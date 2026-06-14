हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 14 June 2026: वृषभ राशि फंसा धन वसूल करने के लिए बेस्ट है संडे, फ्रेंचाइजी मॉडल से पुराने निवेश पर होगा बंपर मुनाफा

Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 June 2026: वृषभ राशि फंसा धन वसूल करने के लिए बेस्ट है संडे, फ्रेंचाइजी मॉडल से पुराने निवेश पर होगा बंपर मुनाफा

Taurus Horoscope 14 June 2026: धृति योग से वृषभ राशि वालों के सकारात्मक दृष्टिकोण से चमकेगा करियर, क्या रविवार को पेंडिंग पेमेंट कलेक्ट करने से मजबूत होगी आर्थिक स्थिति? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 14 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पुराना फंसा हुआ धन वापस लाने और बड़ा मुनाफा कमाने का साबित होगा. व्यापारियों के लिए आज 'पेंडिंग पेमेंट कलेक्ट' करने का सबसे बेस्ट दिन है; जो क्लाइंट्स पैसा नहीं दे रहे, उनसे रिक्वेस्ट करें या लीगल नोटिस की बात करें, ज्यादातर लोग तुरंत पे करेंगे. नई ब्रांच खोलने या फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने के लिए दिन उत्तम है; पुराने किए गए निवेश से आज तगड़ा मुनाफा हाथ लगेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने वाला साबित होगा. धृति योग बनने से कार्यस्थल पर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपने जीवन और करियर में काफी आगे ले जाएगा. आप अपनी शानदार कार्यशैली से अधिकारियों को कायल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे; लेकिन फिर भी गुप्त विरोधियों की चालों से सतर्क रहें. मार्केटिंग के जातकों का ध्यान आज थोड़ा भटक सकता है, फोकस बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. आपकी राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज बाहरी भटकाव को त्यागकर अपनी मुख्य पढ़ाई पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे मुश्किल चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स आसानी से तैयार होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का संबल दिलाने वाला साबित होगा. आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण रहेगा; आज आपके माता-पिता या ससुराल पक्ष के बड़े बुजुर्ग आपके लिए विशेष आशीर्वचन कहेंगे जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि, संडे को मार्केट में शॉपिंग के समय आप किसी नए प्रेम संबंध या आकर्षण में पड़ सकते हैं, मर्यादा में रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार बना रहेगा. राशि का चंद्रमा मन को शांत और प्रसन्नचित रखेगा. बिजनेस में कम समय में नई ऊंचाइयों पर पहुँचने की खुशी और पेंडिंग पेमेंट मिलने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स और फ्रेश महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 6
आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की महाशुभता पाने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Mahabharat: कैसे सच्चे प्रेम और भीम के पराक्रम ने अधर्म पर दिलाई विजय?

यह भी पढ़े- Astrology: रविवार की सुबह किया गया ये एक काम, क्या बदल सकता है आपकी किस्मत!

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 14 Jun 2026 03:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 June 2026: वृषभ राशि फंसा धन वसूल करने के लिए बेस्ट है संडे, फ्रेंचाइजी मॉडल से पुराने निवेश पर होगा बंपर मुनाफा
वृषभ राशिफल 14 जून 2026 फंसा धन वसूल करने के लिए बेस्ट है संडे, फ्रेंचाइजी मॉडल से पुराने निवेश पर होगा बंपर मुनाफा
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 14 June 2026: मेष राशि धृति योग से कर्मचारियों को मिलेगी काम की पूरी आजादी, पुरानी फाइलें क्लियर होने से बढ़ेगा कद
मेष राशिफल 14 जून 2026 धृति योग से कर्मचारियों को मिलेगी काम की पूरी आजादी, पुरानी फाइलें क्लियर होने से बढ़ेगा कद
राशिफल
Tarot Rashifal 14 June 2026: मकर राशि वालों को नए निवेश से होगा बड़ा लाभ, धनु का पक्ष लेंगे प्रभावशाली लोग, जानें रविवार का टैरो राशिफल
टैरो राशिफल 14 जून 2026: मकर, धनु और वृश्चिक राशि वालों को मिलेगी बड़ी सफलता, मिथुन और कुंभ राशि के जातक बरतें विशेष सावधानी! जानें रविवार का भाग्यफल
राशिफल
Kal Ka Rashifal 14 June 2026: रविवार को वृषभ राशि में चंद्रमा का बड़ा गोचर, इन 4 राशियों के बिजनेस में होगी धनवर्षा, खुलेंगे नई फ्रेंचाइजी के रास्ते!
कल का राशिफल 14 जून 2026 रविवार को धृति योग का महासंयोग, इन 4 राशियों के बिजनेस में होगी धनवर्षा, खुलेंगे नई फ्रेंचाइजी के रास्ते!
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बैंकॉक टू मुंबई.... मॉडल का गांजा गैंग ! | Crime News
Kushinagar Road Accident: कुशीनगर से आया रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो, बस-ट्रक की सीधी भिड़ंत!
Iran US War | Ceasefire Deal |Mojtaba Khamenei | Trump | Janhit:ट्रंप की डील पर मुहर लगाएंगे खामनेई?
UP Elections 2027 | CM Yogi | Akhilesh: अखिलेश और योगी के बीच पूर्वांचल की आर-पार की लड़ाई!
Sandeep Chaudhary | TMC Crisis: Bengal में बागी सांसदों के खेल का सबसे सटीक विश्लेषण! | Mamata
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
अमेरिका-ईरान के बीच हुआ समझौता तो क्या खुल जाएगा हॉर्मुज? पीस डील में क्या-क्या शामिल, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
सहारनपुर: तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार परिवार को रौंदा, 5 साल की बच्ची समेत 4 की मौत
क्रिकेट
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
शाहिद अफरीदी के बाद रहमानुल्लाह गुरबाज, धर्मशाला वनडे में अफगान ओपनर ने लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी
इंडिया
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, सांसद काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से जुड़े आरोप झूठे'
ममता समेत 5 TMC नेताओं की बढ़ी मुश्किल, काकोली घोष के बेटे ने भेजा लीगल नोटिस, कहा- 'शराब से...'
बॉलीवुड
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
'मैं जेब में रखकर सोता हूं...', जब रेड लाइट एरिया में पहुंचे थे चंकी पांडे, दिलचस्प है किस्सा
इंडिया
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', INDIA गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
'2024 का चुनाव हम हारे नहीं...', गठबंधन की बैठक में राहुल का बड़ा बयान, 2029 को लेकर क्या कहा?
टेक्नोलॉजी
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
AI पर अमेरिकी कब्जा! Fable 5 और Mythos 5 पर लगा ताला, दुनिया और भारत के लिए क्या बदलने वाला है?
नौकरी
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
यूपी की 12वीं पास महिलाओं के लिए मौका, आंगनबाड़ी में निकलने वाली है बंपर भर्ती 
ENT LIVE
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
Bharat Bhhagya Viddhaata Review: Kangana Ranaut ने जीता दिल, नर्सों के साहस को सलाम करती है फिल्म
ENT LIVE
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
Haunted 3D Review: Vikram Bhatt की हॉरर फिल्म डराने में फेल, उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी
ENT LIVE
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
Governor Review: 1990 के आर्थिक संकट की अनकही कहानी, Manoj Bajpayee ने जीता दिल
ENT LIVE
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
Welcome To The Jungle का ट्रेलर रिलीज, Akshay Kumar की कॉमेडी ने जीता दिल
ENT LIVE
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Kangana Ranaut ने खोले कई राज, PM Modi और इंडस्ट्री पर भी बोलीं
Embed widget