Vrishabh Rashifal 24 January 2026: वृषभ राशि की आय बढ़ेगी, रिश्तों और करियर में आएगी स्थिरता

Taurus Horoscope 24 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए शनिवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 24 Jan 2026 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 24 January 2026 in Hindi: वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है. चन्द्रमा 11वें भाव में स्थित है जिससे आय बढ़ाने, नेटवर्क मजबूत करने और भविष्य की प्लानिंग पर फोकस रहेगा. सही निर्णय आज आपको आने वाले समय में स्थिरता दे सकते हैं.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है. लंबे समय तक बैठे रहने या अनियमित दिनचर्या के कारण कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए वर्कआउट, योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. खानपान संतुलित रखें और पानी का सेवन बढ़ाएं.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन व्यावहारिक निर्णय लेने का है. जो भी कमाई हो रही है उसे भविष्य के लिए बचाना जरूरी है लेकिन वर्तमान जरूरतों की अनदेखी न करें. पुराने स्टॉक को निकालने का सही समय है. इसके लिए यदि कुछ डिस्काउंट या ऑफर देने पड़ें तो भी लाभ रहेगा क्योंकि इससे कैश फ्लो बेहतर होगा.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सीनियर्स और विशेष रूप से विपरीत लिंग के सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए. किसी नए स्थान पर ट्रांसफर या अस्थायी ड्यूटी मिल सकती है जहां नेटवर्क बढ़ाना आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा. स्मार्ट वर्क से आप विरोधियों की नजर में आ सकते हैं इसलिए विनम्रता बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आय बढ़ाने के नए तरीकों पर विचार करेंगे. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. निवेश से पहले पूरी जानकारी लें और भावनाओं में आकर निर्णय न करें.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में चल रहे वैचारिक मतभेद दूर हो सकते हैं जिससे माहौल शांत रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. लंबे समय से बाहर न घूमे हों तो कहीं बाहर जाने की योजना बनाएं इससे रिश्तों में आई दूरी कम होगी. वीकेंड पर शॉर्ट ट्रिप की संभावना भी बन रही है.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है. स्मार्ट स्टडी के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. एकाग्रता बनाए रखने से परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. न्यू जनरेशन किसी भी असमंजस में बड़े भाई या वरिष्ठ की सलाह लेने में संकोच न करें.

भाग्यशाली रंग ब्राउन
भाग्यशाली अंक 8
अभाग्यशाली अंक 4

उपाय
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और आय वृद्धि के लिए ॐ नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें.

FAQs

  1. क्या आज व्यापार में पुराने स्टॉक निकालना सही रहेगा?
    उत्तर हां आज ऑफर देकर भी स्टॉक क्लियर करना लाभदायक रहेगा.

  2. क्या नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं?
    उत्तर हां ऑफिस की ओर से नई जगह भेजे जाने की संभावना है.

  3. छात्रों के लिए दिन कैसा है?
    उत्तर मेहनत और सही रणनीति से अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 24 Jan 2026 02:15 AM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget