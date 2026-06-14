Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 June 2026: आज दोपहर 12:20 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चतुर्दशी तिथि फिर अमावस्या तिथि रहेगी. आज रात्रि 10:14 तक रोहिणी नक्षत्र फिर मृगशिरा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, धृति योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृषभ राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पुराना फंसा हुआ धन वापस लाने और बड़ा मुनाफा कमाने का साबित होगा. व्यापारियों के लिए आज 'पेंडिंग पेमेंट कलेक्ट' करने का सबसे बेस्ट दिन है; जो क्लाइंट्स पैसा नहीं दे रहे, उनसे रिक्वेस्ट करें या लीगल नोटिस की बात करें, ज्यादातर लोग तुरंत पे करेंगे. नई ब्रांच खोलने या फ्रेंचाइजी मॉडल पर काम करने के लिए दिन उत्तम है; पुराने किए गए निवेश से आज तगड़ा मुनाफा हाथ लगेगा.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर का ग्राफ तेजी से ऊपर ले जाने वाला साबित होगा. धृति योग बनने से कार्यस्थल पर आपका सकारात्मक दृष्टिकोण आपको अपने जीवन और करियर में काफी आगे ले जाएगा. आप अपनी शानदार कार्यशैली से अधिकारियों को कायल करने में पूरी तरह सफल रहेंगे; लेकिन फिर भी गुप्त विरोधियों की चालों से सतर्क रहें. मार्केटिंग के जातकों का ध्यान आज थोड़ा भटक सकता है, फोकस बनाए रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन गजब की एकाग्रता लेकर आया है. आपकी राशि का चंद्रमा बुद्धि का तीव्र विकास करेगा. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स आज बाहरी भटकाव को त्यागकर अपनी मुख्य पढ़ाई पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे, जिससे मुश्किल चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स आसानी से तैयार होंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और बड़ों का संबल दिलाने वाला साबित होगा. आपका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण रहेगा; आज आपके माता-पिता या ससुराल पक्ष के बड़े बुजुर्ग आपके लिए विशेष आशीर्वचन कहेंगे जिससे घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. हालांकि, संडे को मार्केट में शॉपिंग के समय आप किसी नए प्रेम संबंध या आकर्षण में पड़ सकते हैं, मर्यादा में रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार बना रहेगा. राशि का चंद्रमा मन को शांत और प्रसन्नचित रखेगा. बिजनेस में कम समय में नई ऊंचाइयों पर पहुँचने की खुशी और पेंडिंग पेमेंट मिलने से आप मानसिक रूप से पूरी तरह रिलैक्स और फ्रेश महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: वृषभ राशि के जातक आज राशि में चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और धृति योग की महाशुभता पाने के लिए माता दुर्गा की आराधना करें. आज शाम के समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें मिश्री या सफेद मिठाई का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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