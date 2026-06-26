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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 26 June 2026: बुधादित्य और सुनफा योग लाएंगे करियर में बड़ा उछाल, लव लाइफ में आएगी और गहराई

Vrishabh Rashifal 26 June 2026: बुधादित्य और सुनफा योग लाएंगे करियर में बड़ा उछाल, लव लाइफ में आएगी और गहराई

Taurus Horoscope: क्या वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन कोई बड़ा आर्थिक लाभ लेकर आने वाला है? जानिए 26 जून 2026 को आपकी नौकरी, व्यापार और लव लाइफ में क्या बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 26 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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Vrishabh Rashifal 26 June 2026: पंचांग के अनुसार आज रात्रि 10:23 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, इसके बाद त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा. नक्षत्रों की बात करें तो आज शाम 07:16 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा और उसके बाद अनुराधा नक्षत्र की शुरुआत होगी.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सिद्धि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो कई महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता दिलाने में सहायक होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे दोपहर 12:33 के बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से दोपहर 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों और बिजनेसमैन के लिए आज का दिन बहुत शानदार रहेगा. आपके भीतर ऊर्जा और शक्ति का स्तर बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे आप बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की योजना बनाएंगे. सिद्ध और सर्वार्थसिद्धि योग के प्रभाव से व्यापार में बेहतरीन मुनाफा होगा. दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहेगी और बिक्री जोरदार होगी. पुराने ग्राहकों से कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. बाजार में पार्टियों के साथ आपकी समझ बहुत मजबूत होगी. यदि आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने की सोच रहे हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों की किस्मत आज चमकने वाली है. ऑफिस में आपके नए और रचनात्मक विचारों से बॉस बेहद प्रभावित होंगे और आपको किसी बड़ी जिम्मेदारी या नए प्रोजेक्ट की पेशकश कर सकते हैं. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज खुलकर सामने आएगी. सहकर्मी आपके हर काम में बढ़-चढ़कर मदद करेंगे और कार्यस्थल का माहौल बहुत ही सकारात्मक बना रहेगा.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. व्यापार में मुनाफा बढ़ने से आपका बैंक बैलेंस मजबूत होगा. अगर आपने पहले कहीं निवेश किया था, तो उससे आज अच्छा रिटर्न मिल सकता है. धन के नए स्रोत सामने आ सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education and Student Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को साबित करने का है. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में शिक्षकों व सहपाठियों का पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके मनोबल को बढ़ाने वाला साबित होगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
प्रेम जीवन के लिहाज से आज का दिन बेहद रोमांटिक और खास रहने वाला है. भले ही चंद्रमा के सातवें भाव में होने से शुरुआत में लव-लाइफ में थोड़ी दूरियां महसूस हों, लेकिन धीरे-धीरे आपसी बातचीत से संबंधों में गहराई आएगी. यदि आप किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं या विवाह का प्रस्ताव रखना चाहते हैं, तो आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. परिवार में भी आपकी बात को पूरा महत्व मिलेगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
आपका स्वास्थ्य पूरी तरह से दुरुस्त रहेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप खुद को बेहद मजबूत और सक्रिय महसूस करेंगे. दिन भर काम करने के बाद भी थकान का अहसास नहीं होगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय
भाग्यशाली रंग: पर्पल
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन मां लक्ष्मी जी को मिश्री और सफेद बर्फी का भोग लगाएं. इसके साथ ही कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें, इससे घर में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Jun 2026 03:05 AM (IST)
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