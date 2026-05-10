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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Vrishabh Rashifal 10 May 2026: वृषभ राशि मालव्य योग से चमकेगी किस्मत और विदेशी व्यापार में होगा भारी मुनाफा, प्रेम विवाह की बाधाएं होंगी दूर

Aaj Ka Vrishabh Rashifal 10 May 2026: वृषभ राशि मालव्य योग से चमकेगी किस्मत और विदेशी व्यापार में होगा भारी मुनाफा, प्रेम विवाह की बाधाएं होंगी दूर

Taurus Horoscope 10 May 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन भारी मुनाफे और करियर में बदलाव का है. जानिए वृषभ राशि के लोगों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा ?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 10 May 2026 03:05 AM (IST)
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  • वृषभ राशि में मालव्य योग से सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।
  • व्यापार में नए अवसर, आय में वृद्धि, अप्रत्याशित शुभ समाचार।
  • करियर में बड़े आर्थिक लाभ, सम्मान, अलग पहचान दिलाएगा।
  • पारिवारिक जीवन सुखमय, प्रेम विवाह के प्रबल योग बनेंगे।

Aaj ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशि के लोगों के लिए उन्नति और सुखद समाचारों से भरा रहेगा. ज्योतिष और वास्तु विशेषज्ञ पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, आज आपकी राशि में मालव्य योग का शुभ प्रभाव रहेगा, जो सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा.

चन्द्रमा के दसवें भाव में होने से आपको अपने घर के बड़े-बुजुर्गों के आदर्शों पर चलने की सलाह दी जाती है. हालांकि, दोपहर बाद चन्द्रमा-राहु के दोष के कारण स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतनी होगी.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. देश-विदेश से नए व्यापारिक अवसर आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे, जिससे आपकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. ब्रह्म योग बनने से बिजनेसमैन को आज अप्रत्याशित शुभ समाचार मिल सकते हैं. सरकार या प्रशासन के नए नियम आपके अनुकूल होने से आपको अपने बिजनेस फील्ड में भारी मुनाफा होने के योग हैं. निवेश के लिए सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक का समय अति उत्तम है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपका वर्क-लाइफ बैलेंस इतना सटीक रहेगा कि आप काम के साथ-साथ शाम को किसी शानदार पार्टी या आउटिंग का आनंद ले पाएंगे. करियर में बदलाव के लिए आज आपके द्वारा उठाए गए कदम भविष्य में आपको बहुत बड़ा आर्थिक लाभ और सम्मान दिलाएंगे. आपकी कार्यशैली और दूरदर्शिता आज आपको दूसरों से अलग पहचान दिलाएगी, जिससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का माहौल रहेगा. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग अत्यंत प्रबल हैं. परिवार के बुजुर्गों का पूरा स्नेह और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे आपके निजी संबंधों में मजबूती आएगी. जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा और आप मिलकर भविष्य की किसी बड़ी योजना पर चर्चा कर सकते हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन "ज्ञानोदय" जैसा रहेगा. जो विषय कल तक आपको कठिन लग रहे थे, वे आज पानी की तरह सरल लगेंगे. अपनी पढ़ाई की मेज (Study Table) को उत्तर दिशा की ओर रखें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करें, इससे एकाग्रता बढ़ेगी. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिल सकता.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है. किसी पुरानी बीमारी के पुनः उभर जाने से मानसिक तनाव और शारीरिक थकान महसूस हो सकती है. अपनी दवाइयों और दिनचर्या में लापरवाही न बरतें. रविवार के दिन राहुकाल (दोपहर 04:30 से 06:00 बजे) के दौरान यात्रा और भारी शारीरिक श्रम से बचना आपके लिए हितकारी रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: रविवार के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें. पंडित सुरेश श्रीमाली जी के अनुसार, पक्षियों को दाना डालना आज आपके कष्टों का निवारण करेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 10 May 2026 03:05 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Vrishabh Rashifal Taurus Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा?

आज का दिन उन्नति और सुखद समाचारों से भरा रहेगा। मालव्य योग का शुभ प्रभाव सुख-सुविधाओं में वृद्धि करेगा।

व्यापार और धन के मामले में आज वृषभ राशि वालों को क्या लाभ होगा?

आज व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है। देश-विदेश से नए व्यापारिक अवसर आय में वृद्धि करेंगे।

नौकरी और करियर के क्षेत्र में आज वृषभ राशि वालों के लिए क्या खास है?

कार्यक्षेत्र में वर्क-लाइफ बैलेंस सटीक रहेगा। करियर में बदलाव के कदम भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ और सम्मान दिलाएंगे।

प्रेम और परिवार के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

पारिवारिक जीवन में खुशियों का माहौल रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए प्रेम विवाह के योग प्रबल हैं।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन 'ज्ञानोदय' जैसा रहेगा, कठिन विषय सरल लगेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सकारात्मक परिणाम मिल सकता है।

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