Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृषभ राशि के लिए आज विशेष योग, सुख-समृद्धि में वृद्धि होगी.

व्यापार में तेजी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ेगा दबदबा.

कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास बढ़ेगा, सहकर्मियों का मिलेगा सहयोग.

पारिवारिक जीवन में खुशहाली, स्वास्थ्य में मिलेगी बड़ी राहत.

Aaj ka Vrishabh Rashifal 3 May 2026: ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि का प्रभाव रहेगा. आज सुबह 07.10 तक विशाखा नक्षत्र है, उसके उपरांत अनुराधा नक्षत्र प्रारंभ होगा. ग्रहों की विशेष कृपा से आज वाशि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और वरियान योग का शुभ संयोग बन रहा है.

विशेष रूप से वृषभ राशि वालों के लिए आज "मालव्य योग" का निर्माण हो रहा है, जो सुख-समृद्धि में वृद्धि कारक है. चंद्रमा आज आपके 7th हाउस (सप्तम भाव) में गोचर करेंगे, जो साझेदारी और उन्नति के द्वार खोलेगा. आज के शुभ मुहूर्त सुबह 10.15 से 12.15 और दोपहर 02.00 से 03.00 बजे तक रहेंगे. राहुकाल शाम 04.30 से 06.00 बजे तक रहेगा, इस समय शुभ कार्यों से बचें. पश्चिम दिशा की यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

वृषभ राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन किसी बड़े सम्मान से कम नहीं है. सप्तम भाव में चंद्रमा के होने से व्यापार में जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी. आपकी किसी नई सर्विस या प्रोडक्ट को मार्केट में 'बेस्ट सेलर' का खिताब मिल सकता है. वरियान योग के प्रभाव से अंतरराष्ट्रीय व्यापार में आपका दबदबा बढ़ेगा और विदेशी मुद्रा के विनिमय (Foreign Exchange) से आपको सीधा वित्तीय लाभ होगा. निवेश के लिए आज का दिन अत्यंत उत्तम है, भविष्य में इससे बड़ा धन लाभ होने के संकेत हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र पर आज आपका प्रभाव और आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा. ऑफिस में सहकर्मी आपके काम में हाथ बँटाएंगे और जूनियर्स का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा, जिससे आप किसी बड़े प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक लीड कर पाएंगे. मार्केटिंग और सेल्स से जुड़े लोगों के नए प्रयोग आज सफल रहेंगे. आपका सौम्य और प्रभावशाली व्यवहार नए क्लाइंट्स का भरोसा जीतने में आपकी पूरी मदद करेगा. करियर में तरक्की के नए अवसर आज आपके द्वार खटखटा सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशहाली और मानसिक शांति का माहौल रहेगा. आप घरेलू कार्यों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेंगे, जिससे जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और भी मधुर होंगे. पार्टनर का पूरा सपोर्ट आपको हर मोड़ पर मिलेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं. शाम का समय परिवार के साथ किसी मांगलिक चर्चा या मनोरंजन में बीतेगा, जिससे आपसी तालमेल और गहरा होगा.

स्वास्थ्य और शिक्षा (Health & Student Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज आपको बड़ी राहत मिलने वाली है. पिछले कई दिनों से परेशान कर रहा शारीरिक दर्द आज सही उपचार और योग के माध्यम से पूरी तरह शांत हो जाएगा. ऊर्जा के स्तर में सुधार महसूस करेंगे. शिक्षा के क्षेत्र में, विशेषकर विदेश जाकर पढ़ने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए आज का दिन लॉटरी जैसा है. आपको ऐसी स्कॉलरशिप की जानकारी मिल सकती है जो आपके खर्चों को 100% कवर करेगी, जिससे आपकी आर्थिक चिंताएं हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी.

आज के विशेष अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय

आज मालव्य योग का लाभ उठाने के लिए माता लक्ष्मी को सफेद पुष्प अर्पित करें और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जाप करें. छोटी कन्याओं को मिश्री या सफेद मिठाई खिलाना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.