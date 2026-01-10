Taurus Rashifal 11 January 2026: वृषभ राशि के लिए चेतावनी, मानसिक तनाव और वजन बढ़ेगा लेकिन करियर में मिल सकती है बड़ी पोस्ट
Taurus Horoscope 11 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े वृषभ राशिफल.
Vrishabh Rashifal 11 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके छठे भाव में स्थित है, इसलिए मन थोड़ा अशांत रह सकता है और बेवजह की चिंताएं आपको घेर सकती हैं. ऐसे में खुद को मानसिक रूप से शांत रखना बेहद जरूरी होगा. मेडिटेशन और हल्की एक्सरसाइज आपको संतुलन में बनाए रखेंगी.
हेल्थ राशिफल
आज ओवरवेट और सुस्ती को लेकर चिंता बढ़ सकती है. खानपान में लापरवाही पेट और शरीर पर असर डाल सकती है. तली-भुनी चीजों से दूरी बनाएं और पानी अधिक पिएं. नियमित वॉक या योग करने से लाभ मिलेगा.
बिजनेस राशिफल
बिजनेस में अपने काम के पैटर्न को अचानक बदलने से बचें. जो सिस्टम पहले से चल रहा है, उसमें सुधार करना ज्यादा बेहतर रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में किसी भी फैसले से पहले अपने पार्टनर की सहमति जरूर लें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है. धीरे-धीरे लेकिन स्थिरता के साथ आगे बढ़ना इस समय सबसे सही रणनीति होगी.
नौकरी और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन मिलाजुला रहेगा. काम भी होगा और सहकर्मियों के साथ हल्की-फुल्की मस्ती भी बनी रहेगी. सुकर्मा योग बनने से वर्कस्पेस पर आपको बड़ी जिम्मेदारी या पद मिल सकता है, जो आपके करियर को नई दिशा देगा.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बड़े खर्चों से बचना और बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा. अभी जोखिम भरे निवेश न करें.
लव और फैमिली राशिफल
घर में किसी नए सदस्य के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा. विवाहित जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और आपसी समझ बेहतर होगी. प्रेम संबंधों में भी मिठास बनी रहेगी.
शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों को ज्यादा मेहनत करनी होगी. निरंतर अभ्यास ही सफलता दिलाएगा.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग पर्पल
भाग्यशाली अंक 5
उपाय
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और “ॐ नमः शिवाय” का 11 बार जाप करें.
FAQs
1. क्या आज बिजनेस में बड़ा बदलाव करना सही रहेगा
नहीं छोटे सुधार करें बड़े बदलाव से बचें.
2. क्या आज प्रमोशन मिल सकता है
सुकर्मा योग के कारण उच्च पद या नई जिम्मेदारी मिलने के योग हैं.
3. क्या पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा
हाँ परिवार में खुशी और मेल-जोल बना रहेगा.
