Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 May 2026: गुरुवार के दिन ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि सुबह 11.21 बजे तक रहेगी, जिसके बाद त्रयोदशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 10.34 बजे तक रेवती नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात अश्विनी नक्षत्र प्रभावी होगा. आज ग्रहों के राजा सूर्य और बुध की युति से बुधादित्य योग बन रहा है, साथ ही प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग भी है.

कन्या राशि के लिए चंद्रमा आज 7वें भाव में गोचर करेंगे, जो वैवाहिक जीवन और साझेदारी के लिए अत्यंत शुभ है. आज दो विशेष शुभ समय हैं: सुबह 07.00 से 08.00 बजे तक और शाम 05.00 से 06.00 बजे तक. दोपहर 01.30 से 03.00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस समय नए कार्यों से बचें.

व्यापार और धन (Business & Finance):

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज आप एक विजेता की तरह उभरेंगे. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन नेतृत्व (Leadership) करने का है; आपकी टीम आपकी कार्यशैली से प्रभावित होकर आपकी हर बात मानेगी. प्रीति और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से वैश्विक चुनौतियों और उतार-चढ़ाव के बीच भी आपका बिजनेस पूरी तरह सुरक्षित रहेगा. आप अपनी सूझबूझ से नए बाजारों की खोज करने में सफल रहेंगे, जिससे भविष्य में बड़े लाभ की नींव पड़ेगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

करियर के क्षेत्र में आज आपकी मेहनत रंग लाएगी. ऑफिस में सीनियर्स आपकी निष्ठा और कार्यकुशलता को पहचानेंगे, जिसके चलते आपको किसी विशेष और प्रभावशाली पोस्ट के लिए नियुक्त (Appoint) किया जा सकता है. मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े एंप्लॉयड पर्सन के लिए दिन शानदार है; को-वर्कर और जूनियर्स आपकी स्ट्रेटेजी देखकर प्रभावित होंगे और आपको अपना आदर्श मानकर पूरा सहयोग देंगे.

कला और राजनीति (Arts & Politics):

आर्टिस्ट्स (कलाकारों) के लिए आज का दिन अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने वाला साबित हो सकता है. आपकी कला की सराहना बड़े मंचों पर होगी. हालांकि, राजनीति से जुड़े लोगों को थोड़ा संभलकर रहने की जरूरत है; आपका अत्यधिक उत्साह और काम में जल्दबाजी आपके बने-बनाए काम बिगाड़ सकती है. धैर्य से निर्णय लें.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में आज का दिन संतोषजनक रहेगा. संतान का आज्ञाकारी व्यवहार और उनकी सफलता आपको अपार सुख प्रदान करेगी. उनके करियर को लेकर लंबे समय से चल रही आपकी चिंताएं आज पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी. जीवनसाथी के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health):

सेहत के मामले में आज आप खुद को काफी ऊर्जावान महसूस करेंगे. आत्मबल मजबूत रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से निपटा लेंगे. मानसिक शांति के लिए थोड़ा समय आध्यात्मिक कार्यों में व्यतीत करें.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: बैंगनी (Purple)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: आज भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का जाप करें. रात्रि 10:34 तक विष दोष प्रभावी है, इसलिए शाम को शिव चालीसा का पाठ करना शुभ रहेगा.

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