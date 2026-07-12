धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलSingh Rashifal 12 July 2026: सिंह राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑर्डर, पिता के मार्गदर्शन से अटके काम होंगे पूरे

Singh Rashifal 12 July 2026: सिंह राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑर्डर, पिता के मार्गदर्शन से अटके काम होंगे पूरे

Leo Horoscope 12 July 2026: आज सिंह राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी योग का महालाभ, पिता की सलाह से मिलेगी नौकरी में सफलता और बड़ा ऑर्डर. जानें पंचांग, शुभ अंक-रंग, उपाय और संपूर्ण राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 12 Jul 2026 05:13 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj Ka Singh Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 10वें भाव (दशम भाव) यानी कर्म स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस मजबूत स्थिति के कारण सिंह राशि वाले जातकों को आज अपने करियर और व्यापार में बड़ी सफलताएं मिलेंगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से आज संडे (रविवार) के दिन भी किसी बड़ी पार्टी या क्लाइंट से आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. मार्केट में आपके किसी खास प्रोडक्ट की डिमांड अचानक तेजी से बढ़ेगी, और आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सभी ग्राहकों को गहराई से प्रभावित करेगी. व्यापार में पिछले कुछ समय से आ रही विभिन्न समस्याओं का आज आपको स्थायी समाधान मिल जाएगा. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मार्केट में लंबे समय से फंसे हुए आपके पुराने रुके हुए भुगतान (Pending Payments) आज वापस मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आत्म-सुधार और मानसिक शांति का है. चंद्रमा के दशम भाव में होने से आज आपको अपने पिता की अनमोल सलाह से कार्यक्षेत्र से जुड़े कामों में अपार सफलता मिलेगी. आर्थिक और व्यावसायिक सुधारों के कारण आज आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) पूरी तरह वापस आ जाएगा और आप खुद को पहले से बहुत बेहतर और तरोताजा महसूस करेंगे. यह सकारात्मक बदलाव एंप्लॉयड पर्सन की वर्किंग स्टाइल (कार्यशैली) में जबरदस्त सुधार लाएगा, जिसकी सराहना आपके सीनियर्स भी करेंगे. आज छुट्टी के दिन कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू करना या अपनी किसी हॉबी (शौक) के साथ टाइम बिताना आपके मन को रिफ्रेश कर देगा, और यह सीखने की प्रक्रिया आपको भविष्य के लिए बहुत मोटिवेट करेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन आत्मनिर्भर बनने का है. आज आपको अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में आ रही समस्याओं को किसी बाहरी मदद के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं ही सॉल्व (हल) करना होगा. खुद से की गई यह कोशिश आपकी विषय पर पकड़ को मजबूत करेगी और आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में गहराई लाने वाला है. चूंकि आज रविवार है, इसलिए घर में समय बिताएं और अपने पेरेंट्स (माता-पिता) के लाइफ एक्सपीरियंस को सुनें. उनसे खुलकर बातचीत करें और पूछिए कि उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख क्या मिली है; ऐसा करने से आपके बीच का जनरेशन गैप (Generation Gap) पूरी तरह खत्म होगा, एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और आपको जीवन की नई राह सीखने को मिलेगी. दाम्पत्य और लव लाइफ में भी आज तालमेल बेहद मधुर बना रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

आज आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत शानदार रहेगी. पुराने तनाव और काम के दबाव से आज आपको पूरी तरह मुक्ति मिलेगी. हॉबी क्लासेस और परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मूड को खुशनुमा बनाए रखेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान महसूस करेंगे.

  • भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 1
  • आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली और लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें. इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं; इससे आपके मान-सम्मान और धन-वैभव में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Jul 2026 05:13 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Singh Rashifal Leo Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Singh Rashifal 12 July 2026: सिंह राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑर्डर, पिता के मार्गदर्शन से अटके काम होंगे पूरे
Singh Rashifal 12 July 2026: सिंह राशि वालों को लक्ष्मी योग से मिलेगा बड़ा बिजनेस ऑर्डर, पिता के मार्गदर्शन से अटके काम होंगे पूरे
राशिफल
Kark Rashifal 12 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और वृद्धि योग का महालाभ, बिजनेस में बड़े निवेश के योग
Kark Rashifal 12 July 2026: कर्क राशि वालों को मिलेगा लक्ष्मी और वृद्धि योग का महालाभ, बिजनेस में बड़े निवेश के योग
राशिफल
Mithun Rashifal 12 July 2026: मिथुन राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, टैक्स और निवेश के मामलों में आ सकती है रुकावट
Mithun Rashifal 12 July 2026: मिथुन राशि वाले आज पैसों के लेनदेन में बरतें सावधानी, टैक्स और निवेश के मामलों में आ सकती है रुकावट
राशिफल
Vrishabha Rashifal 12 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा विदेशी प्रोजेक्ट, लक्ष्मी योग से बढ़ेगा बैंक बैलेंस
Vrishabha Rashifal 12 July 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा विदेशी प्रोजेक्ट, लक्ष्मी योग से बढ़ेगा बैंक बैलेंस
Advertisement

वीडियोज

लाचार पिता के सामने बीच सड़क पर बेटी से छेड़खानी
Sairab: 😯Tinni ने मां पर फिर उठाए सवाल, Nayanika को गलत समझ रही टिनी की एंट्री से बढ़ा ड्रामा। #sbs
Bollywood News: आमिर खान की तीसरी शादी की अफवाहों पर मचा बवाल, भड़का बजरंग दल (11.07.26)
Yash और Kiara Advani की केमिस्ट्री पर उठे सवाल
Sansani | Meerut News: खबरदार...मैं खाकी वाला हूं ! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
पाकिस्तान में अब ये काम करेंगे आसिम मुनीर, शहबाज सरकार ने आर्मी चीफ को दी नई जिम्मेदारी, लोग उड़ा रहे मजाक
दिल्ली NCR
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
दिल्ली के मजलिस पार्क की 4 मंजिला इमारत में भीषण आग, मौके पर दमकल की कई गाड़ियां
बॉलीवुड
Saturday BO Collection Updates: 50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
50 करोड़ के पार 'अल्फा', 'वेलकम टू द जंगल' समेत साउथ पर भी भारी पड़ी 'धमाल 4', जानें कलेक्शन
स्पोर्ट्स
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
विंबलडन देखने करोड़ों रुपये के कपड़े पहनकर गए थे शुभमन गिल? जूते से ब्लेजर तक; जानें सबकी कीमत
इंडिया
India-US Trade Deal: अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
अमेरिका के 12.5% अतिरिक्त टैरिफ पर भारत का करारा पलटवार, कहा- 'एकतरफा फैसले...'
ट्रेंडिंग
Thief Viral Video: गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
गजब! चोरी करने पहुंचा चोर बिल्डिंग में फंसा, कॉलोनी वालों ने किया रेस्क्यू; देखें वीडियो
Home Tips
Home Cleaning Tips : घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
घर के इस कोने में सबसे ज्यादा छिपे होते हैं बैक्टीरिया, जानें कैसे करें सफाई?
शिक्षा
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
BPSC 72वीं प्रारंभिक परीक्षा की तारीख तय, 26 जुलाई को दो घंटे की होगी परीक्षा; जल्द जारी होंगे एडमिट कार्ड
ENT LIVE
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
Shreya Kalra का बड़ा दावा, Kushal Tandon-Shivangi Joshi पर खुलासा
ENT LIVE
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
Ramayana का ट्रेलर 24 जुलाई को होगा वर्ल्डवाइड रिलीज़
ENT LIVE
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
Raghav Juyal की बर्थडे पार्टी के बाद फिर चर्चा में Shehnaaz Gill, वायरल वीडियो ने बढ़ाईं डेटिंग की अटकलें
ABP NEWS
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
Viral Video: पोता गिर गया, दादा लटक गया! सड़क में धंसी स्कूटी, हैरान कर देने वाला नजारा
ABP NEWS
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Viral Video: पॉश इलाके में बेखौफ बदमाश, चेन झपटकर हुए नौ दो ग्यारह! वारदात CCTV में कैद
Embed widget