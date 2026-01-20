हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 21 January 2026: वृषभ राशि के बिजनेस में मुनाफा, ट्रांसफर और रिश्तों में संयम जरूरी

Vrishabh Rashifal 21 January 2026: वृषभ राशि के बिजनेस में मुनाफा, ट्रांसफर और रिश्तों में संयम जरूरी

Taurus Horoscope 21 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानें बुधवार का वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Jan 2026 06:16 PM (IST)
Vrishabh Rashifal 21 January 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दशम भाव में स्थित हैं, जिससे घर के बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी सिद्ध होगी. उनके अनुभव से आपको सही दिशा और निर्णय लेने में मदद मिलेगी. बुधादित्य और लक्ष्मीनारायण योग के प्रभाव से दिन कर्म और लाभ दोनों के लिहाज से अनुकूल रहने वाला है.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभकारी है. कम मेहनत में भी अच्छा खासा फायदा मिलने की संभावना बन रही है. आपके व्यवहार और व्यक्तित्व की छाप आपके बिजनेस की पहचान बनेगी, इसलिए कस्टमर से बातचीत में मीठी वाणी और धैर्य बनाए रखें. पुराने ग्राहक दोबारा जुड़ सकते हैं और नए संपर्क भी बनेंगे. यदि कोई डील चल रही है तो उसे फाइनल करने के लिए दिन अच्छा है. पारिवारिक संपत्ति या धन से जुड़ा कोई बिजनेस मामला आपसी बातचीत से सुलझ सकता है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन सहयोग और जिम्मेदारी दोनों लेकर आएगा. कोवर्कर के सपोर्ट से आपके काम आसानी से पूरे होंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से पीछे न हटें. आपकी मेहनत और निरंतरता सीनियर की नजर में आएगी. मनचाही जगह पर ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है. रिसर्च से जुड़े युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है, जो करियर में नई उम्मीद जगाएगा.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के साथ खर्च भी रहेगा, लेकिन सही प्लानिंग से आप सेविंग बनाए रखने में सफल रहेंगे. घर परिवार में धन संपदा से जुड़ा मामला बातचीत से सुलझ सकता है, जिससे मानसिक बोझ कम होगा.

लव और फैमिली राशिफल
जीवनसाथी के साथ गलतफहमी से बचें और एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखें. रिश्तों की नींव भरोसे पर ही टिकी होती है. मित्रों के साथ अच्छा समय बिताने और बाहर घूमने का मौका मिल सकता है. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और बड़े बुजुर्गों का सहयोग मिलेगा.

हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है. छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम परेशान कर सकती है, इसलिए लापरवाही न करें. समय पर खानपान और आराम जरूरी है.

शिक्षा और छात्र राशिफल
स्टूडेंट्स यदि किसी एक सब्जेक्ट में मजबूत हैं तो उसी पर और अधिक मेहनत करें. यही विषय भविष्य में आपकी पहचान बन सकता है. पढ़ाई में फोकस बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग ब्राउन. भाग्यशाली अंक 3. अनलक्की अंक 9.

उपाय
आज माता लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें और घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें. इससे आर्थिक और पारिवारिक स्थिति मजबूत होगी.

प्रश्न 1. क्या आज बिजनेस में नया निवेश करना सही रहेगा
उत्तर. हां, लेकिन व्यवहार और बातचीत पर खास ध्यान रखें, तभी पूरा लाभ मिलेगा.

प्रश्न 2. नौकरी में ट्रांसफर के योग हैं क्या
उत्तर. हां, मनचाही जगह पर ट्रांसफर की संभावना बन रही है.

प्रश्न 3. स्वास्थ्य को लेकर क्या सावधानी रखें
उत्तर. समय पर भोजन करें और छोटी समस्या को भी नजरअंदाज न करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Jan 2026 06:16 PM (IST)
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
Embed widget