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Aaj Ka Vrishabh Rashifal 30 March 2026: वृषभ राशि सावधान! एक छोटी सी लापरवाही पड़ सकती है भारी, संपत्ति विवाद से बचकर रहें
Taurus Horoscope 30 March 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सोमवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishabh Rashifal 30 March 2026 in Hindi: वृषभ राशि आज चन्द्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित हैं, जिससे घर-परिवार, संपत्ति और मानसिक शांति से जुड़े मामलों में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है. साथ ही चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष दिन को थोड़ा चुनौतीपूर्ण बना सकता है, इसलिए हर निर्णय सोच-समझकर लेना जरूरी रहेगा.
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Source: IOCL