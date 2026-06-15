Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 June 2026: आज का वृषभ राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से बेहद कल्याणकारी रहने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ-साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर धन और करियर के मामले में बेहतरीन अवसर लेकर आया है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें) यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ और भाग्यशाली रहेगा.

धन और आर्थिक स्थिति: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन और कुटुंब स्थान) में संचरण करेंगे. इसके प्रभाव से आपको फाइनेंस और धन से जुड़े मामलों में बड़ा लाभ होने के योग हैं. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और व्यापार: सूर्य के द्वितीय भाव (मिथुन राशि) में होने से आज का दिन बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति से आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जो आपको व्यापार में आगे बढ़ने की ताकत देगा. यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं या किसी इन्वेस्टर से आपको कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है, तो ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं, कदम आगे बढ़ाएं. अगर बिजनेस का ग्राफ थोड़ा गिरा भी है, तो परेशान होने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि रुके हुए कार्यों को ठीक से कैसे पूरा किया जाए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज ऑफिस में काफी व्यस्तता रहेगी, क्योंकि काम का बोझ (Workload) अधिक हो सकता है. हालांकि, आपके ऊंचे आत्मविश्वास के बल पर सभी कार्य समय से पहले ही पूरे हो जाएंगे. आज आप ऑफिस में किसी इनोवेशन चैलेंज या क्रिएटिव एक्टिविटी में खुद को साबित करेंगे. आप कुछ ऐसा नया करेंगे जो कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल साबित होगा.

युवाओं और छात्रों के लिए करियर टिप: आज ग्रहों के शुभ 'वाशि योग' का प्रभाव है. युवाओं को सलाह दी जाती है कि आज के दिन कोई नया टेक प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे वेबसाइट बनाना, ऐप डिजाइन करना या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पर काम करना. याद रखें, ऐसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ही आपके रेज़्यूमे की जान बनते हैं और आपको आगे ले जाते हैं.

लव लाइफ और रिश्ते: प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत है. पार्टनर से मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि, दिनभर की अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको समय मैनेज करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपसी तालमेल बना रहेगा.

सावधानी: विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) को सलाह दी जाती है कि आज अत्यधिक उत्साह (Over-excitement) में आकर कोई भी बड़ा फैसला न लें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है.

शुभ रंग: सिल्वर (Silver)

शुभ अंक (Lucky No): 6

अशुभ अंक (Unlucky No): 1

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