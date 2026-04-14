Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, कंधों में जकड़न से सतर्क रहें।

Aaj ka Vrishabh Rashi 14 April 2026: मंगलवार के दिन वृषभ राशि के जातकों के लिए ग्रहों की स्थिति अत्यंत उत्साहजनक बनी हुई है. आज चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म भाव) में स्थित हैं, जो आपको कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित और वर्कोहोलिक बनाए रखेंगे. पंचांग के अनुसार आज वैशाख कृष्ण द्वादशी तिथि है. वाशि, सुनफा, पराक्रम और शुक्ल योग के साथ-साथ आनन्दादि योग का संगम आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा. हालांकि, कुंभ राशि के चंद्रमा पर राहु का प्रभाव होने से ग्रहण दोष बनेगा, जिसके कारण महत्वपूर्ण निर्णय सावधानी से लेने की सलाह दी जाती है.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारियों के लिए आज का दिन ऐतिहासिक उपलब्धियों वाला हो सकता है. आपके बिजनेस में किए गए नए इनोवेशन को सरकारी मान्यता मिल सकती है, जिससे गवर्नमेंट अवार्ड या सरकारी ग्रांट मिलने के प्रबल योग हैं. इससे आपकी ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आएगा. यदि आप को-ब्रांडिंग या किसी नए पार्टनर के साथ हाथ मिलाना चाहते हैं, तो यह समय लाभदायक है. धन लाभ की दृष्टि से यदि आप निवेश की योजना बना रहे हैं, तो दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के मध्य का समय (लाभ-अमृत का चौघड़िया) सबसे शुभ रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन चमक बिखेरने वाला है. किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी प्रभावशाली स्पीच आपको ऑफिस का 'स्टार परफॉर्मर' बना देगी. आपकी कार्यकुशलता को देखते हुए प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की चर्चा हो सकती है. वहीं, जो लोग नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, उन्हें आज किसी बड़ी कंपनी से जॉइनिंग लेटर या जॉब ऑफर मिल सकता है. राजनीति से जुड़े लोगों की किसी एन.आर.आई (NRI) के साथ बैठक सफल रहेगी, जिससे आपके क्षेत्र में विदेशी निवेश के रास्ते खुलेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट्स राशिफल (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बड़ी सफलता लेकर आया है. यदि आपने स्कॉलरशिप या उच्च शिक्षा (Higher Education) के लिए आवेदन किया है, तो आज अनुकूल परिणाम मिलने की पूरी संभावना है. आपके सुझावों को शैक्षणिक स्तर पर सराहा जाएगा. जो लोग समाज सुधार या प्रशासन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, उनके विचार सरकार तक पहुँच सकते हैं और उन्हें लागू भी किया जा सकता है.

लव, फैमिली और हेल्थ राशिफल (Love, Family & Health)

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. शाम को परिवार के साथ किसी पिकनिक या शानदार डिनर का प्रोग्राम बन सकता है, जिससे रिश्तों की कड़वाहट दूर होगी और मिठास आएगी. संतान की ओर से किसी उपलब्धि की खबर मिलने से घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा. स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सतर्क रहें; कंधों और बाजुओं में जकड़न की समस्या हो सकती है. भारी वजन उठाने से बचें और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए सुखद रहेगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

लकी कलर: ब्लू (Blue)

लकी नंबर: 6

अनलकी नंबर: 9

आज का विशेष उपाय: दोपहर 03:00 से 04:30 (राहुकाल) के दौरान कोई महत्वपूर्ण काम न करें. ग्रहण दोष की शांति के लिए शिव चालीसा का पाठ करें.

FAQs

1. आज निवेश के लिए सबसे अच्छा समय क्या है?

आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा, जो निवेश के लिए अत्यंत शुभ है.

2. राजनीति और समाज सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज क्या खास है?

आज आपके सुझावों को सरकार द्वारा सराहा और लागू किया जा सकता है, साथ ही विदेशी निवेश के योग भी बन रहे हैं.

3. सेहत को लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए?

आज आपको शारीरिक श्रम के दौरान कंधों और बाजुओं का ख्याल रखना चाहिए और भारी सामान उठाने से बचना चाहिए.

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