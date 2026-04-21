Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज उत्तर दिशा की यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत अनुकूल बनी हुई है. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. विशेष बात यह है कि आपकी राशि में आज मालव्य योग का प्रभाव रहेगा, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (2nd House) में विराजमान हैं, जो आपको सत्कर्म और पुण्य कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे. आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का संगम आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के द्वार खोलेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक जगत में आज आपकी रणनीतिक सूझबूझ का लोहा माना जाएगा. आप ट्रेड वॉर और मार्केट की मंदी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच भी अपने कौशल से मुनाफा कमाने का रास्ता निकाल लेंगे. सालों से चल रहे कानूनी मामलों में आज कोई महत्वपूर्ण गवाही आपके पक्ष में आ सकती है, जिससे आपको बड़ी मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन शानदार है. शोभन और गजकेसरी योग के प्रभाव से बैंक मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग सफल रहेगी और लोन की शर्तें आपके पक्ष में तय होंगी, जिससे आपके बिजनेस विस्तार का रास्ता साफ होगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी और उत्साह भरा रहेगा. ऑफिस में आपको किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है. इस जिम्मेदारी को मिलते ही आप पूरी तत्परता से अपनी टीम के साथ काम में जुट जाएंगे. आपकी कार्यकुशलता और टीम भावना मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी. टारगेट समय पर पूरा होने की प्रबल संभावना है, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)

छात्रों और विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. खिलाड़ी आज अपनी किसी पुरानी चोट (Injury) से उबर कर मैदान पर शानदार वापसी करने में सफल रहेंगे. विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और वे अपनी आगामी परीक्षाओं या प्रतियोगिताओं के लिए नई रणनीति तैयार करेंगे. गुरुजनों का मार्गदर्शन आज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. करियर में टारगेट पूरा होने की खुशी में आप परिवार को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के प्रति आज आपकी जागरूकता बढ़ेगी. आप अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित आहार को शामिल करने का संकल्प लेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप दिन भर के कार्यों को बिना थके पूरा कर पाएंगे. पुराने रोगों में भी आज सुधार देखने को मिलेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

आज का उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

FAQs

1. वृषभ राशि के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से कैसा है?

आज गजकेसरी योग के कारण आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं. बैंक से जुड़े कार्यों और लोन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी.

2. आज के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

आज आपकी राशि में मालव्य योग के साथ-साथ शोभन, गजकेसरी, वाशि और सुनफा जैसे राजयोगों का प्रभाव रहेगा.

3. क्या आज लंबी यात्रा करना सही रहेगा?

जी हां, आज पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या धार्मिक यात्रा के योग हैं. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच यात्रा शुरू करना विशेष शुभ रहेगा.

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