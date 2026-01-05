हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
kal Ka Taurus Rashifal (6 January 2026): वृषभ राशि शालीन व्यवहार और संयम से बनेगी ऑफिस में अच्छी छवि!

kal Ka Taurus Rashifal (6 January 2026): वृषभ राशि शालीन व्यवहार और संयम से बनेगी ऑफिस में अच्छी छवि!

Taurus Horoscope 6 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 05 Jan 2026 05:40 PM (IST)
kal Ka Vrisabh Rashifal 6 January 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए कल का दिन थोड़ा सतर्कता और समझदारी की मांग करने वाला रहेगा. चन्द्रमा का पंचम भाव में गोचर पारिवारिक और भावनात्मक मामलों को प्रभावित करेगा.

घर में किसी महिला सदस्य की सेहत को लेकर चिंता बनी रह सकती है, इसलिए लापरवाही न करें और समय रहते इलाज पर ध्यान दें. मानसिक रूप से आप थोड़े असमंजस की स्थिति में रह सकते हैं, लेकिन धैर्य और संयम से परिस्थितियों को संभाला जा सकता है.

बिजनेस राशिफल

व्यवसाय से जुड़े जातकों के लिए कल का दिन सावधानी भरा रहेगा. चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष बने रहने से प्रतिस्पर्धी सक्रिय रहेंगे और कुछ लोग गुप्त तरीकों से आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं. इसलिए हर सौदे और लेन-देन में अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है.

बिजनेसमैन को सलाह दी जाती है कि वे अपने बिजनेस के प्रचार-प्रसार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का सही उपयोग करें. डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन विज्ञापन और कस्टमर से संवाद आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद कर सकता है. जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें.

नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा जातकों के लिए कल का दिन संयम और शिष्टाचार का रहेगा. वर्कप्लेस पर अपोजिट जेंडर से सम्मानपूर्वक बातचीत करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. यदि कोई सहयोग मांगे तो आगे बढ़कर मदद करें, इससे आपकी छवि सकारात्मक बनेगी.

कार्यस्थल पर सतर्क रहकर काम करना जरूरी है, क्योंकि छोटी-सी लापरवाही भी समस्या का कारण बन सकती है. अपने काम पर फोकस बनाए रखें और ऑफिस पॉलिटिक्स से दूरी बनाकर रखें.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन में गलतफहमियों की स्थिति बन सकती है. परिवार के किसी सदस्य को लेकर मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं, लेकिन बिना पूरी बात जाने कोई निष्कर्ष न निकालें.

लाइफ पार्टनर के लिए समय निकाल पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, जिससे रिश्ते में दूरी महसूस हो सकती है. कोशिश करें कि बातचीत के जरिए आपसी तालमेल बनाए रखें.

युवा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए कल का दिन महत्वपूर्ण है. डीप स्टडी पर फोकस करना जरूरी रहेगा, क्योंकि उथला ज्ञान परीक्षा परिणाम को प्रभावित कर सकता है. नई पीढ़ी (न्यू जनरेशन) को चुनौतियां जरूर मिलेंगी, लेकिन यदि वे सूझबूझ, धैर्य और सही रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो अंततः विजय उन्हीं की होगी.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से सेहत ठीक रहेगा. लेकिन थकान, कमजोरी या मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. समय पर आराम करें, खानपान पर ध्यान दें और अनावश्यक भागदौड़ से बचें.

लकी कलर: पिंक

लकी नंबर: 1

अनलकी नंबर: 7

FAQs

Q1: क्या कल बिजनेस में कोई नुकसान हो सकता है?

A1: यदि सतर्कता न बरती जाए तो नुकसान संभव है, इसलिए सावधानी जरूरी है.

Q2: क्या नौकरी में सहयोग मिलेगा?

A2: जी हां, शालीन व्यवहार रखने से सहकर्मियों का सहयोग मिल सकता है.

Disclaimer यहां दी गई जानकारी ज्योतिषीय मान्यताओं और विश्लेषण पर आधारित है. ABPLive.com किसी भी दावे की पुष्टि नहीं करता. किसी भी उपाय को अपनाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ की सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 05 Jan 2026 05:34 PM (IST)
Tags :
Horoscope Taurus Horoscope Kal Ka Rashifal Vrisabh Rashifal
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

