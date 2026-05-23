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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTarot Card Rashifal 24 May 2026: मिथुन, वृषभ और तुला राशि वालों को मिलेगा बड़ा लाभ; मीन और कर्क वाले पेट के संक्रमण से रहें सतर्क!

Tarot Card Rashifal 24 May 2026: मिथुन, वृषभ और तुला राशि वालों को मिलेगा बड़ा लाभ; मीन और कर्क वाले पेट के संक्रमण से रहें सतर्क!

Tarot Card Rashifal 24 May 2026: कन्या राशि वालों को व्यापार के सिलसिले में करनी पड़ेगी लंबी यात्रा, कुंभ को पूंजी निवेश में मिलेगा बड़ा लाभ. मकर वाले विदेश यात्रा में होंगे सफल. पढ़ें टैरो राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 23 May 2026 05:00 PM (IST)
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Tarot Rashifal 24 May 2026: रविवार का दिन मिथुन और वृषभ राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है. मिथुन राशि के लोगों को व्यापार में पहले से अधिक लाभ होगा और आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे, वहीं वृषभ राशि वाले अपनी बढ़ी हुई हिम्मत और पुरुषार्थ के बल पर कम समय में बड़े कार्य निपटा लेंगे. तुला राशि वालों के सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी. दूसरी ओर, धनु और मकर राशि के जातकों को आज अपने फैसलों और गुस्से पर नियंत्रण रखने की विशेष सलाह दी गई है.

प्रसिद्ध टैरो एक्सपर्ट नीतिका शर्मा (श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन, अजमेर) के कार्ड विश्लेषण से जानें, आज आपकी राशि के भाग्यफल में क्या खास है.

मेष टैरो राशिफल 
मेष राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज खान-पान और अपनी दिनचर्या का ध्यान रखना जरूरी होगा अन्यथा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है. काम करने में सुख व सफलता प्राप्ति के योग बन रहे हैं. कार्यक्षेत्र और परिवार में संतुलन बनाने की जरूरत है. छात्रों के लिए समय अनुकूल रहेगा.

वृषभ टैरो राशिफल 
वृषभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आप कम समय में अधिक काम करने में कामयाब होंगे क्योंकि इस समय आपकी हिम्मत और पुरूषार्थ शक्ति बढ़ी हुई रहेगी. शादीशुदा जातक जीवनसाथी के साथ कहीं बाहर जाने की योजना बनाएंगे. घरेलू खर्चों में वृद्धि के योग हैं.

मिथुन टैरो राशिफल 
मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यवसाय में पहले से अधिक लाभ प्राप्त होगा. माता पक्ष से सहयोग प्राप्त होगा केवल संतान पक्ष से असंतोष मिल सकता है. आपकी आमदनी के रास्ते बढ़ने लगेंगे. लव लाइफ में दोबारा कोई गलती ना करें और अपने रिश्ते को मजबूत बनाएं.

कर्क टैरो राशिफल 
कर्क राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका दिन मध्यम फलदायी रहेगा. आपका सामना कई चुनौतियों से होगा लेकिन तमाम वैर-विरोध का सामना करते हुए आप सभी परेशानियों से मुक्ति पा लेंगे. छात्रों को एकाग्रता के साथ पढ़ाई पर ध्यान देने की आवश्यकता है. पाचन तंत्र से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है.

सिंह टैरो राशिफल 
सिंह राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज घरेलू मामले में कुछ हद तक परेशानियां रहेंगी. माता के स्वास्थ्य में कमजोरी आ सकती है, डॉक्टरों से सलाह लेते रहें. परिवार में आपसी तालमेल एवं सौहार्द की कमी होगी. आमदनी में बढ़ोतरी के लिए नौकरी में बदलाव की योजना बनाएंगे.

कन्या टैरो राशिफल
कन्या राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज शायद आपके कुछ महत्त्वपूर्ण कार्य अभी अधूरे पड़े हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास करें. गलत संगति या नशे की लत से बचें. व्यापार के सिलसिले में लंबी यात्रा पर जाना हो सकता है. मित्रों के साथ नई जगह पर निवेश की योजना बनाएंगे.

तुला टैरो राशिफल 
तुला राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज सामाजिक मान सम्मान की वृद्धि होगी. कार्य व व्यापार में लाभ के अवसर रहेंगे. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ व्यावसायिक योग्यताओं को निखारने का अवसर प्राप्त होगा. कार्यक्षेत्र में सहयोगियों का साथ मिलेगा लेकिन फिर भी अपने काम में पूरी सतकर्ता बरतें.

वृश्चिक टैरो राशिफल 
वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज व्यावसायिक गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे और आर्थिक सुधार की योजना बनाएंगे. संतान पक्ष के वैवाहिक प्रयासों को सफलता मिलेगी. माता के स्वास्थ्य के कारण कुछ चिंता हो सकती है. नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से परेशानी हो सकती है.

धनु टैरो राशिफल 
धनु राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपका एक गलत निर्णय परेशानी में डाल सकता हैं, अतः सोच समझकर ही निर्णय लें. जायदाद के मामलों में कोई प्रफेशनल व्यक्ति परेशानियां दे सकता है, लेकिन आप बुद्धिमत्ता व सावधानी से आप बच सकते हैं. सेहत अच्छी रहेगी.

मकर टैरो राशिफल 
मकर राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज किसी महिला के कारण आपको मानसिक परेशानी हो सकती है. लव लाइफ के लिहाज से यह समय तनावपूर्ण हो सकता है. क्रोध से बचें, पक्षियों को दाना डालें. विदेश यात्रा कामयाब होगी और कोई नया बिजनस भी शुरू कर सकते हैं.

कुंभ टैरो राशिफल 
कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज पूंजी निवेश में लाभ के योग रहेंगे. अत्यधिक परिश्रम व अनियमित दिनचर्या के कारण स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है. धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा और सामाजिक कार्यों में शामिल होंगे. नौकरी छोड़ अपना रोजगार शुरू करने का विचार करें.

मीन टैरो राशिफल 
मीन राशि के टैरो कार्ड्स से जानकारी मिल रही है कि आज आपको अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ उचित व्यवहार करने के लिए कुछ अधिक प्रयास करने होंगे. उदर संक्रमण और पाचन संस्थान के रोग परेशान कर सकते हैं. माता के साथ किसी रिश्तेदारी में जाना पड़ सकता है.

ह भी पढ़े- Kal Ka Rashifal 24 May 2026: रविवार को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी का कमाल, कर्क राशि वालों को व्यापार में होगा छप्परफाड़ लाभ! पढ़ें कल का राशिफल

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर नीतिका शर्मा

नीतिका शर्मा एक प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर है. एमएससी कंप्यूटर साइंस से पोस्ट ग्रेजुएट और ज्योतिष प्रवीण एवं ज्योतिष विशारद् शिक्षा प्राप्त नीतिका शर्मा के लेख विभिन्न समाचार पत्रों एवं टीवी चैनल में प्रकाशित होते रहते हैं. इन्हें वास्तु बताने में भी महारत हासिल है. ज्योतिष ग्रंथों का गहन अध्ययन करने के बाद आम जनमानस के जीवन को आसान और सुगम बनाने की दिशा में प्रयासरत नीतिका शर्मा की कई भविष्यवाणी सच साबित हो चुकी हैं. ज्योतिष विषय में इनका अनुभव 10 वर्षों से अधिक का है. 
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Published at : 23 May 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
Horoscope Tarot Horoscope Rashifal Tarot Card Reading
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