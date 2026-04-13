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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में बढ़ेगी साख और करियर में मिलेगा बड़ा पद, जानें भाग्यशाली अंक-रंग

Aaj ka Vrishabh Rashifal: वृषभ राशिफल 13 अप्रैल 2026 बिजनेस में बढ़ेगी साख और करियर में मिलेगा बड़ा पद, जानें भाग्यशाली अंक-रंग

Taurus Horoscope: वृषभ राशि 13 अप्रैल 2026 आज सिद्ध योग से बिजनेस में बड़ी डील फाइनल होगी. नौकरी में प्रमोशन की बाधा दूर होगी. संतान से सुख मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, शुभ मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 13 Apr 2026 02:05 AM (IST)
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  • वरूथिनी एकादशी पर वृषभ राशि के कर्म भाव में चंद्रमा का सकारात्मक प्रभाव।
  • व्यापार में साख से मिलेगा बिना सिक्योरिटी लोन, नए प्रोडक्ट को मिलेगा रिस्पॉन्स।
  • कार्यक्षेत्र में पद-प्रतिष्ठा वृद्धि, दिग्गजों से मुलाकात से करियर को मिलेगी नई दिशा।
  • छात्रों में बढ़ेगी एकाग्रता, खेलकूद और कानून की तैयारी के लिए श्रेष्ठ समय।

Aaj ka Vrishabh rashifal 13 April 2026: आज वैशाख मास की वरूथिनी एकादशी के पावन अवसर पर वृषभ राशि के जातकों के लिए सितारों की चाल बेहद सकारात्मक बनी हुई है. चन्द्रमा आपकी राशि से 10वें भाव (कर्म स्थान) में गोचर कर रहे हैं, जो करियर में नई ऊंचाइयों और राजनीतिक उन्नति का संकेत दे रहे हैं. ग्रहों के शुभ मेल से आज आपकी प्रशासनिक क्षमताएं निखर कर सामने आएंगी.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Rashifal)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी 'गुडविल' (साख) को भुनाने का है. बाजार में आपकी ईमानदारी और मेहनत की वजह से आज आपको बिना किसी सिक्योरिटी के लोन मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं. इन्वेस्टर्स के साथ होने वाली बैठक के लिए आपका डेटा बैकअप पूरी तरह तैयार है, जो आपको चर्चा के दौरान मजबूत स्थिति में रखेगा. कंज्यूमर सेंटीमेंट आपके पक्ष में होने से आपके द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्ट्स को बाजार में जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और निवेश के नए रास्ते खुलेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आपको किसी बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 'प्रोजेक्ट लीडर' बनाया जा सकता है. नेटवर्किंग के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है; इंडस्ट्री के दिग्गजों से आपकी मुलाकात करियर को नई दिशा दे सकती है. राजनीति से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन विशेष है—किसी टीवी डिबेट या इंटरव्यू में आपकी शालीनता और तर्कशक्ति विरोधियों का मुंह बंद कर देगी. समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय लोगों को 'जनता का वकील' जैसी उपाधि या सम्मान मिल सकता है.

शिक्षा और छात्र राशिफल (Education & Student Rashifal)

छात्रों के लिए आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. विशेष रूप से स्पोर्ट्स से जुड़े छात्रों के लिए समय अत्यंत अनुकूल है. फिटनेस टेस्ट में आप न केवल टॉप करेंगे, बल्कि आपकी रिकवरी रेट और स्टैमिना को देखकर विशेषज्ञ भी हैरान रह जाएंगे. यदि आप कानून या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए श्रेष्ठ है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल (Love & Family Rashifal)

पारिवारिक जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी. घर के नवीनीकरण या इंटीरियर को लेकर आपके द्वारा लिया गया निर्णय परिवार के सभी सदस्यों को पसंद आएगा, जिससे घर का माहौल खुशनुमा हो जाएगा. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता आएगी और आप एक-दूसरे की सलाह का सम्मान करेंगे. सामाजिक स्तर पर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने से परिवार का मान भी बढ़ेगा.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के मोर्चे पर आज का दिन राहत लेकर आया है. यदि आप लंबे समय से किसी पुरानी बीमारी से परेशान थे, तो आज उससे बड़ी राहत मिल सकती है. आप स्वयं को भीतर से ऊर्जावान और तरोताजा महसूस करेंगे. अपनी डाइट में सुधार और नियमित व्यायाम का सकारात्मक असर आपके चेहरे पर दिखाई देगा.

  • भाग्यशाली रंग: पीला (सफलता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक)
  • भाग्यशाली अंक: 2
  • अशुभ अंक: 7
  • आज का उपाय: एकादशी पर भगवान विष्णु को केसर का तिलक लगाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. पीले वस्त्र का दान करना आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा.

(FAQs)

1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना सही है?
    हां, आज आपकी मार्केट साख बहुत अच्छी है. दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच लाभ-अमृत के चौघड़िया में काम शुरू करना फलदायी होगा.

2. करियर में उन्नति के लिए आज क्या विशेष करें?
    आज नेटवर्किंग पर ध्यान दें. दिग्गजों से मिलने का मौका न चूकें और अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करें.

3. स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या सावधानी बरतें?
    पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन बाहरी खान-पान से बचें ताकि यह सुधार स्थायी बना रहे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 13 Apr 2026 02:05 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal

Frequently Asked Questions

क्या आज नया व्यवसाय शुरू करना शुभ रहेगा?

हां, आज आपकी बाज़ार साख अच्छी है. दोपहर 04:00 से 06:00 के बीच लाभ-अमृत के चौघड़िया में काम शुरू करना फलदायी होगा.

करियर में तरक्की के लिए आज क्या उपाय करें?

नेटवर्किंग पर ध्यान दें और दिग्गजों से मिलने का अवसर न चूकें. अपनी प्रशासनिक क्षमताओं का प्रदर्शन करें.

स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए?

पुरानी बीमारी से राहत मिलेगी, लेकिन बाहरी खान-पान से बचें ताकि यह सुधार स्थायी रहे.

छात्रों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

आज का दिन एकाग्रता बढ़ाने वाला है. विशेषकर खेल से जुड़े छात्रों के लिए समय बहुत अनुकूल है.

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