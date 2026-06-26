Vrishabh Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों और बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा. आपके भीतर ऊर्जा और शक्ति का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आप बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना बनाएंगे. सिद्ध और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में बेहतरीन मुनाफा होगा. दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी और बिक्री जोरदार होगी. पुराने ग्राहकों से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. बाजार में पार्टियों के साथ आपकी समझ बहुत मजबूत होगी. यदि आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों की किस्मत आज चमकने वाली है. ऑफिस में आपके नए और रचनात्मक विचारों से बॉस बेहद प्रभावित होंगे और आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की पेशकश कर सकते हैं. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज खुलकर सामने आएगी. सहकर्मी आपके हर काम में बढ़-चढ़कर मदद करेंगे और कार्यस्थल का माहौल बहुत ही सकारात्मक बना रहेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. व्यापार में मुनाफा बढ़ने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा. अगर आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है. धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में शिक्षकों व सहपाठियों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद रोमांटिक और खास रहने वाला है. भले ही चंद्रमा के सातवें भाव में होने से शुरुआत में लव-लाइफ में थोड़ी दूरियां महसूस हों, लेकिन धीरे-धीरे आपसी बातचीत से संबंधों में गहराई आएगी. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं या विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. परिवार में भी आपकी बात को पूरा महत्व मिलेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से दुरुस्त रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को बेहद मजबूत और सक्रिय महसूस करेंगे. दिन भर काम करने के बाद भी थकान का अहसास नहीं होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी को मिश्री और सफेद बर्फी का भोग लगाएं. इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

