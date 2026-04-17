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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 17 April 2026: वृषभ राशि को निवेश में बरतें सावधानी, सेहत और बजट पर भारी पड़ सकती है लापरवाही

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 April 2026: वृषभ राशि को निवेश में बरतें सावधानी, सेहत और बजट पर भारी पड़ सकती है लापरवाही

Taurus Horoscope: वृषभ राशि वाले आज खर्चों और वाणी पर नियंत्रण रखें. बिजनेस में लागत बढ़ने से तनाव संभव है. दोपहर 12:02 के बाद विष दोष समाप्त होगा. जानें पंचांग, मुहूर्त और उपाय. आज का वृषभ राशिफल

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 17 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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  • आज वृषभ राशि वालों को मानसिक तनाव और खर्चों का सामना करना पड़ेगा।
  • व्यापार में लागत वृद्धि और नौकरी में कार्यस्थल दबाव रहेगा।
  • सेहत में गर्दन-कंधों में जकड़न, परिवार में संतान के जिद्दीपन से बचें।
  • छात्रों को रुकावटों का सामना, फाईलों के अटकने की संभावना है।

Aaj ka Vrishabh Rashifal 17 April 2026: शुक्रवार के दिन वृषभ राशि के जातकों को थोड़ा संभलकर चलने की आवश्यकता है. आज वैशाख कृष्ण अमावस्या शाम 05:22 तक है, जिसके बाद प्रतिपदा तिथि प्रारंभ होगी. पंचांग के अनुसार, दोपहर 12:02 तक चन्द्रमा-शनि का विष दोष 12वें भाव में बना रहेगा, जो मानसिक तनाव और खर्चों में वृद्धि का संकेत दे रहा है.

दोपहर 12:02 के बाद चन्द्रमा मेष राशि में प्रवेश करेंगे. हालांकि आज सर्वार्थ सिद्धि और सर्वाअमृत जैसे शुभ योग भी रहेंगे, लेकिन राहुकाल (सुबह 10:30 से 12:00) के दौरान किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतीपूर्ण हो सकता है. लॉजिस्टिक लागत में 20% तक की बढ़ोतरी आपके प्रॉफिट मार्जिन को प्रभावित कर सकती है. आर्थिक फैसले बहुत सोच-समझकर लें क्योंकि चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से फालतू खर्चों की अधिकता रहेगी. बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ पेशेवर मामलों में व्यक्तिगत मुद्दों को न आने दें, वरना ऑफिस का माहौल बिगड़ सकता है. निवेश के लिए दोपहर 01:15 से 02:15 का समय ही चुनें.

 करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा लोगों के लिए वर्कप्लेस प्रेशर आज तनाव का कारण बन सकता है. डेडलाइन मिस होने का डर आपको परेशान करेगा. विष दोष के प्रभाव स्वरूप दोपहर 12:02 तक अपने सीनियर्स से बात करते समय शब्दों का चयन बहुत सावधानी से करें. छोटी सी बहस बड़े विवाद का रूप ले सकती है. आज धैर्य और अनुशासन ही आपको कार्यस्थल पर बचाए रखेगा.

 हेल्थ राशिफल (Health)
सेहत के मामले में आज आपको सावधान रहना होगा. गर्दन और कंधों में जकड़न की समस्या परेशान कर सकती है. भारी वजन उठाने से बचें. खान-पान का विशेष ध्यान रखें; रात के समय दही या खट्टी चीजों का सेवन न करें, क्योंकि इससे शरीर में 'वात' बढ़ सकता है और दर्द की समस्या हो सकती है.

 लव और फैमिली राशिफल (Love & Family)
पारिवारिक जीवन में आज संतान के जिद्दी स्वभाव के कारण घर की शांति थोड़ी प्रभावित हो सकती है. लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए दिन थोड़ा कठिन है; आलाकमान के साथ मतभेद आपके पद या सदस्यता के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. शांति से मामले सुलझाना ही बेहतर रहेगा.

 शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन रुकावटों भरा हो सकता है. तकनीकी कारणों से स्कॉलरशिप की फाइल अटक सकती है, जिससे आपका वित्तीय बजट डगमगा सकता है. पढ़ाई में मन लगाने के लिए आपको अतिरिक्त प्रयास करने होंगे. घबराने के बजाय अपनी कमियों को सुधारने पर ध्यान दें.

 भाग्यशाली अंक और रंग
 भाग्यशाली रंग: लाल (Red)
 भाग्यशाली अंक: 1
 अशुभ अंक: 4

 आज का विशेष उपाय
 शुक्र देव की कृपा के लिए सफेद वस्तुओं का दान करें.

FAQs

1. आज वृषभ राशि वालों को किन चीजों से बचना चाहिए?
आज फालतू के खर्चों और बहसबाजी से बचें. विशेष रूप से दोपहर 12:02 तक किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें.

2. बिजनेस में मार्जिन सुधारने के लिए क्या करें?
आज लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल लागत बढ़ने के योग हैं, इसलिए स्टॉक मैनेजमेंट और खर्चों की समीक्षा बारीकी से करें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानियां बरतें?
रात को ठंडी चीजों से परहेज करें और गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि जकड़न से राहत मिले.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 17 Apr 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि के जातकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?

आज वृषभ राशि के जातकों को फालतू खर्चों और बहसबाजी से बचना चाहिए। दोपहर 12:02 तक किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें।

आज बिजनेस में खर्चों को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय करें?

लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल लागत बढ़ने की संभावना है, इसलिए स्टॉक प्रबंधन और खर्चों की बारीकी से समीक्षा करें।

आज स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से बचने के लिए क्या करें?

रात को ठंडी और खट्टी चीजों का सेवन न करें और गर्दन व कंधों की हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि जकड़न से राहत मिले।

आज करियर के लिहाज से क्या सलाह दी गई है?

कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है, इसलिए सीनियर्स से बात करते समय सावधानी बरतें और धैर्य व अनुशासन बनाए रखें।

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