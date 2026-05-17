Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 May 2026: ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रात्रि 09:41 बजे तक रहेगी, जिसके बाद द्वितीया तिथि का आरंभ होगा. आज दोपहर 02:32 बजे तक कृतिका नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र प्रभावी होगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन स्वर्ण अवसर की तरह है.

चंद्रमा आज आपकी ही राशि में यानी आपके 1st हाउस (लग्न भाव) में विराजमान हैं, जो आपके मन को शांत और प्रफुल्लित रखने की सलाह दे रहे हैं. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, शंख, शोभन और अतिगंड योग का अद्भुत संयोग आपकी राशि पर बना हुआ है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 और दोपहर 02:00 से 03:00 का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

बिजनेस और वेल्थ राशिफल (Business & Finance Rashifal)

बिजनेसमैन के लिए आज का दिन एक स्वर्ण अवसर की तरह आया है, जहाँ आपके सटीक डिसीजन लेने की क्षमता आपको सफलता के शिखर पर ले जाएगी. आर्थिक मामलों में किए गए प्रयास पूरी तरह सफल होंगे. देश-विदेश के बड़े व्यापारियों के साथ आज आपकी मीटिंग्स बहुत कामयाब रहेंगी और आपको किसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संघ में महत्वपूर्ण पद या बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है. धन लाभ के कई नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपका आर्थिक साम्राज्य और मजबूत होगा.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

वर्कप्लेस पर आपके विरोधी आज पूरी तरह पस्त रहेंगे और आपकी कार्यकुशलता के आगे नतमस्तक होंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सुकून भरा रहेगा. छुट्टी के दिन भी आपकी मैनेजमेंट स्किल्स की सराहना होगी. यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट या बदलाव की योजना बना रहे थे, तो सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा. आपकी लीडरशिप क्वालिटी आज अधिकारियों को बेहद प्रभावित करेगी.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज आप बहुत ही कुशलता से घर के जरूरी काम निपटा लेंगे और फिर भी आपके पास खुद के लिए और परिवार के लिए पर्याप्त समय बचेगा. मैरिड पर्सन के बीच आपसी सामंजस्य, अंडरस्टैंडिंग और प्रेम चरम पर होगा, जिससे घर का वातावरण बेहद आनंदमय बना रहेगा. जीवनसाथी के साथ संबंध और अधिक मजबूत होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों के लिए आज का दिन शानदार उपलब्धियों वाला रहेगा. ग्राउंड पर आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन रहेगी और आपको बेस्ट प्लेयर का खिताब मिल सकता है. पढ़ाई के क्षेत्र में भी छात्रों का फोकस बहुत अच्छा रहेगा. किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे जातकों को कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज मानसिक शांति बनी रहेगी. गहरी नींद और बेहतर खान-पान की वजह से आप खुद को तरोताजा महसूस करेंगे, जिससे आपकी याददाश्त तेज होगी और काम करने की क्षमता बढ़ेगा. शारीरिक और मानसिक रूप से आप पूरी तरह फिट रहेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 7

विशेष उपाय: आज के दिन भगवान शिव या चंद्र देव की आराधना करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं, दिन मंगलमय रहेगा.

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