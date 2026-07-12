Aaj Ka Singh Rashifal: 12 जुलाई 2026, रविवार के दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि रात्रि 10:30 तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि की शुरुआत होगी. पंचांग के अनुसार आज सुबह 08:29 तक रोहिणी नक्षत्र रहेगा, फिर मृगशिरा नक्षत्र लगेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, लक्ष्मी योग और वृद्धि योग का महासंयोग बन रहा है.

चंद्रमा आज शाम 07:06 तक आपके 10वें भाव (दशम भाव) यानी कर्म स्थान में संचार करेंगे, जिसके बाद वे मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. चंद्रमा की इस मजबूत स्थिति के कारण सिंह राशि वाले जातकों को आज अपने करियर और व्यापार में बड़ी सफलताएं मिलेंगी. शुभ कार्यों के लिए आज सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया और दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया सर्वश्रेष्ठ है, जबकि दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा अनुकूल रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Horoscope)

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन सिंह राशि के व्यापारियों के लिए भाग्यशाली साबित होने वाला है. वृद्धि और लक्ष्मी योग के शुभ प्रभाव से आज संडे (रविवार) के दिन भी किसी बड़ी पार्टी या क्लाइंट से आपको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिल सकता है. मार्केट में आपके किसी खास प्रोडक्ट की डिमांड अचानक तेजी से बढ़ेगी, और आपके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी सभी ग्राहकों को गहराई से प्रभावित करेगी. व्यापार में पिछले कुछ समय से आ रही विभिन्न समस्याओं का आज आपको स्थायी समाधान मिल जाएगा. सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि मार्केट में लंबे समय से फंसे हुए आपके पुराने रुके हुए भुगतान (Pending Payments) आज वापस मिल सकते हैं, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो जाएगी.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आत्म-सुधार और मानसिक शांति का है. चंद्रमा के दशम भाव में होने से आज आपको अपने पिता की अनमोल सलाह से कार्यक्षेत्र से जुड़े कामों में अपार सफलता मिलेगी. आर्थिक और व्यावसायिक सुधारों के कारण आज आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस (आत्मविश्वास) पूरी तरह वापस आ जाएगा और आप खुद को पहले से बहुत बेहतर और तरोताजा महसूस करेंगे. यह सकारात्मक बदलाव एंप्लॉयड पर्सन की वर्किंग स्टाइल (कार्यशैली) में जबरदस्त सुधार लाएगा, जिसकी सराहना आपके सीनियर्स भी करेंगे. आज छुट्टी के दिन कोई ऑनलाइन कोर्स शुरू करना या अपनी किसी हॉबी (शौक) के साथ टाइम बिताना आपके मन को रिफ्रेश कर देगा, और यह सीखने की प्रक्रिया आपको भविष्य के लिए बहुत मोटिवेट करेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students Horoscope)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और सामान्य स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन आत्मनिर्भर बनने का है. आज आपको अपनी पढ़ाई या प्रोजेक्ट्स में आ रही समस्याओं को किसी बाहरी मदद के भरोसे छोड़ने के बजाय स्वयं ही सॉल्व (हल) करना होगा. खुद से की गई यह कोशिश आपकी विषय पर पकड़ को मजबूत करेगी और आपके भीतर एक नया आत्मविश्वास जगाएगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में गहराई लाने वाला है. चूंकि आज रविवार है, इसलिए घर में समय बिताएं और अपने पेरेंट्स (माता-पिता) के लाइफ एक्सपीरियंस को सुनें. उनसे खुलकर बातचीत करें और पूछिए कि उन्हें अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी सीख क्या मिली है; ऐसा करने से आपके बीच का जनरेशन गैप (Generation Gap) पूरी तरह खत्म होगा, एक-दूसरे के प्रति सम्मान बढ़ेगा और आपको जीवन की नई राह सीखने को मिलेगी. दाम्पत्य और लव लाइफ में भी आज तालमेल बेहद मधुर बना रहेगा.

आज आपकी मानसिक और शारीरिक सेहत बहुत शानदार रहेगी. पुराने तनाव और काम के दबाव से आज आपको पूरी तरह मुक्ति मिलेगी. हॉबी क्लासेस और परिवार के साथ बिताया गया समय आपके मूड को खुशनुमा बनाए रखेगा, जिससे आप शारीरिक रूप से भी ऊर्जावान महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: मैरून (Maroon)

मैरून (Maroon) भाग्यशाली अंक: 5

5 अशुभ अंक: 1

1 आज का उपाय: रविवार के दिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल में रोली और लाल चंदन मिलाकर अर्घ्य दें. इसके बाद विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और गाय को भीगी हुई चने की दाल और गुड़ खिलाएं; इससे आपके मान-सम्मान और धन-वैभव में निरंतर वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.