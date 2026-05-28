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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 28 May 2026: वृषभ राशि नई नौकरी और इंटरव्यू के लिए बेहद शुभ है दिन, कर्मचारियों को मिलेगा मीटिंग लीड करने का मौका

Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 May 2026: वृषभ राशि नई नौकरी और इंटरव्यू के लिए बेहद शुभ है दिन, कर्मचारियों को मिलेगा मीटिंग लीड करने का मौका

Taurus Horoscope 28 May 2026: वृषभ राशि वालों के लिए बन रहा है वरियान योग, क्या गुरुवार को प्रॉपर्टी प्लानिंग और एड कैंपेन से जनरेट होंगी बंपर लीड्स? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 28 May 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 28 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि फिर त्र्रोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 08:08 तक चित्रा नक्षत्र फिर स्वाति नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग,ชंख योग, वरियान योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी रफ्तार को नियंत्रित रखकर सूझबूझ से आगे बढ़ने का है. आर्थिक स्थिति अब आपकी पहले से काफी बेहतर होना शुरू हो रही है. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन मार्केटिंग से जुड़े शानदार रिजल्ट्स लेकर आ सकता है; पिछले कुछ समय से आप जो डिजिटल एड कैंपेन चला रहे थे, उससे आज अचानक बंपर लीड्स जनरेट होंगी और बाजार से कई नई इंक्वायरीज आएंगी, इसलिए अपनी सेल्स टीम को पूरी तरह अलर्ट रखिए. यदि बिजनेसमैन किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी संबंधी कोई बड़ी प्लानिंग या सौदा करने जा रहे हैं, तो आज विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें, सफलता कदम चूमेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बेहद भाग्यशाली रहने वाला है. जो लोग लंबे समय से नई नौकरी ढूंढ रहे हैं या जिनके इंटरव्यू लाइन में हैं, उनके लिए आज का दिन बहुत शुभ है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) के लिए भी आज का दिन काफी बेहतर रहेगा, क्योंकि ऑफिस में आज आपको किसी मुख्य मीटिंग को लीड करने का शानदार मौका मिल सकता है. बस ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वर्कस्पेस पर पूरी तरह मन लगाकर काम करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन कड़ी मेहनत और सयंम बरतने का है. छठा चंद्रमा प्रतियोगिता की भावना बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज पूरी कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ अपनी आगामी परीक्षा का सामना करें. एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने सहपाठियों से किसी भी प्रकार की ईर्ष्या की भावना न रखें, केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को बढ़ाने वाला और मधुर पलों से भरा रहेगा. आज आप अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर परिवार के साथ मनोरंजन व आमोद-प्रमोद संबंधी कार्यों में बेहतरीन समय व्यतीत करेंगे, जिससे घर के सभी सदस्यों के बीच आपसी संबंधों में गजब की मधुरता और प्रेम बढ़ेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठे चंद्रमा के कारण आज आपको सुबह के समय थोड़ा मानसिक तनाव या सिरदर्द की समस्या परेशान कर सकती है. काम के अत्यधिक दबाव और मीटिंग्स को लीड करने के कारण मानसिक थकान हो सकती है. दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और योग का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 5
आज का विशेष उपाय: आज मानसिक तनाव को दूर करने और वरियान योग की शुभता पाने के लिए मां सरस्वती की आराधना करें. आज के दिन मां सरस्वती के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद चंदन या सफेद फूल अर्पित करते हुए सरस्वती कवच का पाठ करें. 

यह भी पढ़े- Kal ka Rashifal 28 May 2026: मेष और कन्या राशि वालों पर होगी धनवर्षा, इंटरव्यू में मिलेगी मनचाही सफलता. पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 May 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
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