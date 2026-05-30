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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Rashifal 30 May 2026 मेष राशि वालों के दफ्तर में बढ़ सकता है तनाव, विवाद से बचने की सलाह

Aaj Ka Rashifal 30 May 2026 मेष राशि वालों के दफ्तर में बढ़ सकता है तनाव, विवाद से बचने की सलाह

Aries Horoscope 30 May 2026: मेष राशिफल 8वें चंद्रमा के कारण उतार-चढ़ाव भरी सेल्स से तनाव बढ़ेगा. दफ्तर में जल्दबाजी में इस्तीफा न दें, सही वक्त का इंतजार करें. जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 30 May 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 30 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 8वें भाव (आकस्मिक संकट, गुप्त बाधाओं और ससुराल स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस चुनौतीपूर्ण स्थिति के बीच आज आपको शिव योग, वाशि योग और सुनफा योग का मिलाजुला प्रभाव देखने को मिलेगा.

आज का दिन आपके लिए किसी भी तरह के जोखिम से बचने, वित्तीय सतर्कता बरतने और वाणी पर कड़ा नियंत्रण रखने की गंभीर चेतावनी दे रहा है.

व्यापार और वित्त: फेक ऑर्डर्स का संकट और उतार-चढ़ाव भरी सेल्स

वर्तमान डिजिटल और ई-कॉमर्स के दौर में आज मेष राशि के व्यापारियों को अपनी सुरक्षा प्रणालियों को बेहद मजबूत करना होगा. 8वें भाव का चंद्रमा संकेत दे रहा है कि आज आपको फ्रॉड ट्रांजैक्शन (धोखाधड़ी वाले लेन-देन) या फेक ऑर्डर्स (फर्जी ऑर्डर) की बड़ी दिक्कत आ सकती है, जिससे आपकी डिलीवरी और पैकेजिंग कॉस्ट (लागत) पूरी तरह वेस्ट हो सकती है.

इसके साथ ही, बाजार में आज मंदी और उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा. सेल्स का पैटर्न बेहद तनावपूर्ण हो सकता है—जैसे एक दिन अच्छी बिक्री और अगले दिन शून्य. इस अनिश्चितता से निपटने के लिए अपने पास पर्याप्त कैश रिजर्व (नकद संचय) बनाकर रखें और कोई भी नया रिस्क न लें.

नौकरी और करियर: कार्यस्थल पर विवाद की नौबत और कॉर्पोरेट कल्चर का तनाव

कार्यक्षेत्र के मोर्चे पर आज आपकी सहनशीलता और गुस्से की कड़ी परीक्षा हो सकती है. दफ्तर के माहौल में आज किसी सहकर्मी या बाहरी व्यक्ति से किसी बात को लेकर गंभीर मनमुटाव या बहस हो सकती है. ग्रहों के नकारात्मक प्रभाव से बात बड़े विवाद तक आ सकती है; इसलिए आज चुप रहना और खुद को विवादों से दूर रखना ही आपके हित में होगा.

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन: ससुराल पक्ष से अनबन और वैवाहिक चुनौतियां

8वें चंद्रमा के प्रभाव से आज ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के साथ आपकी अनबन या तीखी बहस हो सकती है, जिससे पारिवारिक रिश्तों में खटास आने की आशंका है. इसके अलावा, व्यक्तिगत जीवन और मैरिड लाइफ में भी कुछ गंभीर समस्याएं आ सकती हैं. आपका जीवनसाथी आज किन्हीं अनैतिक या गलत चीजों के प्रति आकर्षित हो सकता है, जिससे घर की शांति भंग होगी. ऐसे समय में गुस्से के बजाय बहुत ही मैच्योरिटी (परिपक्वता) के साथ स्थिति को संभालने का प्रयास करें.

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज वरियान योग की शुभता पाने और वैवाहिक जीवन को सुखमय रखने के लिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. आज के दिन श्री हरि को पीला चंदन और पीले फूल अर्पित करें, तथा विष्णु चालीसा का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal 29 May 2026: कल बदल रही है ग्रहों की चाल, इन 3 राशियों के घर आएंगी नई खुशियां, लेकिन मकर राशि वाले रहें सावधान!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 30 May 2026 03:00 AM (IST)
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