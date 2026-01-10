हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलTaurus Rashifal 11 January 2026: वृषभ राशि के लिए चेतावनी, मानसिक तनाव और वजन बढ़ेगा लेकिन करियर में मिल सकती है बड़ी पोस्ट

Taurus Rashifal 11 January 2026: वृषभ राशि के लिए चेतावनी, मानसिक तनाव और वजन बढ़ेगा लेकिन करियर में मिल सकती है बड़ी पोस्ट

Taurus Horoscope 11 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 10 Jan 2026 04:54 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, इसलिए मन थोड़ा अशांत रह सकता है और बेवजह की चिंताएं आपको घेर सकती हैं. ऐसे में खुद को मानसिक रूप से शांत रखना बेहद जरूरी होगा. मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज आपको संतुलन में बनाए रखेंगी.

हेल्थ राशिफल
आज ओवरवेट और सुस्ती को लेकर चिंता बढ़ सकती है. खानपान में लापरवाही पेट और शरीर पर असर डाल सकती है. तली-भुनी चीजों से दूरी बनाएं और पानी अधिक पिएं. नियमित वॉक या योग करने से लाभ मिलेगा.

बिजनेस राशिफल
बिजनेस में अपने काम के पैटर्न को अचानक बदलने से बचें. जो सिस्टम पहले से चल रहा है, उसमें सुधार करना ज्यादा बेहतर रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी फैसले से पहले अपने पार्टनर की सहमति जरूर लें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. धीरे-धीरे लेकिन स्थिरता के साथ आगे बढ़ना इस समय सबसे सही रणनीति होगी.

नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. काम भी होगा और सहकर्मियों के साथ हल्की-फुल्की मस्ती भी बनी रहेगी. सुकर्मा योग बनने से वर्कस्पेस पर आपको बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बड़े खर्चों से बचना और बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा. अभी जोखिम भरे निवेश न करें.

लव और फैमिली राशिफल
घर में किसी नए सदस्य के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा. विवाहित जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ बेहतर होगी. प्रेम संबंधों में भी मिठास बनी रहेगी.

शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी होगी. निरंतर अभ्यास ही सफलता दिलाएगा.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग पर्पल
भाग्यशाली अंक 5

उपाय
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में बड़ा बदलाव करना सही रहेगा
नहीं छोटे सुधार करें बड़े बदलाव से बचें.

2. क्या आज प्रमोशन मिल सकता है
सुकर्मा योग के कारण उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.

3. क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा
हाँ परिवार में खुशी और मेल-जोल बना रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 10 Jan 2026 04:54 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राजस्थान
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
बॉलीवुड
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर जिम से वीडियो शेयर कर सीक्वल का दिया बड़ा हिंट
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट
क्रिकेट
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
Advertisement

वीडियोज

Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: सिनेमा को समझने का एक खूबसूरत सफर
प्रेमानंद जी महाराज, Iconic विलेन | वन टू चा चा चा और और भी धमाकेदार फिल्मे | Ashutosh Rana & Nyrraa M Banerji के साथ
Budget 2026: Insurance for All या Insurance for Few? | Paisa Live
Fadnavis और Shinde को झूठे केस में फंसाने की रची गई साजिश, पूर्व DGP समेत 3 पर केस की सिफारिश
NPS Vatsalya पर नई Guidelines जारी | 18 साल से पहले Pension Planning | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
'भारत रत्न नीतीश कुमार', केसी त्यागी की मांग पर आया जीतन राम मांझी का रिएक्शन, जानें क्या कहा?
राजस्थान
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
दौसा में 1.5 करोड़ की अवैध शराब बरामद, ट्रक में बोरों के नीचे छिपाकर ले जा रहे थे तस्कर, 1 गिरफ्तार
बॉलीवुड
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने अपने बर्थडे पर जिम से वीडियो शेयर कर सीक्वल का दिया बड़ा हिंट
क्या आ रही है 'कृष 4’, ऋतिक रोशन ने जिम से वीडियो शेयर कर दिया बड़ा हिंट
क्रिकेट
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
'अगर मुश्किल स्थिति हो, तो रोहित और कोहली...', शुभमन गिल ने बताई इन दो दिग्गजों की अहमियत
इंडिया
ओडिशा में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कैसे हुआ भीषण हादसा?
ओडिशा में 9 सीटर चार्टर्ड प्लेन क्रैश, पायलट समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल, कैसे हुआ भीषण हादसा?
हेल्थ
बच्चों के जन्म के समय शरीर पर क्यों होता है जन्मदाग, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या बताते हैं?
बच्चों के जन्म के समय शरीर पर क्यों होता है जन्मदाग, इसको लेकर डॉक्टर्स क्या बताते हैं?
ट्रेंडिंग
Video: पैसा ही सबकुछ नहीं होता, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रोज फ्री में खाना खिलाते हैं सरदार जी, हर जगह हो रही तारीफ
पैसा ही सबकुछ नहीं होता, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को रोज फ्री में खाना खिलाते हैं सरदार जी, हर जगह हो रही तारीफ
यूटिलिटी
रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?
रोजा 400 बचाकर बना सकते हैं 20 लाख का मोटा फंड, पोस्ट ऑफिस की इस स्कीम के बारे में जानते हैं आप?
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
ENT LIVE
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
The Raja Saab Review: Prabhas कब ऐसी फिल्मों को मना करोगे? बिना सिर-पैर की स्टोरी
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Embed widget