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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 26 April 2026: वृषभ राशि वाले आज न करें ये गलती, पारिवारिक कलह बिगाड़ सकती है आपके काम

Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 April 2026: वृषभ राशि वाले आज न करें ये गलती, पारिवारिक कलह बिगाड़ सकती है आपके काम

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज व्यापार में मंदी और ऑफिस में राजनीति से रहें सावधान. मानसिक शांति और सेहत का रखें खास ख्याल. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Updated at : 26 Apr 2026 01:21 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक प्रभावी रहेगी, तत्पश्चात एकादशी का आगमन होगा. नक्षत्रों की बात करें तो रात्रि 08:27 तक मघा और फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग बन रहे हैं.

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज मालव्य योग का प्रभाव तो रहेगा, लेकिन चन्द्रमा का चौथे भाव में होना और चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष कुछ बड़ी चुनौतियाँ भी पेश करेगा. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय बेहतर है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, जिसमें सावधानी बरतें. पश्चिम दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

 व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक मोर्चे पर आज का दिन कठिन रह सकता है. ग्रहों के विपरीत गोचर के कारण विदेशी बाजार में आई अचानक मंदी आपके बने-बनाए ऑर्डर्स को कैंसिल करवा सकती है. पारिवारिक कलह का असर आपके प्रोफेशन पर भी पड़ेगा; संपत्ति विवाद के कारण दुकान या फैक्ट्री के संचालन में बाधा आ सकती है. धन के निवेश या नई डील को लेकर आज रुक जाना ही बेहतर है.

 नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
ऑफिस में आज आपको बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है. चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण आपके को-वर्कर्स आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच सकते हैं. आपकी फाइलों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, जिससे आपकी छवि धूमिल होने का खतरा है. रविवार होने के बावजूद टारगेट का दबाव आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है. आज की गई मेहनत के परिणाम उम्मीद के विपरीत आ सकते हैं.

 शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और कलाकारों के लिए आज का समय थोड़ा प्रतिकूल है. यदि आप किसी बड़ी प्रदर्शनी या आर्ट कॉम्पिटिशन में भाग लेने जा रहे हैं, तो जजों की कड़ी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है. यह आलोचना आपके मनोबल को प्रभावित कर सकती है. अपनी प्रतिभा पर भरोसा रखें और इसे सीखने के अवसर के रूप में देखें.

 प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
परिवार में आज अशांति का माहौल रह सकता है. चन्द्रमा के चतुर्थ भाव में होने से घर के रिनोवेशन या साज-सज्जा के काम में अड़चनें आएंगी. पिकनिक या मूवी की कोई भी प्लानिंग अचानक रद्द होने से स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ सकता है. वाणी पर संयम रखें, अन्यथा प्रियजनों के साथ दूरियां बढ़ सकती हैं.

 स्वास्थ्य (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपको विशेष ध्यान देना होगा. छाती में भारीपन या सांस लेने में हल्की तकलीफ महसूस हो सकती है. ग्रहण दोष के कारण मानसिक बेचैनी और घबराहट भी बनी रहेगी. यदि असहज महसूस करें तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें और योग-प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली अंक: 1
भाग्यशाली रंग: ब्लू
अशुभ अंक: 4

आज का उपाय:
चन्द्रमा-केतु के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और कुत्तों को मीठी रोटी खिलाएं.

FAQs

1. क्या आज कोई नया व्यापार शुरू करना ठीक है?
नहीं, आज चन्द्रमा-केतु का ग्रहण दोष और विपरीत गोचर होने के कारण व्यापारिक नई शुरुआत से बचना चाहिए.

2. पारिवारिक विवाद से कैसे बचें?
आज बहसबाजी से दूर रहें और महत्वपूर्ण निर्णय कुछ समय के लिए टाल दें ताकि बात हाथ से बाहर न निकले.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करें?
तनाव से बचने के लिए गहरी सांस लें और धूल-मिट्टी वाली जगहों पर जाने से बचें ताकि सांस संबंधी तकलीफ न हो.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Apr 2026 01:21 AM (IST)
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