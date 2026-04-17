Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज वृषभ राशि वालों को मानसिक तनाव और खर्चों का सामना करना पड़ेगा।

व्यापार में लागत वृद्धि और नौकरी में कार्यस्थल दबाव रहेगा।

सेहत में गर्दन-कंधों में जकड़न, परिवार में संतान के जिद्दीपन से बचें।

छात्रों को रुकावटों का सामना, फाईलों के अटकने की संभावना है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार के दिन वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक है, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष 12वें भाव में बना रहेगा, जो मानसिक तनाव और खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है.

दोपहर 12:02 के बाद चन्द्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे. हालांकि आज सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे शुभ योग भी रहेंगे, लेकिन राहुकाल (सुबह 10:30 से 12:00) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लॉजिस्टिक लागत में 20% तक की बढ़ोतरी आपके प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित कर सकती है. आर्थिक फैसले बहुत सोच-समझकर लें क्योंकि चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से फालतू खर्चों की अधिकता रहेगी. बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ पेशेवर मामलों में व्यक्तिगत मुद्दों को न आने दें, वरना ऑफिस का माहौल बिगड़ सकता है. निवेश के लिए दोपहर 01:15 से 02:15 का समय ही चुनें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस प्रेशर आज तनाव का कारण बन सकता है. डेडलाइन मिस होने का डर आपको परेशान करेगा. विष दोष के प्रभाव स्वरूप दोपहर 12:02 तक अपने सीनियर्स से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें. छोटी सी बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है. आज धैर्य और अनुशासन ही आपको कार्यस्थल पर बचाए रखेगा.

हेल्थ राशिफल (Health)

सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा. गर्दन और कंधों में जकड़न की समस्या परेशान कर सकती है. भारी वजन उठाने से बचें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें; रात के समय दही या खट्टी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि इससे शरीर में 'वात' बढ़ सकता है और दर्द की समस्या हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज संतान के जिद्दी स्वभाव के कारण घर की शांति थोड़ी प्रभावित हो सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए दिन थोड़ा कठिन है; आलाकमान के साथ मतभेद आपके पद या सदस्यता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. शांति से मामले सुलझाना ही बेहतर रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रुकावटों भरा हो सकता है. तकनीकी कारणों से स्कॉलरशिप की फाइल अटक सकती है, जिससे आपका वित्तीय बजट डगमगा सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. घबराने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दें.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: लाल (Red)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 4

आज का विशेष उपाय

शुक्र देव की कृपा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें.

FAQs

1. आज वृषभ राशि वालों को किन चीजों से बचना चाहिए?

आज फालतू के खर्चों और बहसबाजी से बचें. विशेष रूप से दोपहर 12:02 तक किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

2. बिजनेस में मार्जिन सुधारने के लिए क्या करें?

आज लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल लागत बढ़ने के योग हैं, इसलिए स्टॉक मैनेजमेंट और खर्चों की समीक्षा बारीकी से करें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानियां बरतें?

रात को ठंडी चीजों से परहेज करें और गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि जकड़न से राहत मिले.

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