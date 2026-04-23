Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom छात्रों की एकाग्रता बढ़ेगी, गुरुजनों का मार्गदर्शन प्रभावी रहेगा।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 23 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का विशेष वरदान मिलने वाला है. आपकी राशि में मालव्य योग का प्रभाव रहेगा, जो भौतिक सुखों में वृद्धि करेगा. चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (2nd House) में विराजमान हैं, जो आपको पैतृक संपत्ति के रखरखाव और धन संचय की ओर प्रेरित करेंगे.

आज धृति, गजकेसरी और विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिलने से आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08:15 से 10:15 और दोपहर 01:15 से 02:15 बजे का समय अत्यंत श्रेष्ठ है. राहुकाल सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णय न लें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन "स्वर्णिम अवसर" जैसा है. धृति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से बिजनेसमैन के काफी समय से रुके हुए काम आज सफलतापूर्वक संपन्न होंगे. ग्रहों की स्थिति आपके व्यापार के लिए विशेष रूप से अनुकूल बनी हुई है, अब यह आपकी कार्यक्षमता पर निर्भर करता है कि आप इस समय का कितना लाभ उठा पाते हैं. निवेश के लिए भी आज का दिन बेहतरीन है. आर्थिक रूप से पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) की देखभाल और उससे जुड़े कार्यों में सक्रिय रहना भविष्य में बड़ा लाभ दिला सकता है.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन काफी सकारात्मक रहेगा. आपके कार्य में निरंतरता (Consistency) बनी रहेगी, जिसकी सराहना आपके उच्चाधिकारी भी करेंगे. कार्यस्थल पर कुछ छोटे-मोटे बदलाव देखने को मिल सकते हैं; समझदारी इसी में है कि आप इन परिवर्तनों को सहर्ष और खुशी-खुशी स्वीकार करें, क्योंकि ये बदलाव आपके करियर की भविष्य की उन्नति के लिए बीज का काम करेंगे. सहकर्मियों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का है. आगामी परीक्षाओं को देखते हुए आप एक नया टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई में जुट जाएंगे. आपकी यह अनुशासित कार्यशैली आपके आत्मविश्वास (Confidence) को बढ़ाने वाली साबित होगी. एकाग्रता बनी रहेगी और कठिन विषयों को समझने में भी आसानी होगी. गुरुजनों का मार्गदर्शन आज आपके लिए बहुत प्रभावी रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक मोर्चे पर आज मिला-जुला दिन है. घरेलू समस्याओं के कारण दाम्पत्य जीवन में थोड़ा तनाव बना रह सकता है, लेकिन आप अपनी निडरता और समझदारी से इन चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे. आज आपको किसी पुराने मित्र से बातचीत करने का मौका मिलेगा, जिससे पुरानी यादें ताजा होंगी और आपका मन काफी हल्का महसूस करेगा. रिश्तेदारों के साथ संबंधों में मधुरता लाने का प्रयास सफल होगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन उत्तम है. आपका आरोग्य बना रहेगा और शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा. संतुलित जीवनशैली और सकारात्मक सोच आपको दिनभर तरोताजा बनाए रखेगी. दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ और आरामदायक रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग एवं उपाय

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: आज 'सर्वार्थ सिद्धि योग' में श्री सूक्त का पाठ करें और गाय को हरा चारा खिलाएं.

FAQs

1. वृषभ राशि वालों के लिए आज बिजनेस में क्या खास है?

आज सर्वार्थ सिद्धि योग के कारण आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे. व्यापार विस्तार के लिए ग्रह स्थितियां बहुत मजबूत हैं.

2. वर्कप्लेस पर होने वाले बदलावों को लेकर क्या सावधानी बरतें?

आज होने वाले बदलावों का विरोध न करें; उन्हें खुशी-खुशी स्वीकार करना आपके करियर ग्रोथ के लिए फायदेमंद रहेगा.

3. तनाव दूर करने के लिए आज क्या करें?

पुराने दोस्तों से बात करें और शाम का समय परिवार के साथ बिताएं, इससे मानसिक शांति मिलेगी.

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