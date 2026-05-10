Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom वृषभ राशि में मालव्य योग से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

व्यापार में नए अवसर, आय में वृद्धि, अप्रत्याशित शुभ समाचार।

करियर में बड़े आर्थिक लाभ, सम्मान, अलग पहचान दिलाएगा।

पारिवारिक जीवन सुखमय, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे।

Aaj ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि के लोगों के लिए उन्नति और सुखद समाचारों से भरा रहेगा. ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव रहेगा, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से आपको अपने घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों पर चलने की सलाह दी जाती है. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के दोष के कारण स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. देश-विदेश से नए व्यापारिक अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिससे आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. ब्रह्म योग बनने से बिजनेसमैन को आज अप्रत्याशित शुभ समाचार मिल सकते हैं. सरकार या प्रशासन के नए नियम आपके अनुकूल होने से आपको अपने बिजनेस फील्ड में भारी मुनाफा होने के योग हैं. निवेश के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक का समय अति उत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपका वर्क-लाइफ बैलेंस इतना सटीक रहेगा कि आप काम के साथ-साथ शाम को किसी शानदार पार्टी या आउटिंग का आनंद ले पाएंगे. करियर में बदलाव के लिए आज आपके द्वारा उठाए गए कदम भविष्य में आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ और सम्मान दिलाएंगे. आपकी कार्यशैली और दूरदर्शिता आज आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी, जिससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग अत्यंत प्रबल हैं. परिवार के बुजुर्गों का पूरा स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके निजी संबंधों में मजबूती आएगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "ज्ञानोदय" जैसा रहेगा. जो विषय कल तक आपको कठिन लग रहे थे, वे आज पानी की तरह सरल लगेंगे. अपनी पढ़ाई की मेज (Study Table) को उत्तर दिशा की ओर रखें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी पुरानी बीमारी के पुनः उभर जाने से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. अपनी दवाइयों और दिनचर्या में लापरवाही न बरतें. रविवार के दिन राहुकाल (दोपहर 04:30 से 06:00 बजे) के दौरान यात्रा और भारी शारीरिक श्रम से बचना आपके लिए हितकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ब्राउन

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, पक्षियों को दाना डालना आज आपके कष्टों का निवारण करेगा.

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