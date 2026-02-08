Vrishabh Rashifal 9 February 2026 in Hindi: वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी मेहनत को परिणामों में बदलने और पुराने बोझ को उतारने का है. फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि और विशाखा नक्षत्र के प्रभाव के साथ वृद्धि योग आपके अटके हुए कार्यों को गति देगा. चंद्रमा आपकी राशि से छठे भाव में होने के कारण आपके शत्रु परास्त होंगे और आप मानसिक रूप से मजबूत महसूस करेंगे.

आज का दिन आपके लिए "अनुशासन" की परीक्षा लेकर आया है. छठे भाव का चंद्रमा आपको चुनौतियों से लड़ने की शक्ति देगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य आरंभ न करें. पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए आज सुखद और फलदायी रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज पार्टनरशिप बिजनेस में बहुत ही अनुकूल परिस्थितियां बन रही हैं. यदि पिछले कुछ समय से घाटा चल रहा था, तो आज आप उसकी भरपाई करने में सफल रहेंगे. बिजनेसमैन के लिए आज का मूल मंत्र है— "जो दिखेगा, वही बिकेगा." अपने उत्पादों का सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से प्रचार-प्रसार करें. आर्थिक रूप से आज का दिन कर्ज मुक्ति के मार्ग प्रशस्त करेगा.

नौकरी और करियर (Career & Job)

वर्कप्लेस पर आज आपको थोड़ा संभलकर चलने की जरूरत है. बॉस और सीनियर्स को प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका ऑफिस रूल्स का सख्ती से पालन करना है. कार्यक्षेत्र में किसी सहकर्मी की समस्या की वजह से आपका काम धीमा पड़ सकता है, लेकिन आपको दूसरों के मामलों में पड़ने के बजाय अपने काम पर एकाग्र (Focus) रहना चाहिए.

परिवार और प्रेम (Family & Love)

पारिवारिक मोर्चे पर घरेलू खर्चों में अचानक बढ़ोतरी होने से आप थोड़ा चिंतित हो सकते हैं. बजट बनाकर चलना ही बुद्धिमानी होगी. प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत ही शानदार है; पार्टनर के साथ रिश्तों में रोमांस भरपूर रहेगा. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज कोई विशेष पद या उपलब्धि मिल सकती है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के लिहाज से आज आप ऊर्जावान रहेंगे, लेकिन मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लें. आँखों में जलन या सिरदर्द की समस्या काम के दबाव के कारण हो सकती है. पर्याप्त नींद लें और पानी का अधिक सेवन करें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

हायर स्टडीज कर रहे छात्र आज पढ़ाई से ज्यादा सामाजिकता में रुचि लेंगे. विदेश में रहने वाले मित्रों से गपशप में समय बीत सकता है. न्यू जनरेशन के लिए सलाह है कि अपने लक्ष्यों को लेकर स्पष्ट रहें; मन का भटकाव आपको रास्ते से भटका सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden)

गोल्डन (Golden) भाग्यशाली अंक: 7

7 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: शिव चालीसा का पाठ करें और सफेद गाय को रोटी खिलाएं. इससे आपके ऋण और शत्रु बाधा दूर होगी.

(FAQs)

1. वृषभ राशि के लिए कर्ज चुकाने हेतु आज का दिन कैसा है?

आज चंद्रमा छठे भाव में है, जो कर्ज और ऋण मुक्ति के लिए सबसे शुभ माना जाता है. आज भुगतान करने से वित्तीय बोझ कम होगा.

2. ऑफिस में बॉस को प्रभावित करने के लिए क्या विशेष करें?

आज अपनी परफॉर्मेंस के साथ-साथ समय की पाबंदी और ऑफिस के प्रोटोकॉल का पालन करें. आपकी गंभीरता ही आपकी सबसे बड़ी खूबी बनेगी.

3. आज निवेश के लिए सबसे अच्छा समय कौन सा है?

आज शाम 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया निवेश और मार्केटिंग के लिए सबसे उत्तम है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.