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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 21 April 2026: वृषभ राशि मालव्य योग से व्यापार में मंदी के बावजूद होगा बड़ा मुनाफा, कानूनी मामलों में मिलेगी जीत

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 April 2026: वृषभ राशि मालव्य योग से व्यापार में मंदी के बावजूद होगा बड़ा मुनाफा, कानूनी मामलों में मिलेगी जीत

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 21 अप्रैल 2026 मालव्य और गजकेसरी योग से आज धन लाभ के योग. मंदी में भी चमकेगा व्यापार, परिवार में आएगा कीमती उपहार. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 21 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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  • आज उत्तर दिशा की यात्रा सुखद और लाभकारी रहेगी।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 21 April 2026: आज वैशाख शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है. आज ग्रहों की स्थिति वृषभ राशि वालों के लिए अत्यंत अनुकूल बनी हुई है. रात्रि 11:59 तक मृगशिरा नक्षत्र रहेगा, जिसके उपरांत आर्द्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा. विशेष बात यह है कि आपकी राशि में आज मालव्य योग का प्रभाव रहेगा, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

चंद्रमा आज आपके द्वितीय भाव (2nd House) में विराजमान हैं, जो आपको सत्कर्म और पुण्य कार्यों की ओर प्रेरित करेंगे. आज वाशि, सुनफा, गजकेसरी और शोभन योग का संगम आपके जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के द्वार खोलेगा.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक जगत में आज आपकी रणनीतिक सूझबूझ का लोहा माना जाएगा. आप ट्रेड वॉर और मार्केट की मंदी जैसी चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बीच भी अपने कौशल से मुनाफा कमाने का रास्ता निकाल लेंगे. सालों से चल रहे कानूनी मामलों में आज कोई महत्वपूर्ण गवाही आपके पक्ष में आ सकती है, जिससे आपको बड़ी मानसिक शांति मिलेगी. आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन शानदार है. शोभन और गजकेसरी योग के प्रभाव से बैंक मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग सफल रहेगी और लोन की शर्तें आपके पक्ष में तय होंगी, जिससे आपके बिजनेस विस्तार का रास्ता साफ होगा.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन जिम्मेदारी और उत्साह भरा रहेगा. ऑफिस में आपको किसी नए और बड़े प्रोजेक्ट की कमान सौंपी जा सकती है. इस जिम्मेदारी को मिलते ही आप पूरी तत्परता से अपनी टीम के साथ काम में जुट जाएंगे. आपकी कार्यकुशलता और टीम भावना मैनेजमेंट को प्रभावित करेगी. टारगेट समय पर पूरा होने की प्रबल संभावना है, जिससे कार्यस्थल पर आपका प्रभाव बढ़ेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students Rashifal)
छात्रों और विशेषकर स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन नई उम्मीदें लेकर आया है. खिलाड़ी आज अपनी किसी पुरानी चोट (Injury) से उबर कर मैदान पर शानदार वापसी करने में सफल रहेंगे. विद्यार्थियों की एकाग्रता बढ़ेगी और वे अपनी आगामी परीक्षाओं या प्रतियोगिताओं के लिए नई रणनीति तैयार करेंगे. गुरुजनों का मार्गदर्शन आज आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का आगमन होगा. करियर में टारगेट पूरा होने की खुशी में आप परिवार को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा. वैवाहिक जीवन की बात करें तो आज आप अपने पार्टनर के साथ किसी धार्मिक यात्रा या लॉन्ग ड्राइव पर जाने की योजना बना सकते हैं. रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी और आप एक-दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम बिताएंगे.

 स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के प्रति आज आपकी जागरूकता बढ़ेगी. आप अपनी दिनचर्या में योग और संतुलित आहार को शामिल करने का संकल्प लेंगे. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप दिन भर के कार्यों को बिना थके पूरा कर पाएंगे. पुराने रोगों में भी आज सुधार देखने को मिलेगा. आज उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेगा.

 भाग्यशाली रंग: क्रीम (Cream)
 भाग्यशाली अंक: 7
 अशुभ अंक: 5
 आज का उपाय: माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और श्री सूक्त का पाठ करें.

FAQs

1. वृषभ राशि के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से कैसा है?
आज गजकेसरी योग के कारण आर्थिक लाभ के प्रबल योग हैं. बैंक से जुड़े कार्यों और लोन संबंधी मामलों में सफलता मिलेगी.

2. आज के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं?
आज आपकी राशि में मालव्य योग के साथ-साथ शोभन, गजकेसरी, वाशि और सुनफा जैसे राजयोगों का प्रभाव रहेगा.

3. क्या आज लंबी यात्रा करना सही रहेगा?
जी हां, आज पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव या धार्मिक यात्रा के योग हैं. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच यात्रा शुरू करना विशेष शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 Apr 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज का दिन स्वास्थ्य के लिहाज से कैसा है?

आज आपकी स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और आप योग व संतुलित आहार को अपनाने का संकल्प लेंगे. पुराने रोगों में सुधार देखने को मिलेगा.

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