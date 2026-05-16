Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 May 2026: वृषभ राशि अनचाहे खर्चों और कानूनी मामलों में बरतें बड़ी सावधानी
Taurus Horoscope 16 May 2026: वृषभ राशि शनि जयंती पर फालतू खर्चों से बचें. लापरवाही से बैंकिंग रिकॉर्ड खराब हो सकता है. जानिए वृषभ राशि के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का विशेष संयोग है. वृषभ राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा 12वें भाव (व्यय स्थान) में गोचर कर रहे हैं. आज का ग्रह गोचर आपको आर्थिक, कानूनी और पारिवारिक मोर्चे पर बेहद संभलकर चलने की सलाह दे रहा है.
व्यापार और वित्त (Business & Finance)
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन "सख्त नियंत्रण" का है. चंद्रमा के 12वें भाव में होने से फालतू के खर्चों में अचानक बढ़ोतरी हो सकती है, जिन्हें रोकना बेहद जरूरी है. पेमेंट से जुड़े मामलों में आज किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें, अन्यथा आपका बैंकिंग रिकॉर्ड खराब हो सकता है. आज किसी भी नए निवेश या बड़े लेन-देन से बचना ही समझदारी होगी.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र में आज का दिन घर और दफ्तर के बीच संतुलन बिठाने में अत्यधिक तनावपूर्ण रहने वाला है. परिवार में किसी मांगलिक कार्य या जरूरत के समय उपस्थित न हो पाना एंप्लॉयड पर्सन को भावनात्मक रूप से कमजोर कर सकता है, जिससे काम में मन लगाने में दिक्कत आएगी. मानसिक और शारीरिक थकान का अनुभव हो सकता है, इसलिए काम के बीच में छोटे ब्रेक जरूर लें.
कानूनी मामले (Legal & Notice)
ग्रहों की विपरीत स्थिति के कारण कोर्ट-कचहरी या पुराने चल रहे केस में प्रतिकूल टिप्पणी मिल सकती है. कोई नया सरकारी नोटिस भी आ सकता है. कानून के जानकारों से सलाह लिए बिना आज किसी भी लीगल पेपर या दस्तावेज पर अपनी सहमति या हस्ताक्षर न दें.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों के लिए आज का दिन निराशाजनक रह सकता है. परीक्षा के परिणाम उम्मीद से विपरीत आने की आशंका है, जिससे आप कॉम्पिटिटिव माहौल में खुद को पीछे महसूस करेंगे. नकारात्मकता से बचने के लिए 'ॐ प्रां प्रीं प्रौं सः शनैश्चराय नमः' मंत्र का जाप करें.
प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)
मैरिड लाइफ के लिहाज से आज का दिन थोड़ा कमजोर है. लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल की भारी कमी महसूस होगी और पुराने मुद्दों को लेकर विवाद बढ़ सकता है. शांति से काम लें और बात को तूल देने से बचें.
- भाग्यशाली रंग: ब्राउन (स्थिरता का प्रतीक)
- भाग्यशाली अंक: 1
- अशुभ अंक: 5
- आज का उपाय: शनि जयंती पर शाम के समय शनि देव के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' का जाप करें.
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