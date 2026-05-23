Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 May 2026: आज ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी तिथि और शनिवार का दिन है. इस सप्ताहांत वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 4थे भाव (सुख, माता, हृदय और घरेलू सुख-सुविधाओं के स्थान) में गोचर कर रहे हैं. ग्रहों की इस चाल के साथ ही आज आपको ध्रुव योग, बुधादित्य योग और व्याघात योग का भी सामना करना पड़ेगा.

यह ग्रहीय स्थिति संकेत देती है कि आज का दिन आपके लिए बाहरी सुख-साधनों से ज्यादा आंतरिक धैर्य और मानसिक संतुलन की परीक्षा लेने वाला साबित हो सकता है.

व्यापार और वित्त: रोजाना की आय में उतार-चढ़ाव और 'ठहराव की नीति'

वर्तमान आर्थिक माहौल और बाजार की अनिश्चितता के बीच, आज वृषभ राशि के व्यापारियों को अपनी रोजाना की आय (Daily Income) में थोड़ी मंदी या नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे समय में जब व्यापारिक चुनौतियां सामने खड़ी हों, ज्योतिषीय गणना आपको "हड़बड़ी से बचने और धैर्य अपनाने" की सलाह देती है.

यदि बिजनेस से जुड़ी कोई गंभीर समस्या आपके सामने आती है, तो बिना सोचे-समझे या हड़बड़ाहट में कोई नया फैसला न लें; ऐसी स्थिति में गलतियों की संभावना सबसे अधिक होती है. आज कोई बड़ा निवेश या नया प्रयोग करने के बजाय चल रहे काम को स्थिरता देने पर ध्यान केंद्रित करें.

नौकरी और करियर: जब बॉस की नजरें हों आप पर टिकी

कार्यस्थल की सिचुएशन आज थोड़ी सी संवेदनशील रह सकती है. दफ्तर में आपके वरिष्ठ अधिकारी और बॉस आपके काम, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी कार्यशैली पर बहुत बारीकी से नजर (Micro-management) रख रहे हैं.

एंप्लॉयड पर्सन के लिए आज का मंत्र है- "विवादों और तनाव भरे कार्यों से दूरी." आज दफ्तर की किसी भी तरह की गॉसिप या नेगेटिव पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने से बचें. भारी भरकम या तनाव देने वाले टास्क को शांति से हैंडल करें. अपने भीतर झांकें, अपने काम करने के तरीके की कमियों को पहचानें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें. आज आपका सतर्क व्यवहार ही आपकी सबसे बड़ी ढाल बनेगा.

पारिवारिक और मैरिड लाइफ: घरेलू मोर्चे पर आपसी समझदारी की जरूरत

4थे भाव में चंद्रमा का होना पारिवारिक सुख-सुविधाओं में कुछ तात्कालिक कमी या असंतोष की भावना पैदा कर सकता है. मुमकिन है कि आज घर का कोई कीमती गैजेट या सुख-साधन का साधन खराब हो जाए, जिससे दिनचर्या प्रभावित हो.

इसके साथ ही, मैरिड लाइफ (वैवाहिक जीवन) में भी वैचारिक मतभेद या कुछ नई चुनौतियां सामने आती दिख रही हैं. जब जीवन का ताना-बाना थोड़ा उलझा हुआ महसूस हो, तब तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने साथी की बात को गहराई से सुनें. इन चुनौतियों का सामना किसी अहंकार से नहीं, बल्कि आपसी समझदारी और मैच्योरिटी के साथ करने के लिए खुद को तैयार रखें.

स्वास्थ्य और जीवनशैली: मानसिक तनाव और सिरदर्द का कनेक्शन

भीषण गर्मी के इस मौसम में जब शरीर और दिमाग दोनों जल्दी थक जाते हैं, वृषभ राशि वालों को आज मानसिक तनाव (Mental Stress) के कारण दिनभर सिरदर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है. इस सिरदर्द का सीधा संबंध आपकी मानसिक चिंताओं और काम के दबाव से है. इस वीकेंड पर खुद को शांत रखने के लिए डीप ब्रीथिंग (गहरी सांस लेने का अभ्यास) करें, पर्याप्त मात्रा में पानी पीकर खुद को हाइड्रेटेड रखें और बेवजह की ओवरथिंकिंग से बचें.

सकारात्मक रंग: पर्पल (यह रंग आज आपको मानसिक स्पष्टता, गहराई और दूरदर्शिता प्रदान करेगा)

पर्पल (यह रंग आज आपको मानसिक स्पष्टता, गहराई और दूरदर्शिता प्रदान करेगा) सहायक अंक: 4 (जो आपके प्रयासों में अनुशासन और स्थिरता लेकर आएगा)

4 (जो आपके प्रयासों में अनुशासन और स्थिरता लेकर आएगा) असंतुलन का अंक: 7 (आज किसी अनजान व्यक्ति पर वित्तीय मामलों में भरोसा करने से बचें)

7 (आज किसी अनजान व्यक्ति पर वित्तीय मामलों में भरोसा करने से बचें) आज का व्यावहारिक उपाय: शनिवार के दिन मृत्युलोक की भद्रा (सूर्यास्त से पहले दोपहर 04:41 तक) और राहुकाल (सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक) के अशुभ समय को टालकर ही कोई जरूरी काम करें. शाम के समय हनुमान चालीसा का पाठ करें और मानसिक शांति के लिए भगवान शिव का ध्यान करें. पूर्व दिशा की यात्रा आपके दृष्टिकोण को सकारात्मक बनाएगी.

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