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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 29 June 2026: निवेश से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें वृषभ राशि वाले लोग, स्टूडेंट्स को सताएगी करियर की चिंता

Vrishabh Rashifal 29 June 2026: निवेश से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें वृषभ राशि वाले लोग, स्टूडेंट्स को सताएगी करियर की चिंता

Taurus Horoscope: क्या वृषभ राशि वालों को आज वाहन चलाते समय रखनी होगी सावधानी और व्यापार में चुनौतियां बढ़ाएंगी चिंता? जानिए 29 जून 2026 को अपनी नौकरी, निवेश व लव लाइफ के बड़े बदलाव.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 29 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal 29 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन मूला नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और शुक्ल योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपको कठिन समय में भी सही निर्णय लेने की आंतरिक शक्ति प्रदान करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे अलसुबह 01:09 के बाद धनु राशि में संचार कर रहे हैं.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.
राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन काफी सावधानी भरा रहने वाला है. बाजार में आज आपको कई मोर्चों पर कड़े कंपटीशन और नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है; पूरी तरह धैर्य रखें तो सब संभल जाएगा. आज बिजनेस में किया गया किसी भी प्रकार का केयरलेस (लापरवाही) आपको बहुत भारी नुकसान करवा सकता है, इसलिए हर डील और माल के लेन-देन पर खुद कड़ी नजर रखें.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक मामलों में आज का दिन बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है. आपको सलाह दी जाती है कि आज आप किसी भी प्रकार के नए इन्वेस्टमेंट (निवेश) या बड़े वित्तीय जोखिम से पूरी तरह दूरियां बनाए रखें. पैसों के मामलों में जल्दबाजी करने के बजाय अभी थोड़ा रुकें और सही व उचित समय आने का इंतजार करें, तभी कोई बड़ा आर्थिक कदम उठाएं.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज वर्कप्लेस पर अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. एंप्लॉयड पर्सन को ऑफिस में बेवजह की बातों और फालतू के विवादों में अपना कीमती समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है. दफ्तर में हो रही गॉसिप (राजनीति और गपशप) से खुद को पूरी तरह बचाते हुए अपना सारा फोकस केवल और केवल अपने मुख्य कार्य पर ही रखें, अन्यथा अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेल जगत से जुड़े लोगों (Students, Artists and Sports Persons) के लिए आज का दिन थोड़ा असमंजस भरा रह सकता है. विशेष रूप से स्टूडेंट्स आज अपने करियर चॉइस (करियर के चुनाव) के कंफ्यूजन को लेकर थोड़े परेशान और मानसिक तनाव में दिखाई दे सकते हैं. ऐसे में खुद को शांत रखें और अपने गुरुओं या माता-पिता से सही मार्गदर्शन लें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन थोड़ा संभलकर बातचीत करने का है. आज चंद्रमा के आठवें भाव में होने से आपको खुद के वाहन से यात्रा करते समय विशेष सावधानी बरतने की सख्त जरूरत है. बात करें मैरिड लाइफ की तो आज किसी थर्ड पर्सन (तीसरे व्यक्ति) के हस्तक्षेप की वजह से आपके रिश्ते में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है; ऐसे में सुझाव है कि अपने साथी पर भरोसा रखें और मन में किसी भी प्रकार की शंका को पनपने न दें. लव लाइफ में भी आज आपको कुछ छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
मानसिक तनाव और चिंताओं के कारण आज आपकी शारीरिक ऊर्जा का स्तर थोड़ा धीमा रह सकता है. वाहन चलाते समय एक्सीडेंट या चोट लगने की आशंका है, इसलिए गति पर नियंत्रण रखें. खुद को रिलैक्स रखने के लिए प्राणायाम करें और पर्याप्त नींद जरूर लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: Sliver(सिल्वर)
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 1
आज का विशेष उपाय: सोमवार और पूर्णिमा के पावन योग पर भगवान शिव का जल में थोड़ा गंगाजल मिलाकर अभिषेक करें. इसके साथ ही चंद्र देव के बीज मंत्र का जाप करें और नारायण कवच का श्रवण करें. घर से बाहर निकलने से पहले माता-पिता का आशीर्वाद अवश्य लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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