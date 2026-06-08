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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 8 June 2026: वृषभ राशि सुनफा योग से सीनियर टीम देगी बड़ा सरप्राइज, दफ्तर में इनोवेटिव आइडियाज सुनेगा मैनेजमेंट

Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 June 2026: वृषभ राशि सुनफा योग से सीनियर टीम देगी बड़ा सरप्राइज, दफ्तर में इनोवेटिव आइडियाज सुनेगा मैनेजमेंट

Taurus Horoscope 8 June 2026: सुनफा योग से वृषभ राशि वालों को मिलेगा सरप्राइज गिफ्ट, क्या सोमवार को टीम पर भरोसा करने से कम होगा काम का ओवरलोड? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
शुक्र के तृतीय भाव में होने से बिजनेसमैन को आज समझ आएगा कि हर काम स्वयं करने के बजाय अपनी टीम पर भरोसा करना जरूरी है; इससे स्वयं पर से ओवरलोड कम होगा और बिजनेस की उत्पादकता बढ़ेगा. सप्ताह की शुरुआत में व्यापार में परिवार के सदस्यों का पूरा साथ मिलेगा. सभी कस्टमर्स से अच्छे संबंध बनाकर रखें, लेकिन बड़े क्लाइंट्स का विशेष ध्यान रखना होगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए सोमवार का दिन नई पहचान और पुरस्कार दिलाने वाला साबित होगा. वर्कप्लेस पर आज आपको अपने ज्ञान और कौशल के लिए बड़ी तारीफ सुनने को मिल सकती है, मैनेजमेंट द्वारा आपको 'बेस्ट एम्प्लॉइज प्राइज' दिया जा सकता है. ऑफिस में पेंडिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर अपने इनोवेटिव आइडियाज शेयर करें, मैनेजमेंट आज आपकी बात जरूर सुनेगा. हालांकि, काम की नीरसता के कारण मन थोड़ा उचाट रह सकता है, सहकर्मियों संग लंच में गपशप कर मन हल्का करें; सुनफा योग से सीनियर अधिकारियों द्वारा अचानक कोई बड़ा सरप्राइज मिल सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आया है. दशम भाव का चंद्रमा बौद्धिक विकास करेगा. हायर एजुकेशन (उच्च शिक्षा) के लिए जो छात्र पिछले लंबे समय से किसी अच्छे इंस्टीट्यूट या बड़ी यूनिवर्सिटी की तलाश कर रहे थे, आज उनकी वह तलाश पूरी तरह पूरी हो जाएगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और चहल-पहल बढ़ाने वाला रहेगा. आज घर-परिवार में किसी नजदीकी रिलेटिव (रिश्तेदार) का अचानक आगमन होने से मन बहुत प्रसन्न रहेगा और उनके साथ कुछ समय बहुत अच्छी तरह से गुजरेगा. वीकेंड या छुट्टियों में परिवार के साथ किसी सुंदर ट्रैवल (यात्रा) की प्लानिंग भी अचानक बन सकती है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार बना रहेगा. दफ्तर में बेस्ट एम्प्लॉइज का प्राइज मिलने और सीनियर से सरप्राइज मिलने से मानसिक रूप से आप खुद को बेहद संतुष्ट और गौरवशाली महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ब्लैक
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज दशवें चंद्रमा की शुभता पाने और दफ्तर की राजनीति से सुरक्षित रहने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज सोमवार के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 08 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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