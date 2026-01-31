Vrishabh Rashifal 1 February 2026: किस्मत का मिलेगा साथ, सेहत और रिश्तों में बरतें सावधानी! पढ़ें रविवार का वृषभ राशिफल
Taurus Horoscope 1 February 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए वृष राशि के जातकों के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?
Vrishabh Rashifal 1 February 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके तृतीय भाव में है, जिससे संवाद, मित्रता और साहस से जुड़े मामलों में हलचल रहेगी. दिन कुल मिलाकर भाग्यशाली रहेगा, लेकिन कुछ रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो सकती है.
ग्रहों से बने प्रीति, आयुष्मान और सर्वार्थसिद्धि योग आपके पक्ष में हैं, इसलिए सही समय पर उठाया गया कदम बड़ी सफलता दिला सकता है.
स्वास्थ्य राशिफल
मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, गले में दर्द या कमजोरी महसूस हो सकती है. पानी और गर्म भोजन पर ध्यान दें. लापरवाही से की गई अनदेखी परेशानी बढ़ा सकती है.
बिजनेस राशिफल
आज अचानक कोई बड़ा सौदा या नई डील फाइनल हो सकती है. नेटवर्किंग और पुराने संपर्क आपके काम आएंगे. रिस्क लेने से फायदा हो सकता है, लेकिन शर्तें ध्यान से पढ़ना जरूरी है.
जॉब और करियर राशिफल
ऑफिस में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा. आपके काम की तारीफ होगी और कोई जिम्मेदारी बढ़ सकती है. जो लोग प्रमोशन या बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं, उनके लिए सकारात्मक संकेत हैं.
फाइनेंस राशिफल
आय में स्थिरता रहेगी और कोई अतिरिक्त पैसा या बोनस मिलने की संभावना है. आज किया गया फाइनेंशियल प्लान आगे लाभ देगा.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम जीवन में नजदीकियां बढ़ेंगी और पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव मजबूत होगा. हालांकि किसी दोस्त से गलतफहमी हो सकती है, इसलिए बातचीत साफ रखें.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
टीचर या मेंटर की सलाह आपके लिए टर्निंग पॉइंट बन सकती है. आज सीखी गई कोई बात आगे बड़ी सफलता दिला सकती है.
भाग्यशाली रंग और अंक
लक्की कलर – वाइट
लक्की नंबर – 7
उपाय
आज देवी लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और घर में साफ-सफाई रखें, इससे धन और सौभाग्य बढ़ेगा.
FAQs
Q1. क्या आज वृषभ राशि वालों को बड़ा फायदा हो सकता है?
हाँ, योग बन रहे हैं जिससे कोई बड़ा सौदा या अवसर मिल सकता है.
Q2. दोस्ती में तनाव क्यों दिख रहा है?
गलतफहमी या कम्युनिकेशन गैप इसकी वजह बन सकता है.
Q3. सेहत को लेकर क्या सावधानी रखें?
मौसम बदलने से जुड़ी बीमारियों से बचने के लिए खानपान और आराम पर ध्यान दें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
