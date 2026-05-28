Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग,ชंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी रफ्तार को नियंत्रित रखकर सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. आर्थिक स्थिति अब आपकी पहले से काफी बेहतर होना शुरू हो रही है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन मार्केटिंग से जुड़े शानदार रिजल्ट्स लेकर आ सकता है; पिछले कुछ समय से आप जो डिजिटल एड कैंपेन चला रहे थे, उससे आज अचानक बंपर लीड्स जनरेट होंगी और बाजार से कई नई इंक्वायरीज आएंगी, इसलिए अपनी सेल्स टीम को पूरी तरह अलर्ट रखिए. यदि बिजनेसमैन किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़ी प्लानिंग या सौदा करने जा रहे हैं, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, सफलता कदम चूमेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. जो लोग लंबे समय से नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या जिनके इंटरव्यू लाइन में हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए भी आज का दिन काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफिस में आज आपको किसी मुख्य मीटिंग को लीड करने का शानदार मौका मिल सकता है. बस ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वर्कस्पेस पर पूरी तरह मन लगाकर काम करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और सयंम बरतने का है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज पूरी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपनी आगामी परीक्षा का सामना करें. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने सहपाठियों से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना न रखें, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला और मधुर पलों से भरा रहेगा. आज आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर परिवार के साथ मनोरंजन व आमोद-प्रमोद संबंधी कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे, जिससे घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी संबंधों में गजब की मधुरता और प्रेम बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे चंद्रमा के कारण आज आपको सुबह के समय थोड़ा मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. काम के अत्यधिक दबाव और मीटिंग्स को लीड करने के कारण मानसिक थकान हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और योग का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज मानसिक तनाव को दूर करने और वरियान योग की शुभता पाने के लिए मां सरस्वती की आराधना करें. आज के दिन मां सरस्वती के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद चंदन या सफेद फूल अर्पित करते हुए सरस्वती कवच का पाठ करें.

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