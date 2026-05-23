Love Weekly Horoscope 25 to 31 May 2026: मई माह का अंतिम सप्ताह प्रेम और रिश्तों के लिहाज से कई राशियों के लिए बेहद खास रहने वाला है. इस सप्ताह ग्रहों की चाल और चंद्रमा का गोचर कुछ लोगों के रिश्तों में प्यार, विश्वास और नजदीकियां बढ़ाएगा, तो कुछ लोगों को अपने संबंधों में धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत पड़ सकती है.

कई राशियों को प्रेम प्रस्ताव, रिश्तों में मजबूती और साथी का पूरा सहयोग मिलने के संकेत हैं. वहीं कुछ लोगों को भावनात्मक उतार-चढ़ाव और छोटी-मोटी गलतफहमियों का सामना भी करना पड़ सकता है.

आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियों का साप्ताहिक लव राशिफल.

मेष राशि (रिश्तों में बढ़ेगा प्यार और विश्वास)

मेष राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में नई मिठास लेकर आने वाला है. आपके और आपके साथी के बीच पहले से ज्यादा विश्वास और समझ देखने को मिलेगी. लंबे समय से चली आ रही किसी गलतफहमी का अंत हो सकता है, जिससे रिश्ते में राहत और सुकून महसूस होगा. इस दौरान साथी के साथ बिताए गए छोटे-छोटे पल आपके रिश्ते को और खास बना सकते हैं.

गुरु और शुक्र की शुभ स्थिति आपके रिश्ते को मजबूती देने का काम करेगी. यदि आप अपने साथी के साथ भविष्य को लेकर कोई योजना बनाना चाहते हैं, तो यह समय अनुकूल रहेगा. अविवाहित लोगों के जीवन में भी किसी खास व्यक्ति की एंट्री हो सकती है. अपने साथी की भावनाओं को समझें और उन्हें समय दें, इससे प्रेम संबंध और मजबूत होंगे.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: लाल

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं.

वृषभ राशि (साथी के साथ बढ़ेगा भावनात्मक जुड़ाव)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह रिश्तों में स्थिरता और सुकून लेकर आएगा. आप अपने साथी के साथ भावनात्मक रूप से ज्यादा जुड़ाव महसूस करेंगे. इस दौरान आपके रिश्ते में विश्वास और अपनापन बढ़ेगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा. अगर पिछले कुछ समय से रिश्ते में दूरी महसूस हो रही थी, तो अब परिस्थितियां बेहतर होती नजर आएंगी.

सप्ताह के दौरान साथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर बातचीत हो सकती है. छोटे-छोटे सरप्राइज और प्यार भरी बातें रिश्ते को और मजबूत बनाएंगी. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में जल्दबाजी से बचें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: सफेद

उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को सफेद मिठाई अर्पित करें और सुगंधित फूल चढ़ाएं.

मिथुन राशि (प्रेम जीवन में आएगी नई ताजगी)

मिथुन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा. रिश्तों में संवाद बेहतर होगा और आप अपने साथी के साथ खुलकर अपनी भावनाएं साझा कर पाएंगे. लंबे समय से मन में चल रही किसी बात को कहने का यह सही समय है. आपकी ईमानदारी और सच्चाई साथी को प्रभावित करेगी.

इस सप्ताह आप दोनों साथ में कहीं घूमने या नया अनुभव लेने की योजना बना सकते हैं. इससे रिश्ते में ताजगी और उत्साह बना रहेगा. अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी दिलचस्प व्यक्ति से हो सकती है. हालांकि किसी भी रिश्ते में जल्दबाजी करने से बचें और सामने वाले को समझने की कोशिश करें.

शुभ नंबर: 5

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार के दिन गणेश भगवान को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करें.

कर्क राशि (दिल की बातें रिश्तों को करेंगी मजबूत)

कर्क राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ाने वाला रहेगा. साथी के साथ आपका भावनात्मक जुड़ाव पहले से अधिक मजबूत होगा. इस दौरान आप दोनों एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे रिश्ते में चल रही परेशानियां धीरे-धीरे खत्म हो सकती हैं.

यदि आप अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं, तो यह समय साथी के साथ खुलकर बात करने के लिए अच्छा रहेगा. साथ बिताए गए खास पल रिश्ते में नई ऊर्जा ला सकते हैं. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति के प्रति आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शुभ नंबर: 2

शुभ रंग: सफेद

उपाय: सोमवार के दिन भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” मंत्र का जाप करें.

सिंह राशि (रोमांस और उत्साह से भरा रहेगा सप्ताह)

सिंह राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई ऊर्जा लेकर आएगा. साथी के साथ आपका रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत और रोमांटिक महसूस होगा. अगर रिश्ते में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा था, तो अब बातचीत के जरिए समस्याएं दूर हो सकती हैं.

इस दौरान आप अपने साथी के लिए कुछ खास करने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ते में प्यार और बढ़ेगा. नए रिश्ते की शुरुआत करने वालों के लिए भी समय अच्छा रहेगा. अपने व्यवहार में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें, इससे रिश्ते लंबे समय तक मजबूत बने रहेंगे.

शुभ नंबर: 1

शुभ रंग: सुनहरा

उपाय: रविवार के दिन सूर्य देव को जल अर्पित करें और लाल फूल चढ़ाएं.

कन्या राशि (समझदारी से मजबूत होंगे रिश्ते)

कन्या राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में संतुलन और समझदारी लेकर आएगा. आप अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे, जिससे रिश्ते में नजदीकियां बढ़ेंगी. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा करने से बचें, वरना रिश्ते में तनाव आ सकता है.

साथी के साथ समय बिताना और उनकी बातों को ध्यान से सुनना रिश्ते को मजबूत बनाएगा. इस दौरान साथ में किसी नई गतिविधि या यात्रा की योजना बन सकती है. अविवाहित लोगों को किसी खास व्यक्ति से जुड़ने का मौका मिल सकता है.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: हरा

उपाय: बुधवार के दिन गणेश भगवान को हरी दूर्वा और मोदक अर्पित करें.

तुला राशि (रिश्तों में लौटेगी मिठास और अपनापन)

तुला राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई खुशियां लेकर आ सकता है. यदि पिछले कुछ समय से रिश्तों में दूरी या मनमुटाव चल रहा था, तो अब परिस्थितियां धीरे-धीरे बेहतर होती नजर आएंगी. साथी के साथ बातचीत बढ़ेगी और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे.

इस सप्ताह अपने दिल की बात खुलकर कहना आपके रिश्ते के लिए फायदेमंद साबित होगा. अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी खास व्यक्ति से हो सकती है, जो आगे चलकर आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. हालांकि रिश्तों में जल्दबाजी करने से बचें और समय के साथ भावनाओं को मजबूत होने दें.

शुभ नंबर: 6

शुभ रंग: गुलाबी

उपाय: शुक्रवार के दिन लक्ष्मी माता को गुलाबी फूल अर्पित करें और सुगंधित दीपक जलाएं.

वृश्चिक राशि (भावनात्मक जुड़ाव होगा और गहरा)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में गहराई और रोमांस बढ़ाने वाला रहेगा. साथी के साथ आपका भावनात्मक रिश्ता पहले से ज्यादा मजबूत होगा और आप दोनों एक-दूसरे की भावनाओं को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. लंबे समय से मन में चल रही किसी बात को साझा करने का यह सही समय है.

हालांकि इस दौरान अहंकार और गुस्से से बचने की जरूरत होगी, क्योंकि छोटी-सी बात भी बड़े विवाद का रूप ले सकती है. अविवाहित लोगों को किसी प्रभावशाली और आकर्षक व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. रिश्तों में धैर्य और विश्वास बनाए रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

शुभ नंबर: 9

शुभ रंग: मरून

उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें.

धनु राशि (प्रेम जीवन में आएंगे रोमांटिक पल)

धनु राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आएगा. साथी के साथ कहीं घूमने, यात्रा करने या नए अनुभव लेने का मौका मिल सकता है. इससे रिश्ते में ताजगी और रोमांस बना रहेगा. इस दौरान आप दोनों के बीच आपसी समझ और नजदीकियां भी बढ़ेंगी.

यदि आप किसी रिश्ते में हैं, तो साथी के साथ समय बिताना आपके रिश्ते को और मजबूत बनाएगा. वहीं अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी जिंदादिल और आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है. किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले सामने वाले को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें.

शुभ नंबर: 3

शुभ रंग: पीला

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और बेसन के लड्डू अर्पित करें.

मकर राशि (भरोसा और समझ बनाएंगे रिश्ता मजबूत)

मकर राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में स्थिरता और भावनात्मक मजबूती लेकर आएगा. साथी के साथ भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत हो सकती है, जिससे रिश्ते में विश्वास और गहराई बढ़ेगी. इस दौरान आप अपने रिश्ते को लेकर ज्यादा जिम्मेदार महसूस करेंगे.

हालांकि बातचीत करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें, क्योंकि आपकी कोई बात साथी को भावनात्मक रूप से आहत कर सकती है. अविवाहित लोगों की मुलाकात किसी समझदार और परिपक्व व्यक्ति से हो सकती है. रिश्तों में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखें.

शुभ नंबर: 8

शुभ रंग: नीला

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव को सरसों का तेल अर्पित करें और जरूरतमंद लोगों को काले तिल दान करें.

कुंभ राशि (नए रिश्तों की हो सकती है शुरुआत)

कुंभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम जीवन में नई ऊर्जा और रोमांच लेकर आएगा. साथी के साथ बिताया गया समय आपके रिश्ते को और खास बना सकता है. इस दौरान आप दोनों के बीच विचारों और भावनाओं का अच्छा तालमेल देखने को मिलेगा.

यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी खास व्यक्ति की ओर आपका आकर्षण बढ़ सकता है. नए रिश्तों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल रहेगा. हालांकि रिश्तों में खुलापन और ईमानदारी बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें.

शुभ नंबर: 4

शुभ रंग: आसमानी

उपाय: शनिवार के दिन शनि देव के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और जरूरतमंदों को नीले वस्त्र दान करें.

मीन राशि (प्यार और अपनापन बढ़ाएगा नजदीकियां)

मीन राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह प्रेम और रिश्तों में खूबसूरत बदलाव लेकर आ सकता है. साथी के साथ आपका जुड़ाव पहले से ज्यादा मजबूत होगा और आप अपने दिल की बात खुलकर साझा कर पाएंगे. रिश्तों में प्यार, विश्वास और अपनापन बढ़ने से मन खुश रहेगा.

यदि आप अविवाहित हैं, तो किसी रचनात्मक या आध्यात्मिक स्वभाव वाले व्यक्ति की ओर आकर्षण महसूस हो सकता है. इस सप्ताह साथी के साथ ज्यादा समय बिताने की कोशिश करें और उनकी भावनाओं को समझें. आपका प्यार और सहयोग रिश्ते को नई मजबूती देगा.

शुभ नंबर: 7

शुभ रंग: समुद्री हरा

उपाय: गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को पीले फूल और तुलसी दल अर्पित करें.

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