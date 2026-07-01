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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से चमकेगा किस्मत का सितारा, पैतृक व्यापार में सुलझेंगे विवाद, बढ़ेगा मुनाफा

Vrishabh Rashifal 1 July 2026: ऐन्द्र योग से चमकेगा किस्मत का सितारा, पैतृक व्यापार में सुलझेंगे विवाद, बढ़ेगा मुनाफा

Taurus Horoscope: वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई की शुरुआत भाग्य व करियर के लिहाज से बेहद शानदार रहने वाली है. क्या इस दिन आपको कम मेहनत में बड़ा व्यावसायिक लाभ मिलेगा? जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 01 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal 1 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 1 जुलाई, बुधवार को सुबह 07:39 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी, इसके बाद द्वितीया तिथि की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 06:51 तक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा और फिर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ऐन्द्र योग का एक बेहद शुभ और फलदायी संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों की यह बदलती चाल आपके भाग्य को बल देने वाली साबित होगी. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज दोपहर 01:32 तक धनु राशि में रहेंगे और इसके बाद मकर राशि यानी आपके 9वें भाव (भाग्य भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य या नई शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष रूप से कल्याणकारी रहेगा.
राहुकाल: दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या मांगलिक कार्यों को शुरू करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन उम्मीद से बढ़कर परिणाम देने वाला साबित होगा. कुंडली में ऐन्द्र योग बनने से आपको बिजनेस में कम मेहनत में भी अच्छा-खासा आर्थिक फायदा देखने को मिलेगा. अगर आप किसी पैतृक संपत्ति या एन्सेस्ट्रल बिजनेस से जुड़े हैं और उसमें लंबे समय से कोई विवाद या अनबन चल रही है, तो उसे कोर्ट-कचहरी के बजाय आपस में बैठकर ही सुलझाना श्रेयस्कर रहेगा. कारोबारी व्यस्तता के साथ-साथ आज आप बिजनेस ट्रिप और फैमिली ट्रैवलिंग की कंबाइंड प्लानिंग भी बना सकते हैं.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी संचित पूंजी में बढ़ोतरी करने वाला रहेगा. कम लागत या कम प्रयासों में भी आज धन लाभ के बेहतरीन योग बन रहे हैं. पूर्व में किए गए निवेशों से आज आपको बढ़िया रिटर्न मिल सकता है, जिससे आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा. पैतृक व्यवसाय के माध्यम से भी धन की आवक सुगम रहेगी. नए व्यावसायिक समझौतों में पैसा लगाना भविष्य के लिए फायदेमंद साबित होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए जुलाई महीने की यह शुरुआत बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आ सकती है. मंथ स्टार्टिंग में ग्रह गोचर के बदलने से आपके मनचाही जगह पर ट्रांसफर की मजबूत संभावना बन सकती है. दफ्तर में एंप्लॉयड पर्सन के सभी पेंडिंग वर्क उनके को-वर्कर्स के सपोर्ट से बेहद इजिली कंप्लीट हो सकेंगे. हालांकि, इसका मतलब यह कतई नहीं है कि आप स्वयं काम करना छोड़ दें, अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाएं. ऑफिस फ्रेंड्स के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने और उनके साथ कहीं बाहर जाने का बेहतरीन मौका भी आज बन सकता है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और रिसर्च से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन नई दिशा दिखाने वाला रहेगा. रिसर्च के कार्यों में लगे हुए न्यू जनरेशन (युवाओं) के लिए आज का दिन किसी बड़े शुभ समाचार की प्राप्ति करा सकता है. वहीं विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि यदि पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट पर आपकी पकड़ पहले से ही बहुत अच्छी है, तो उसे नजरअंदाज न करें बल्कि उसमें और ज्यादा मेहनत करके खुद को सर्वश्रेष्ठ साबित करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और सामाजिक जीवन के मोर्चे पर आज का दिन बहुत ही संतुलित और मान-सम्मान बढ़ाने वाला रहेगा. दोपहर बाद चंद्रमा के नौवें भाव में आने से आपकी सोशल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और समाज में आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी तरीके की गलतफहमी से बचना होगा. अपने जीवनसाथी पर पूरा बिलीव करने की कोशिश करें, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया टिकी है.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन सामान्य रूप से अच्छा रहने वाला है. पुराने किसी मानसिक तनाव से आपको काफी हद तक राहत मिलेगी. ऑफिस के दोस्तों और परिवार के साथ बिताया गया खुशनुमा समय आपके मूड को तरोताजा रखेगा. हालांकि, ट्रांसफर की भागदौड़ या यात्रा की थकान से बचने के लिए अपने खान-पान का विशेष ध्यान रखें. भीतरी ऊर्जा और मानसिक शांति को बनाए रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Brown (भूरा)
भाग्यशाली अंक: 3
अशुभ अंक: 9
आज का उपाय: बुधवार के दिन भगवान गणेश को शमी पत्र और दूर्वा अर्पित करें. इसके साथ ही गणेश चालीसा का पाठ करें और गाय को हरी घास या हरी सब्जियां खिलाएं, इससे व्यापार में आ रही रुकावटें दूर होंगी और भाग्य का पूरा साथ मिलेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 01 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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