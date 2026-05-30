Aaj ka Vrishabh Rashifal 30 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 7वें भाव (साझेदारी, व्यवसाय, सार्वजनिक जीवन और जीवनसाथी के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस मजबूत स्थिति के बीच आज आपको शिव योग, लक्ष्मीनारायण योग और सुनफा योग का विशेष सहयोग मिल रहा है.

आज का ग्रहीय गोचर संकेत दे रहा है कि यह शनिवार आपके करियर को एक नई और आधुनिक दिशा देने वाला साबित होगा, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में थोड़े धैर्य की मांग करेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन सूझबूझ से आगे बढ़ने और नए आर्थिक लाभ कमाने का है. आज आपकी कुंडली में परिध योग का निर्माण होने से पैसों से जुड़ी आपकी कोई बहुत पुरानी या बड़ी समस्या आसानी से हल हो जाएगी, जिससे बिजनेस की वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी.

बिजनेसमैन आज पूरी समझदारी से फैसले लेंगे और व्यापार की ग्रोथ को भी बढ़ाने में सफल रहेंगे. ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि बाजार में इस समय व्यावसायिक पहलुओं को संवारने और नई डील्स हासिल करने के मौके हाथ से बिल्कुल जाने न दें. हालांकि, बदलते मौसम के कारण आज मार्केट थोड़ा शांत रह सकता है, जिससे मार्केटिंग से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन को हल्की थकान और बोरियत महसूस हो सकती है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन उनके हुनर का लोहा मनवाने वाला साबित होगा. आज ऑफिस में आपका कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) सातवें आसमान पर यानी टॉप पर रहेगा. यदि दफ्तर में आपको कोई बड़ी प्रेजेंटेशन देनी हो या सीनियर्स के सामने अपनी बात रखनी हो, तो आज उसके लिए सबसे बेस्ट दिन है; आपके ऊपर पेरेंट्स और भगवान का पूरा आशीर्वाद रहेगा और आप पब्लिक स्पीकिंग (मंच संचालन या भाषण) में जमकर शाइन करेंगे. वर्कप्लेस पर आप पूरी तरह सकारात्मक सोचेंगे और अपने लंबित (पेंडिंग) कार्यों को पूरा करने में व्यस्त रहेंगे, जिससे सीनियर्स आपसे बहुत खुश होंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और विशेष रूप से खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाला साबित होगा. छठा चंद्रमा पराक्रम को बढ़ाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज ट्रैक पर अपने पुराने ओल्ड रिकॉर्ड को ब्रेक (तोड़ने) के प्रयास में पूरी तरह सफल रहेंगे, जिससे वे गजब का उत्साही महसूस करेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन शांतिपूर्ण और सामान्य रहेगा. छठे चंद्रमा के कारण घर में बाहर के लोगों का हस्तक्षेप न होने दें. आपका वैवाहिक और पारिवारिक जीवन पूरी तरह सामान्य रूप से सुखद चलता रहेगा, जिससे घरेलू माहौल में तालमेल बना रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा, लेकिन बदलते मौसम और ठहरे हुए मार्केट के कारण शाम को थोड़ी शारीरिक सुस्ती या मानसिक बोरियत हो सकती है. खान-पान का विशेष ध्यान रखें और मार्केटिंग के जातक धूप व गर्मी से खुद का बचाव करें.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को शांत करने और परिध योग की शुभता पाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज शाम के समय मां दुर्गा के चरणों में लाल गुलाब का फूल अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जलाकर दुर्गा चालीसा का पाठ करें.

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