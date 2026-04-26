Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात एकादशी का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो रात्रि 08:27 तक मघा और फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग बन रहे हैं.

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन चन्द्रमा का चौथे भाव में होना और चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी पेश करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय बेहतर है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें सावधानी बरतें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन कठिन रह सकता है. ग्रहों के विपरीत गोचर के कारण विदेशी बाजार में आई अचानक मंदी आपके बने-बनाए ऑर्डर्स को कैंसिल करवा सकती है. पारिवारिक कलह का असर आपके प्रोफेशन पर भी पड़ेगा; संपत्ति विवाद के कारण दुकान या फैक्ट्री के संचालन में बाधा आ सकती है. धन के निवेश या नई डील को लेकर आज रुक जाना ही बेहतर है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

ऑफिस में आज आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आपके को-वर्कर्स आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं. आपकी फाइलों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे आपकी छवि धूमिल होने का खतरा है. रविवार होने के बावजूद टारगेट का दबाव आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है. आज की गई मेहनत के परिणाम उम्मीद के विपरीत आ सकते हैं.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का समय थोड़ा प्रतिकूल है. यदि आप किसी बड़ी प्रदर्शनी या आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रहे हैं, तो जजों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. यह आलोचना आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है. अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें और इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

परिवार में आज अशांति का माहौल रह सकता है. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर के रिनोवेशन या साज-सज्जा के काम में अड़चनें आएंगी. पिकनिक या मूवी की कोई भी प्लानिंग अचानक रद्द होने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा प्रियजनों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष ध्यान देना होगा. छाती में भारीपन या सांस लेने में हल्की तकलीफ महसूस हो सकती है. ग्रहण दोष के कारण मानसिक बेचैनी और घबराहट भी बनी रहेगी. यदि असहज महसूस करें तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और योग-प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक: 1

भाग्यशाली रंग: ब्लू

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:

चन्द्रमा-केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं.

FAQs

1. क्या आज कोई नया व्यापार शुरू करना ठीक है?

नहीं, आज चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और विपरीत गोचर होने के कारण व्यापारिक नई शुरुआत से बचना चाहिए.

2. पारिवारिक विवाद से कैसे बचें?

आज बहसबाजी से दूर रहें और महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें ताकि बात हाथ से बाहर न निकले.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करें?

तनाव से बचने के लिए गहरी सांस लें और धूल-मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचें ताकि सांस संबंधी तकलीफ न हो.

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