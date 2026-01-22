हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 23 January 2026: वृषभ राशि के लिए लकी डे, बिजनेस कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे और परिवार में खुशी

Taurus Horoscope 23 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए शुक्रवार का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़ें वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 23 January 2026 in Hindi: बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर वृषभ राशि वालों के लिए आज का दिन सकारात्मक और लाभदायक रहने वाला है. चन्द्रमा के 11वें भाव में होने से लाभ, संबंधों में मधुरता और इच्छाओं की पूर्ति के योग बन रहे हैं. माँ सरस्वती की कृपा से बुद्धि, विवेक और व्यवहार में निखार आएगा, जिसका असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन पर साफ दिखाई देगा.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज राहत का दिन है. लंबे समय से चली आ रही किसी समस्या में सुधार महसूस हो सकता है. मानसिक तनाव कम होगा और मन अधिक शांत रहेगा. बसंत पंचमी के कारण सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. खानपान संतुलित रखें और हल्का योग या वॉक करें, इससे शरीर और मन दोनों मजबूत रहेंगे.

बिजनेस राशिफल
परिध योग के प्रभाव से बिजनेस पार्टी, मीटिंग और सेमिनार के माध्यम से नए संपर्क बनेंगे. इससे आपके पब्लिक रिलेशन मजबूत होंगे और भविष्य में लाभ के नए रास्ते खुलेंगे. होजरी, ग्रोसरी, आर्टिफिशियल और डेली नीड्स से जुड़े कारोबार में क्वालिटी, ब्रांड वैल्यू और प्रेजेंटेशन पर ध्यान देने से अच्छा मुनाफा मिलेगा. बसंत पंचमी के दिन लिया गया व्यावसायिक निर्णय आगे चलकर लाभकारी साबित हो सकता है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए किस्मत आज साथ दे रही है. स्मार्ट वर्क और निरंतरता बनाए रखने से सीनियर्स प्रभावित होंगे. प्रमोशन या मान-सम्मान की लिस्ट में नाम आने की संभावना बन सकती है. अपने काम करने के तरीके को व्यवस्थित रखें और बुद्धिमानी से फैसले लें, इससे करियर में स्थिरता आएगी.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से दिन अच्छा है. आय के नए स्रोत बनने की संभावना है. परिवार के साथ बैठकर भविष्य की फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे. हालांकि खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी रहेगा ताकि संतुलन बना रहे.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में बुजुर्गों के साथ रिश्तों में मधुरता आएगी. फ्यूचर प्लानिंग को लेकर परिवार में सकारात्मक चर्चा होगी. जीवनसाथी के साथ किसी पुरानी बात को लेकर मनमुटाव हो सकता है, लेकिन शांत बातचीत से मामला सुलझ सकता है. नवविवाहित दंपत्ति के लिए संतान सुख के योग बन रहे हैं, जिससे घर में उत्सव का माहौल रहेगा.

शिक्षा और छात्र राशिफल
छात्रों, कलाकारों और खेल से जुड़े लोगों के लिए बसंत पंचमी विशेष शुभ है. अनुभवी और ज्ञानी लोगों के सानिध्य में रहकर नई चीजें सीखने का अवसर मिलेगा. पढ़ाई और स्किल्स में सुधार से भविष्य के अच्छे विकल्प मिलेंगे.

भाग्यशाली रंग येलो
भाग्यशाली अंक 1
अभाग्यशाली अंक 7

उपाय
बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती को पीले फूल अर्पित करें और “ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः” मंत्र का 11 बार जाप करें. इससे बुद्धि और सौभाग्य में वृद्धि होगी.

FAQs

प्रश्न 1 क्या आज बिजनेस में नया कॉन्टेक्ट फायदेमंद रहेगा
उत्तर हां, आज बने संपर्क भविष्य में लाभ देंगे.

प्रश्न 2 क्या नौकरी में प्रमोशन के योग हैं
उत्तर स्मार्ट वर्क और निरंतर मेहनत से अच्छे अवसर मिल सकते हैं.

प्रश्न 3 छात्रों के लिए बसंत पंचमी का क्या महत्व है
उत्तर यह दिन विद्या और एकाग्रता के लिए बहुत शुभ माना जाता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 22 Jan 2026 07:00 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget