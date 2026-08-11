Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 August 2026: कारोबार में मिलेगा फायदा, बढ़ेगा आत्मविश्वास

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं.

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा तीसरे भाव में होने से साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी. सिद्धि योग का साथ मिलने से बिजनेस पार्टनर की ओर से कोई सकारात्मक खबर मिल सकती है, हालांकि दिन में कुछ मिले-जुले प्रभाव भी देखने को मिलेंगे.

व्यापार के विस्तार के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा. किसी बड़े कॉन्ट्रैक्ट या सरकारी टेंडर के हाथ लगने की संभावना बन रही है. अगर आप लंबे समय से कारोबार को आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, तो आज उससे जुड़े जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं.

अगर हाल ही में नया स्टाफ रखा है, तो उसके काम और ग्राहकों के साथ व्यवहार की जानकारी खुद दें. पुराने कर्मचारी के भरोसे पूरी ट्रेनिंग छोड़ने के बजाय शुरुआत में खुद मार्गदर्शन करना बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन उपलब्धियों वाला रह सकता है. सुबह की मीटिंग में बॉस आपके पिछले कामों की सबके सामने तारीफ कर सकते हैं, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी.

हालांकि काम का बोझ भी बढ़ सकता है. वर्कलोड को तनाव में बदलने के बजाय इसे अपनी क्षमता साबित करने के मौके के तौर पर लें. अपने काम में लगातार सुधार करने की कोशिश करते रहें.

बॉस के मार्गदर्शन में काम करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. किसी काम में परेशानी आए तो पूछने में संकोच न करें, क्योंकि गलत तरीके से किया गया काम दोबारा करना पड़ सकता है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन सकारात्मक रह सकता है. कारोबार के विस्तार और बड़े कॉन्ट्रैक्ट से भविष्य में आमदनी बढ़ने की संभावना बन सकती है. हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी न करें.

नई व्यावसायिक योजनाओं में निवेश करने से पहले उससे जुड़े जोखिम और लाभ को अच्छी तरह समझ लें.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार में आपके नेतृत्व में कोई सामाजिक या पारिवारिक कार्य पूरा हो सकता है. बच्चों या छोटे भाई-बहन का संस्कारी और शिष्ट व्यवहार आपको खुशी देगा.

परिवार के सदस्यों के साथ सहयोग बनाए रखें. घर से जुड़ी जिम्मेदारियों को मिल-जुलकर पूरा करने से माहौल अच्छा रहेगा.

हेल्थ राशिफल

आज काम का दबाव बढ़ने के कारण थकान महसूस हो सकती है. लगातार काम करने के बीच आराम के लिए भी समय निकालें. तनाव को अपने ऊपर हावी न होने दें.

दिनभर ऊर्जावान बने रहने के लिए पर्याप्त नींद और संतुलित दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी होगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज नई चीजें सीखने पर ध्यान देने का दिन है. आपको नए कौशल और वोकेशनल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए.

आने वाले समय में आपका ज्ञान और आपकी स्किल ही सफलता का आधार बन सकती है. इसलिए केवल किताबी पढ़ाई तक सीमित न रहें और अपनी रुचि के अनुसार कोई नया कौशल सीखने की कोशिश करें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: सिल्वर

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद की क्षमता अनुसार मदद करें. किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण काम शुरू करना आपके लिए शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

