Vrishabh Rashifal 20 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जो लाभ का स्थान है. इसके प्रभाव से आपको अपने बड़े भाई की ओर से कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. आपकी अपनी महत्वाकांक्षाएं ही आपको एक सफल बिजनेसमैन के रूप में नई ऊंचाइयों की ओर ले जाएंगी.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति और नई संभावनाओं वाला रहेगा. आपकी किसी पुरानी उपलब्धि या बेहतरीन प्रदर्शन की वजह से आप अपने सीनियर्स की नजरों में आएंगे, जिससे आपको कोई नई और बड़ी जिम्मेदारी मिलने की संभावना है. यह बदलाव आपके करियर की ग्रोथ के लिए बहुत सकारात्मक साबित होगा. वर्क लोड अधिक होने के कारण आपको ऑफिस का काम घर से भी करना पड़ सकता है, जिससे निजी समय में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं. स्पोर्ट्स पर्सन को सलाह दी जाती है कि वे अपनी प्रैक्टिस के दौरान पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें.

परिवार, प्रेम और संतान राशिफल

आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक शांतिपूर्ण बना रहेगा, लेकिन आपको यह सावधानी बरतनी होगी कि परिवार के सदस्यों के साथ किसी भी संवेदनशील या विवादित मुद्दे पर चर्चा न करें. प्रेम संबंधों की बात करें तो आज आप किसी नए प्रेम प्रसंग में पड़ सकते हैं. आपको सावधान रहने की जरूरत है क्योंकि प्रेम के चक्कर में पड़ने से आपका ध्यान अपने करियर और लक्ष्यों से भटक सकता है. अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रखना आज आपके लिए बहुत जरूरी है.

शिक्षा और स्वास्थ्य राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अपनी एकाग्रता बनाए रखने का है. बाहरी आकर्षणों से बचकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें. स्वास्थ्य के नजरिए से आज सितारे पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेंगे. शारीरिक रूप से आप खुद को ऊर्जावान और स्वस्थ महसूस करेंगे, जिससे आप अपने सभी कार्यों को समय पर और कुशलता के साथ पूरा कर पाएंगे. पुरानी बीमारियों में भी राहत मिलने के योग हैं.

भाग्यशाली रंग: हरा (Green)

उपाय

उपाय

अर्पित करें, इससे धन आगमन के मार्ग खुलेंगे. पक्षियों को दाना डालें और चने की दाल का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करना सही है?

आज दोपहर तक स्थितियां सामान्य हैं, लेकिन दोपहर के बाद निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है. कोई भी बड़ा बदलाव करने से पहले अनुभवी लोगों से परामर्श जरूर लें.

2. करियर में मिल रही नई जिम्मेदारी को कैसे संभालें?

यह आपकी पिछली मेहनत का फल है. इसे एक अवसर के रूप में देखें और आत्मविश्वास के साथ स्वीकार करें, यह आपके भविष्य के लिए मील का पत्थर साबित होगी.

3. प्रेम संबंधों और करियर के बीच संतुलन कैसे बनाएं?

आज आपके भटकने की संभावना अधिक है. दिन के महत्वपूर्ण समय को केवल अपने काम और पढ़ाई के लिए आरक्षित रखें और निजी जीवन की चर्चा शाम के समय के लिए छोड़ दें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.