आज का दिन शुभ रहेगा. आपकी मेहनत अच्छे परिणाम दिला सकती है और पढ़ाई में आत्मविश्वास बढ़ेगा. शिक्षकों का मार्गदर्शन तथा नियमित अभ्यास सफलता की राह आसान बनाएंगे. नई चीजें सीखने की इच्छा भी बढ़ेगी.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7
उपाय
आज भगवान श्रीगणेश की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प या दूर्वा अर्पित करें. इसके बाद "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 108 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद मिठाई या चावल का दान करें. इससे करियर, व्यापार और पारिवारिक जीवन में शुभ परिणाम मिलने की संभावना बढ़ेगी.
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