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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 14 April 2026: सरकारी सम्मान और बिजनेस में ब्रांडिंग का सुनहरा मौका, जानें आज का भाग्यशाली समय

Aaj ka Vrishabh Rashifal 14 April 2026: सरकारी सम्मान और बिजनेस में ब्रांडिंग का सुनहरा मौका, जानें आज का भाग्यशाली समय

Taurus Horoscope: वृषभ राशिफल 14 अप्रैल 2026: बिजनेस में सरकारी लाभ और ब्रांड प्रमोशन के योग. जॉब में स्टार परफॉर्मर बनेंगे आप. स्कॉलरशिप में मिलेगी सफलता. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 14 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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  • पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, कंधों में जकड़न से सतर्क रहें।

Aaj ka Vrishabh Rashi 14 April 2026: मंगलवार के दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति अत्यंत उत्साहजनक बनी हुई है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित हैं, जो आपको कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित और वर्कोहोलिक बनाए रखेंगे. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है. वाशि, सुनफा, पराक्रम और शुक्ल योग के साथ-साथ आनन्दादि योग का संगम आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. हालांकि, कुंभ राशि के चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होने से ग्रहण दोष बनेगा, जिसके कारण महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी से लेने की सलाह दी जाती है.

 बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)
व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है. आपके बिजनेस में किए गए नए इनोवेशन को सरकारी मान्यता मिल सकती है, जिससे गवर्नमेंट अवार्ड या सरकारी ग्रांट मिलने के प्रबल योग हैं. इससे आपकी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आएगा. यदि आप को-ब्रांडिंग या किसी नए पार्टनर के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो यह समय लाभदायक है. धन लाभ की दृष्टि से यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) सबसे शुभ रहेगा.

 जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चमक बिखेरने वाला है. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी प्रभावशाली स्पीच आपको ऑफिस का 'स्टार परफॉर्मर' बना देगी. आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है. वहीं, जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़ी कंपनी से जॉइनिंग लेटर या जॉब ऑफर मिल सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों की किसी एन.आर.आई (NRI) के साथ बैठक सफल रहेगी, जिससे आपके क्षेत्र में विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे.

 शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)
विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आया है. यदि आपने स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए आवेदन किया है, तो आज अनुकूल परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. आपके सुझावों को शैक्षणिक स्तर पर सराहा जाएगा. जो लोग समाज सुधार या प्रशासन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके विचार सरकार तक पहुँच सकते हैं और उन्हें लागू भी किया जा सकता है.

 लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)
पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. शाम को परिवार के साथ किसी पिकनिक या शानदार डिनर का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी और मिठास आएगी. संतान की ओर से किसी उपलब्धि की खबर मिलने से घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें; कंधों और बाजुओं में जकड़न की समस्या हो सकती है. भारी वजन उठाने से बचें और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

 भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
 लकी कलर: ब्लू (Blue)
 लकी नंबर: 6
 अनलकी नंबर: 9
 आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के दौरान कोई महत्वपूर्ण काम न करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs

1. आज निवेश के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?
आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा, जो निवेश के लिए अत्यंत शुभ है.

2. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज क्या खास है?
आज आपके सुझावों को सरकार द्वारा सराहा और लागू किया जा सकता है, साथ ही विदेशी निवेश के योग भी बन रहे हैं.

3. सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए?
आज आपको शारीरिक श्रम के दौरान कंधों और बाजुओं का ख्याल रखना चाहिए और भारी सामान उठाने से बचना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 14 Apr 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal

Frequently Asked Questions

स्वास्थ्य के मामले में आज क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आज कंधों और बाजुओं में जकड़न की समस्या हो सकती है. भारी वजन उठाने से बचें और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

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