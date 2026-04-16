Aaj ka Vrishabh Rashifal 16 April 2026: गुरुवार के दिन पंचांग की गणना के अनुसार वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक रहेगी, इसके पश्चात अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. नक्षत्रों की बात करें तो दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद और फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों की स्थिति से वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है, जो वृषभ राशि के जातकों के लिए सफलता के नए द्वार खोलेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ युति कर रहे हैं, जिससे 'विष दोष' का प्रभाव भी रहेगा. आज शुभ कार्यों के लिए शाम 05.00 से 06.00 बजे तक का समय श्रेष्ठ है. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान महत्वपूर्ण निर्णयों से बचें.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद लाभकारी रहने वाला है. चन्द्रमा के 11वें भाव (लाभ भाव) में होने से आपकी आय के स्रोतों में वृद्धि होगी. यदि आप अपना स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं, तो कम निवेश में बेहतर ग्रोथ मिलने की संभावना है. आपको सरकारी योजनाओं या सब्सिडी का सीधा लाभ मिल सकता है. निवेशकों को आपका बिजनेस मॉडल काफी पसंद आएगा, जिससे फंड मिलने की राह आसान होगी. व्यापार में नई टीम और प्रतिभावान लोगों के जुड़ने से आपकी कार्यक्षमता में जबरदस्त सुधार होगा. आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन शुभ है.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन अपनी योग्यता साबित करने का है. आपके काम की गुणवत्ता ऑफिस में सभी को प्रभावित करेगी. यदि आप किसी कठिन प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन कोर्स की तैयारी कर रहे थे, तो आज उसे सफलतापूर्वक पूरा कर सकते हैं. आप अपने चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट्स को समय से पहले खत्म करने में सफल रहेंगे, जिससे क्लाइंट्स से आपको एक्स्ट्रा बोनस या सराहना मिलने के प्रबल योग हैं. करियर के क्षेत्र में आज आपका विजन बहुत स्पष्ट और भविष्योन्मुखी रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बौद्धिक विकास और उपलब्धियों का है. ग्रुप डिस्कशन या क्लासरूम डिबेट में आपके तर्क सबसे अलग और प्रभावशाली रहेंगे. भविष्य की योजनाओं को लेकर आपके मन में जो भी धुंधलका था, वह आज साफ हो जाएगा. सोशल मीडिया पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, लेकिन इसका उपयोग अपनी शिक्षा और कौशल को निखारने में करें. उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत छात्रों को आज कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

सेहत के दृष्टिकोण से आज का दिन सकारात्मक है. शरीर में ब्लड सर्कुलेशन (रक्त संचार) बेहतर होने से आप स्फूर्ति और ताजगी महसूस करेंगे. आपके चेहरे पर एक विशेष चमक और ओज दिखाई देगा, जो आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा. मानसिक रूप से भी आप काफी शांत महसूस करेंगे. हालांकि, जंक फूड से परहेज करें और नियमित व्यायाम जारी रखें ताकि यह ऊर्जा बनी रहे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. यदि आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ मिलकर कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, तो शाम 05.00 से 06.00 बजे के बीच इसकी शुरुआत करना फलदायी होगा. अविवाहित लोगों के जीवन में आज किसी खास व्यक्ति का आगमन हो सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों को पार्टी आलाकमान द्वारा कोई बड़ी और चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

आज का अचूक उपाय

वृषभ राशि के जातकों को आज आर्थिक मजबूती और विष दोष के प्रभाव को कम करने के लिए लक्ष्मी-नारायण की पूजा करनी चाहिए. शाम के समय पीपल के पेड़ के पास घी का दीपक जलाएं और 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (Orange)

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 5

FAQs

1. क्या आज वृषभ राशि के लिए निवेश करना लाभदायक है?

जी हाँ, चन्द्रमा का लाभ भाव में होना निवेश के लिए बहुत अनुकूल है. विशेषकर सरकारी योजनाओं में निवेश करना शुभ रहेगा.

2. आज यात्रा के लिए सबसे अच्छी दिशा कौन सी है?

आज के दिन दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलदायक रहेगा.

3. क्या आज कार्यक्षेत्र में प्रमोशन के योग हैं?

प्रमोशन के स्पष्ट संकेत तो नहीं, लेकिन आपकी योग्यता और बोनस मिलने के योग निश्चित रूप से बन रहे हैं.

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