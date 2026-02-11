Aaj ka Vrishabh Rashifal 11 February 2026: वृषभ राशि वाले आज रिश्तों और प्रोफेशनल रिश्तों दोनों में टकराव का दिन! जानें उपाय?
Taurus Horoscope 11 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए बुधवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishabh Rashifal 11 February 2026 in Hindi: चंद्रमा के सातवें भाव में होने से वृषभ राशि वालों के लिए दिन रिश्तों और प्रोफेशनल रिश्तों दोनों में टकराव वाला रहेगा. सुबह से ही मन में असंतुलन रहेगा, लेकिन सही रूटीन दिन को पूरी तरह बिगड़ने से बचा सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल (Health)
सुबह की हल्की धूप आपके शरीर और दिमाग दोनों के लिए फायदेमंद रहेगी और मूड को बेहतर करेगी. लेकिन दिन में छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आने से बीपी बढ़ सकता है, जिसका सीधा असर आपकी सेहत पर पड़ेगा.
बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)
विज्ञापन पर भारी खर्च के बावजूद रिजल्ट निराशाजनक रहेंगे, जिससे लगेगा कि पैसा बर्बाद हो गया. मौजूदा मार्केटिंग स्ट्रेटजी पर सवाल खड़े होंगे और आपको नई प्लानिंग बनानी पड़ेगी, जबकि पुरानी योजनाओं को साइड में रखना पड़ेगा. दोपहर में किसी पार्टी से अच्छी बातचीत जरूर होगी जो मानसिक रूप से आपको थोड़ी राहत देगी.
जॉब और करियर (Job & Career)
आपके किए गए काम पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी न तारीफ, न सुधार, न फीडबैक. सीनियर या टीम लीडर की छुट्टी के कारण गाइडेंस नहीं मिलेगा और आप कन्फ्यूजन में रहेंगे कि आगे क्या करना है, जिससे काम की रफ्तार धीमी पड़ेगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Students)
अटेंडेंस कम होने के कारण एग्जाम में बैठने पर ही संकट बन सकता है. यह स्थिति सीधे आपके भविष्य को प्रभावित कर सकती है, इसलिए इसे हल्के में लेना भारी पड़ेगा.
लव और फैमिली (Love & Family)
चंद्रमा के सातवें भाव में होने से पति-पत्नी या पार्टनर के बीच मतभेद हो सकते हैं. शाम को म्यूजिक या कॉमेडी मूवी देखकर खुद को रिचार्ज करना जरूरी रहेगा, तभी मानसिक तनाव से बाहर निकल पाओगे.
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9
अचूक उपाय: सुबह कुछ देर धूप में खड़े होकर गहरी सांस लें और दिन की शुरुआत किसी भी बहस से दूर रहकर करें.
(FAQs)
1. चंद्रमा सातवें भाव में होने से सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ेगा?
रिश्तों और पार्टनरशिप पर चाहे वह वैवाहिक हो या प्रोफेशनल.
2. बिजनेस में पैसा फंसने का खतरा क्यों है?
क्योंकि विज्ञापन और मार्केटिंग पर खर्च होगा लेकिन रिटर्न नहीं आएगा, जिससे स्ट्रेटजी फेल होती दिखेगी.
3. दिन को बिगड़ने से कैसे बचाया जा सकता है?
सुबह की धूप, गुस्से पर कंट्रोल और शाम को दिमाग को हल्का करने वाली एक्टिविटी ही इस दिन को संभाल सकती है.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
