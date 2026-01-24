Vrishabh Rashifal 24 January 2026: वृषभ राशि की आय बढ़ेगी, रिश्तों और करियर में आएगी स्थिरता

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन लापरवाही नुकसानदायक हो सकती है. लंबे समय तक बैठे रहने या अनियमित दिनचर्या के कारण कमर दर्द या थकान महसूस हो सकती है. बेहतर स्वास्थ्य के लिए वर्कआउट, योग और प्राणायाम को दिनचर्या में शामिल करें. खानपान संतुलित रखें और पानी का सेवन बढ़ाएं.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन व्यावहारिक निर्णय लेने का है. जो भी कमाई हो रही है उसे भविष्य के लिए बचाना जरूरी है लेकिन वर्तमान जरूरतों की अनदेखी न करें. पुराने स्टॉक को निकालने का सही समय है. इसके लिए यदि कुछ डिस्काउंट या ऑफर देने पड़ें तो भी लाभ रहेगा क्योंकि इससे कैश फ्लो बेहतर होगा.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों को ऑफिस में सीनियर्स और विशेष रूप से विपरीत लिंग के सहकर्मियों के साथ सम्मानजनक व्यवहार रखना चाहिए. किसी नए स्थान पर ट्रांसफर या अस्थायी ड्यूटी मिल सकती है जहां नेटवर्क बढ़ाना आपके करियर के लिए फायदेमंद रहेगा. स्मार्ट वर्क से आप विरोधियों की नजर में आ सकते हैं इसलिए विनम्रता बनाए रखें.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं. आय बढ़ाने के नए तरीकों पर विचार करेंगे. खर्च और बचत के बीच संतुलन बनाना जरूरी होगा. निवेश से पहले पूरी जानकारी लें और भावनाओं में आकर निर्णय न करें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में चल रहे वैचारिक मतभेद दूर हो सकते हैं जिससे माहौल शांत रहेगा. जीवनसाथी के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा. लंबे समय से बाहर न घूमे हों तो कहीं बाहर जाने की योजना बनाएं इससे रिश्तों में आई दूरी कम होगी. वीकेंड पर शॉर्ट ट्रिप की संभावना भी बन रही है.
शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों के लिए दिन सकारात्मक है. स्मार्ट स्टडी के साथ हार्ड वर्क करेंगे तो अपने क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे. एकाग्रता बनाए रखने से परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. न्यू जनरेशन किसी भी असमंजस में बड़े भाई या वरिष्ठ की सलाह लेने में संकोच न करें.
भाग्यशाली रंग ब्राउन
भाग्यशाली अंक 8
अभाग्यशाली अंक 4
उपाय
आज भगवान शिव को जल अर्पित करें और आय वृद्धि के लिए ॐ नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
-
क्या आज व्यापार में पुराने स्टॉक निकालना सही रहेगा?
उत्तर हां आज ऑफर देकर भी स्टॉक क्लियर करना लाभदायक रहेगा.
-
क्या नौकरी में स्थान परिवर्तन के योग हैं?
उत्तर हां ऑफिस की ओर से नई जगह भेजे जाने की संभावना है.
-
छात्रों के लिए दिन कैसा है?
उत्तर मेहनत और सही रणनीति से अच्छे परिणाम मिलने के योग हैं.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.