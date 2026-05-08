8 मई 2026 को ग्रहों का गोचर वृषभ राशि के पक्ष में रहेगा। चन्द्रमा के नवम भाव में होने से सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भाग्य का साथ मिलेगा।
Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 May 2026: वृषभ राशि कानूनी मामलों में मिलेगी बड़ी जीत और मान-सम्मान में होगी वृद्धि, नौकरी में बढ़ेगा रुतबा
Taurus Horoscope 8 May 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है, क्या कानूनी अड़चनें खत्म होंगी? जानिए वृषभ राशि के लिए शुक्रवार का दिन करियर और परिवार के लिहाज से कैसा रहेगा ?
Aaj ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि के लोगों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर ग्रहों का गोचर आपके पक्ष में बना हुआ है. चन्द्रमा के नवम भाव में होने से आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा. आज मालव्य योग और बुधादित्य योग का विशेष प्रभाव आपके जीवन में सुख-सुविधाओं और सफलता के नए मार्ग प्रशस्त करेगा.
व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
बिजनेस करने वाले लोगों के लिए आज का दिन बेहद लाभकारी सिद्ध होने वाला है. यदि आप किसी नए एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच का समय आपके लिए विशेष रूप से फायदेमंद रहेगा. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को आज पुराने क्लाइंट्स की तरफ से कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है, जिससे न केवल आपके टारगेट पूरे होंगे बल्कि आर्थिक लाभ भी बढ़ेगा. निवेश के लिए भी आज का दिन उत्तम है.
नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की हर तरफ प्रशंसा होगी. आपकी निष्ठा को देखते हुए आपको 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का सम्मान भी मिल सकता है. कानूनी मामलों में फंसे लोगों को आज कोर्ट-कचहरी के कार्यों से बड़ी राहत मिलने की संभावना है, कोई पुराना केस आपके पक्ष में सुलझ सकता है. यह समय करियर में स्थिरता और प्रगति का है. अपनी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करें.
प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन उत्सव जैसा रहेगा. संतान की किसी बड़ी उपलब्धि या सफलता से घर में खुशी का माहौल बनेगा. माता-पिता के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आपको संतान सुख की प्राप्ति होगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा और आप मिलकर घर की सुख-सुविधाओं पर चर्चा कर सकते हैं. सामाजिक मेलजोल बढ़ने से आपकी सोशल लाइफ काफी सक्रिय और आनंददायक रहेगी.
शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. विशेषकर स्पोर्ट्स से जुड़े विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रिकॉर्ड तोड़ने वाला साबित हो सकता है. आपकी फुर्ती और बढ़ता हुआ स्टेमिना आपको विरोधियों पर बढ़त दिलाएगा. जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें शुभ समाचार मिल सकता है. मानसिक एकाग्रता के कारण आप अपनी पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रहेंगे.
स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के लिहाज से आज का दिन काफी सकारात्मक है. आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपको मानसिक शांति का अनुभव होगा. मानसिक सुकून के कारण तनाव पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और आपके चेहरे पर एक नई चमक दिखाई देगी. शारीरिक रूप से भी आप खुद को फिट और ऊर्जावान महसूस करेंगे. दिन को और बेहतर बनाने के लिए हल्का व्यायाम जारी रखें.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: सिल्वर
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 8
आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन सफेद चीजों जैसे चावल या चीनी का दान करें. भगवान शिव का अभिषेक करना आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
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Frequently Asked Questions
8 मई 2026 को वृषभ राशि के लिए ग्रहों का गोचर कैसा रहेगा?
व्यवसाय और धन के मामले में वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?
आज का दिन व्यवसाय के लिए बेहद लाभकारी है। दोपहर 01:15 से 02:15 बजे के बीच नए समझौते करना फायदेमंद रहेगा। मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी लाभ हो सकता है।
नौकरी और करियर के क्षेत्र में वृषभ राशि वालों के लिए क्या खुशखबरी है?
कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत और कार्यकुशलता की प्रशंसा होगी और आपको 'एम्प्लॉई ऑफ द मंथ' का सम्मान भी मिल सकता है। कानूनी मामलों में भी राहत की उम्मीद है।
प्रेम और परिवार के मोर्चे पर वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?
पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन उत्सव जैसा रहेगा। संतान की उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल बनेगा और जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
छात्रों के लिए 8 मई 2026 का दिन कैसा रहेगा?
छात्रों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है, विशेषकर खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों के लिए। उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है।
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