Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्यापार में बड़ों के अनुभव से काम चलेगा, आय बढ़ेगी।

नौकरी में बदलाव और प्रोजेक्ट पूर्णता से पदोन्नति मिलेगी।

छात्रों और खिलाड़ियों के लिए दिन ऊर्जावान, बाधाओं से जीत।

पारिवारिक जीवन में खुशहाली, जीवनसाथी के साथ मधुर संबंध।

Aaj ka Vrishabh Rashifal: आज के पंचांग के अनुसार, दोपहर 03:25 तक ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद दशमी तिथि का आगमन होगा. पूरे दिन शतभिषा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ऐन्द्र योग का साथ मिलेगा.

चंद्रमा आज कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे, हालांकि चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी सक्रिय रहेगा. शुभ कार्यों के लिए आज दो समय हैं: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance):

बिजनेस में आज आपके पिता या बड़ों का कोई पुराना अनुभव संजीवनी का काम करेगा, जिससे रुका हुआ काम चल पड़ेगा और आपकी इनकम में वृद्धि होगी. बिजनेसमैन के कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी और आप अपनी सूझबूझ से अटके हुए पेचीदा मामलों को चुटकियों में सुलझा लेंगे. निवेश के मामलों में भी बड़ों की सलाह लाभकारी सिद्ध होगी.

नौकरी और करियर (Job & Career):

चन्द्रमा 10th हाउस में होने से जॉब प्रोफाइल में बदलाव से लाभ होगा. लंबे समय से अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आज सफलतापूर्वक संपन्न होगा, जिससे कंपनी को बड़ा लाभ और आपको पदोन्नति मिल सकती है. बॉस आज आपके मेंटर की भूमिका में नजर आएंगे और आपके भविष्य के करियर ग्राफ को बेहतर बनाने के लिए व्यक्तिगत सलाह देंगे, जिससे कार्य-जीवन संतुलन बेहतर होगा.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students):

खिलाड़ियों और छात्रों के लिए दिन ऊर्जा से भरा है. मैदान पर आपकी ऊर्जा और फुर्ती देखने लायक होगी, आप अपनी पिछली सभी बाधाओं को पार कर बड़ी प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करेंगे. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को भी गुरुजनों का पूरा सहयोग मिलेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family):

पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा और घर के सदस्यों के बीच आपसी तालमेल व स्नेह पहले से कहीं अधिक गहरा होगा. घर के किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी.

स्वास्थ्य (Health):

मानसिक और शारीरिक रूप से आप खुद को काफी सक्रिय महसूस करेंगे. पुराने रोगों में सुधार होगा. हालांकि, ग्रहण दोष के कारण माता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता हो सकती है.

भाग्यशाली कारक और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 3

विशेष उपाय: आज भगवान शिव को दूध और गंगाजल अर्पित करें. जरूरतमंदों को सफेद वस्तु का दान करना शुभ रहेगा.

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