हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 15 June 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा इन्वेस्टर, वाशि योग से चमकेगा करियर; पढ़ें शुभ मुहूर्त

Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 June 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा इन्वेस्टर, वाशि योग से चमकेगा करियर; पढ़ें शुभ मुहूर्त

Taurus Horoscope 15 June 2026: आज सोमवती अमावस्या पर वृषभ राशि वालों को फाइनेंस में बड़ा लाभ होगा. नए टेक प्रोजेक्ट और बिजनेस के लिए दिन उत्तम है. ज्योतिषाचार्य सुरेश श्रीमाली से जानें सटीक राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 15 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 June 2026:  आज का वृषभ राशिफल, 15 जून 2026: आज द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की सोमवती अमावस्या तिथि (सुबह 08:24 तक, इसके बाद प्रतिपदा) और सोमवार का दिन है. आज का दिन ग्रह-नक्षत्रों के संयोग से बेहद कल्याणकारी रहने वाला है. आज वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग के साथ-साथ शूल और गण्ड योग का प्रभाव रहेगा.

वहीं, वृषभ राशि के जातकों के लिए आज ग्रहों का गोचर धन और करियर के मामले में बेहतरीन अवसर लेकर आया है. चंद्रमा सुबह 08:41 के बाद मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे.

आज के शुभ मुहूर्त और राहुकाल

  • शुभ का चौघड़िया: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक
  • लाभ-अमृत का चौघड़िया: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक
  • राहुकाल (अशुभ समय): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक (इस दौरान शुभ कार्य करने से बचें)
  • यात्रा संदेश: आज आपके लिए पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ और भाग्यशाली रहेगा.

वृषभ राशिफल (Taurus Horoscope)

धन और आर्थिक स्थिति: आज चंद्रमा आपकी राशि से द्वितीय भाव (धन और कुटुंब स्थान) में संचरण करेंगे. इसके प्रभाव से आपको फाइनेंस और धन से जुड़े मामलों में बड़ा लाभ होने के योग हैं. आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

करियर और व्यापार: सूर्य के द्वितीय भाव (मिथुन राशि) में होने से आज का दिन बिजनेसमैन के लिए काफी अच्छा रहने वाला है. ग्रहों की अनुकूल स्थिति से आपकी ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जो आपको व्यापार में आगे बढ़ने की ताकत देगा. यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करने की योजना बना रहे हैं या किसी इन्वेस्टर से आपको कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है, तो ज्यादा सोच-विचार में समय न गंवाएं, कदम आगे बढ़ाएं. अगर बिजनेस का ग्राफ थोड़ा गिरा भी है, तो परेशान होने के बजाय इस बात पर ध्यान दें कि रुके हुए कार्यों को ठीक से कैसे पूरा किया जाए.

नौकरी और कार्यक्षेत्र: नौकरीपेशा जातकों (Employed Persons) के लिए आज ऑफिस में काफी व्यस्तता रहेगी, क्योंकि काम का बोझ (Workload) अधिक हो सकता है. हालांकि, आपके ऊंचे आत्मविश्वास के बल पर सभी कार्य समय से पहले ही पूरे हो जाएंगे. आज आप ऑफिस में किसी इनोवेशन चैलेंज या क्रिएटिव एक्टिविटी में खुद को साबित करेंगे. आप कुछ ऐसा नया करेंगे जो कंपनी के लिए काफी वैल्यूएबल साबित होगा.

युवाओं और छात्रों के लिए करियर टिप: आज ग्रहों के शुभ 'वाशि योग' का प्रभाव है. युवाओं को सलाह दी जाती है कि आज के दिन कोई नया टेक प्रोजेक्ट शुरू करें, जैसे वेबसाइट बनाना, ऐप डिजाइन करना या डेटा एनालिसिस प्रोजेक्ट पर काम करना. याद रखें, ऐसे प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स ही आपके रेज़्यूमे की जान बनते हैं और आपको आगे ले जाते हैं.

लव लाइफ और रिश्ते: प्रेम जीवन (Love Life) के लिहाज से आज का दिन बेहद खूबसूरत है. पार्टनर से मिलने-जुलने का सिलसिला जारी रहेगा. हालांकि, दिनभर की अत्यधिक व्यस्तता के कारण आपको समय मैनेज करने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है, लेकिन आपसी तालमेल बना रहेगा.

सावधानी: विद्यार्थी, कलाकार और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Person) को सलाह दी जाती है कि आज अत्यधिक उत्साह (Over-excitement) में आकर कोई भी बड़ा फैसला न लें. जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आपको किसी परेशानी में डाल सकता है.

  • शुभ रंग: सिल्वर (Silver)
  • शुभ अंक (Lucky No): 6
  • अशुभ अंक (Unlucky No): 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

 

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 15 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 June 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा इन्वेस्टर, वाशि योग से चमकेगा करियर; पढ़ें शुभ मुहूर्त
Aaj ka Vrishabh Rashifal 15 June 2026: वृषभ राशि वालों को मिलेगा बड़ा इन्वेस्टर, वाशि योग से चमकेगा करियर; पढ़ें शुभ मुहूर्त
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या पर मेष राशि वालों की खुलेगी लॉटरी, बॉस करेंगे काम की तारीफ
Aaj ka Mesh Rashifal 15 June 2026: सोमवती अमावस्या पर मेष राशि वालों की खुलेगी लॉटरी, बॉस करेंगे काम की तारीफ
राशिफल
Tarot Rashifal 15 June 2026: मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के चमकेंगे सितारे, कर्क व सिंह राशि के जातक रहें बेहद सावधान! पढ़ें टैरो राशिफल
टैरो राशिफल 15 जून 2026 मेष, वृषभ और मिथुन राशि वालों के चमकेंगे सितारे; कर्क व सिंह राशि के जातक रहें बेहद सावधान!
राशिफल
Kal Ka Rashifal 15 June 2026: गाड़ी चलाते समय मेष और वृश्चिक राशि वाले बरतें विशेष सावधानी, जानें सोमवार का राहुकाल समय और कल का राशिफल
कल का राशिफल 15 जून 2026 सोमवार को सोमवती अमावस्या का महासंयोग! चंद्रमा बदलेंगे चाल, इन 4 राशियों के बिजनेस में होगी धनवर्षा, खुलेंगे तरक्की के रास्ते!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: सपना का फैमिली संग्राम !| Crime News | Sapna Chaudhary
US-Iran Deal | Seedha Sawal: US की गुंडागर्दी...भारत की चुप्पी पर छिड़ी तगड़ी बहस! | Donald Trump
Bengal TMC Crisis | Mamata Banerjee: TMC के 20 बाग़ियों का NDA मिलन! | Sudip | Sayoni Ghosh
Morena Rail Accident: दूसरे ट्रैक पर खड़े यात्रियों को ट्रेन ने कुचला, वीडियो सामने आया | Accident
PoK Violence: जन्नत क्यों हुई लहूलुहान,जवाब दो पाकिस्तान! | POK Protest | Pakistan | Asim Munir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND-W vs PAK-W T20: पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
पाकिस्तान ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ बनाया सबसे बड़ा स्कोर; ओपनर्स ने किया कमाल
इंडिया
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
एयर इंडिया क्रैशः ‘रनवे पर ही निकल आई थी इमरजेंसी पावर डिवाइस’- जांच पर उठे नए सवाल; FIP ने मांगा जवाब
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
महाराष्ट्र के पंढरपुर में दर्दनाक हादसा, श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन कुएं में गिरी, 8 लोगों की मौत
बॉलीवुड
Sunday BO: 'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
'भारत भाग्य विधाता' को नहीं मिला 1 पर 1 फ्री टिकट का फायदा, 'पेद्दी' का बजा डंका, जानें संडे कलेक्शन
न्यूज़
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
बेरूत में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली एयरस्ट्राइक में 3 लोगों की मौत, 15 घायल, ईरान भड़का
इंडिया
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
ममता बनर्जी-TMC से नहीं, वोटर्स से धोखा... विधायक कुणाल घोष का बागियों पर बड़ा हमला
विश्व
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना..ईरान से वीडियो जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
सिर्फ भारतीय जहाजों को निशाना.., ईरान से Video जारी कर जिंदगी की गुहार लगाते नजर आए क्रू मेंबर्स
क्रिकेट
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, रहमानुल्लाह गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
गौतम गंभीर की मदद से भारतीय गेंदबाजों को धोया, गुरबाज ने क्रेडिट देकर खड़ा किया बवाल
ABP NEWS
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
4 मौतों के बाद नया खुलासा, CCTV फुटेज वायरल
ABP NEWS
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
17 मकानों पर गरजा बुलडोजर?
ABP NEWS
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
पहली उड़ान से पहले नोएडा एयरपोर्ट पर धरना
ABP NEWS
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
प्रॉपर्टी विवाद बना मौत की वजह
ABP NEWS
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
28 घाट, हजारों लोग, एक मिशन स्वच्छ यमुना!
Embed widget