Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 May 2026: वृषभ राशि ऑफिस में बढ़ेगा मानसिक दबाव और डेडलाइन मिस होने का डर
Taurus Horoscope 15 May 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृषभ राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?
Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा संभलकर चलने का है. चंद्रमा आज आपके 12वें भाव में विराजमान हैं, जिससे खर्चों में वृद्धि और विदेशी संपर्कों से कार्यों में रुकावट आ सकती है. हालांकि वाशि, सुनफा और बुधादित्य जैसे योग बने हुए हैं, लेकिन ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण आज महत्वपूर्ण कार्यों में सावधानी अनिवार्य है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा संभलकर करें.
व्यापार और व्यवसाय (Business)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन चुनौतियों भरा रह सकता है. ग्रह गोचर विपरीत होने के कारण बिजनेसमैन किसी भी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े हस्ताक्षर करने की गलती न करें, वरना आप अनजाने में किसी बड़ी साजिश का हिस्सा बन सकते हैं. विदेशी संपर्कों से चल रहे काम में बाधा आने की संभावना है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में करेंसी की कीमतों में उतार-चढ़ाव आपकी जमा पूंजी को कम कर सकता है, जिससे विदेशों में आपकी साख और इमेज प्रभावित हो सकती है.
नौकरी और करियर (Job & Career)
कार्यक्षेत्र पर आज आपको अकेले ही संघर्ष करना पड़ सकता है. ऑफिस में बिना किसी सपोर्ट के काम करना आपके मानसिक दबाव को काफी बढ़ा देगा. मार्केटिंग से जुड़े लोगों को अपने टारगेट पूरे करने में कई अदृश्य बाधाओं का सामना करना पड़ेगा. इस वजह से आप डेडलाइन मिस कर सकते हैं और आपको सीनियर्स की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है. धैर्य बनाए रखें और अपनी कार्ययोजना पर टिके रहें.
लव और फैमिली (Love & Family)
पारिवारिक और निजी जीवन में आज सावधानी बरतें. अविवाहित (Unmarried) लोगों के लिए आज सगाई या मांगलिक कार्य की बात चलाना भारी पड़ सकता है. ग्रह गोचर प्रतिकूल होने के कारण कोई करीबी व्यक्ति ही आपके बनते हुए रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करेगा. परिवार में किसी भी महत्वपूर्ण चर्चा को आज के लिए टालना ही बेहतर होगा.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन शारीरिक कष्ट वाला हो सकता है. खिलाड़ियों को मैदान पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि मांसपेशियों में खिंचाव या गंभीर चोट लगने की प्रबल आशंका है. आज प्रैक्टिस के दौरान अपनी सीमाओं का ध्यान रखें और अति उत्साह से बचें.
स्वास्थ्य (Health)
सेहत के मोर्चे पर आज आप थोड़ा कमजोर महसूस कर सकते हैं. सिरदर्द और आँखों में जलन की गंभीर समस्या आपको परेशान कर सकती है. इसका मुख्य कारण मानसिक तनाव और अधूरी नींद होगा. स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें और काम के बीच में थोड़ा आराम जरूर करें. पर्याप्त पानी पिएं और आँखों को ठंडे पानी से धोते रहें.
वित्त और निवेश (Finance)
आर्थिक निवेश के लिए आज का दिन जोखिम भरा है. बाजार की अस्थिरता आपके बजट को बिगाड़ सकती है. धन के लेन-देन में पारदर्शिता रखें और किसी के बहकावे में आकर बड़ा निवेश न करें. बचत पर ध्यान देना आज आपके लिए अनिवार्य है.
भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ऑफ व्हाइट (Off White)
भाग्यशाली अंक: 7
अनलक्की अंक: 9
आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी को मिश्री और खीर का भोग लगाएं. श्री सूक्त का पाठ करें और सफेद वस्तुओं का दान करें. किसी भी कागजी कार्यवाही से पहले दही-चीनी खाकर घर से निकलें.
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