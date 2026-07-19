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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 19 July 2026: दशम भाव का चंद्रमा, करियर में मिलेगी तरक्की, व्यापार में बड़े ऑर्डर के बनेंगे योग

Aaj ka Dhanu Rashifal 19 July 2026: दशम भाव का चंद्रमा, करियर में मिलेगी तरक्की, व्यापार में बड़े ऑर्डर के बनेंगे योग

Sagittarius Horoscope: क्या 19 जुलाई 2026 को धनु राशि वालों को व्यापार में बड़ा ऑर्डर मिलेगा, नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी? जानें आज का संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj Ka Dhanu Rashifal 19 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि रहेगी. उत्तराफाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:12 बजे तक रहेगा, इसके बाद हस्त नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, परिध योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और सर्वामृत योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा

बिजनेस राशिफल

धनु राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ संकेत लेकर आया है. दशम भाव में चंद्रमा तथा परिध, सर्वार्थसिद्धि और सर्वाअमृत योग के प्रभाव से कारोबार में अचानक बड़ी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं. किसी प्रतिष्ठित कंपनी या बड़ी पार्टी से बड़ा ऑर्डर प्राप्त हो सकता है, जिससे व्यापार की गति तेज होगी और लाभ में वृद्धि होगी. यदि आप विदेश से जुड़े व्यापार में हैं, तो सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दिला सकता है. अनुभवी लोगों से संपर्क बढ़ाना आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा. उनकी सलाह और सहयोग से लंबे समय से रुका हुआ काम भी पूरा हो सकता है. निवेश के लिए भी समय अनुकूल है, लेकिन हर निर्णय सोच-समझकर लें.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज कार्यक्षेत्र में व्यस्तता बनी रहेगी. लंबे समय से चल रही परियोजनाओं को पूरा करने के साथ-साथ आपको नई जिम्मेदारियां भी मिल सकती हैं. आपकी कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभावित करेगी. विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. उनकी कार्यशैली और कौशल में निखार आएगा, जिससे करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन काफी मजबूत रहने वाला है. पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है और नई निवेश योजनाएं भी भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं. आपकी पिछली बचत कठिन समय में सहारा बनेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखते हुए वित्तीय योजनाओं को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाना आपके लिए लाभदायक रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी और माता के बीच बेहतर तालमेल रहने से घर का माहौल सकारात्मक बना रहेगा. परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से रिश्तों में अपनापन और विश्वास बढ़ेगा. यदि किसी पारिवारिक विषय को लेकर चिंता थी, तो उसमें भी राहत मिलने की संभावना है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और ऊर्जा का स्तर अच्छा बना रहेगा. हालांकि व्यस्त दिनचर्या के बीच पर्याप्त आराम करना भी जरूरी होगा. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और योग आपको शारीरिक व मानसिक रूप से फिट रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उत्साह से भरा रहेगा. पढ़ाई और अभ्यास के साथ मनोरंजन का भी अवसर मिलेगा. यदि आप किसी प्रतियोगिता या प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास बनाए रखें. आपकी मेहनत आने वाले समय में अच्छे परिणाम दिला सकती है.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
भाग्यशाली अंक: 4
अशुभ अंक: 7

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. पीले वस्त्र या चने की दाल का दान करें. इससे व्यापार में सफलता, करियर में उन्नति, आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख-शांति में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jul 2026 03:40 AM (IST)
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