हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलVrishabh Rashifal 19 January 2026: वृषभ राशि सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी, नौकरी में सम्मान और पारिवारिक सुख मिलेगा

Vrishabh Rashifal 19 January 2026: वृषभ राशि सामाजिक सक्रियता बढ़ेगी, नौकरी में सम्मान और पारिवारिक सुख मिलेगा

Taurus Horoscope 19 January 2026: वृषभ राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानें सोमवार का वृषभ राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 18 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Preferred Sources

Vrishabh Rashifal 19 January 2026 in Hindi: चन्द्रमा आपके नवम भाव में स्थित हैं, जिससे आज आप सामाजिक रूप से काफी सक्रिय रहेंगे. भाग्य का सहयोग मिलने से कई काम सहजता से बन सकते हैं. नए लोगों से मुलाकात, नेटवर्किंग और सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी आपके लिए लाभकारी रहेगी.

सेहत राशिफल
सेहत सामान्य बनी रहेगी. किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पानी की मात्रा बढ़ाएं. योग या हल्की वॉक से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.

बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. सभी कस्टमर से मधुर संबंध बनाए रखना जरूरी होगा, लेकिन बड़े क्लाइंट्स पर विशेष ध्यान देने से बड़ा फायदा मिल सकता है. जो लोग नया या वीक स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. सही रणनीति और धैर्य से बिजनेस को आगे बढ़ाने का समय है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों का मन आज कार्यस्थल पर थोड़ा उचाट रह सकता है. ऐसे में लंच ऑवर में सहकर्मियों के साथ हल्की बातचीत और हंसी मजाक आपके मूड को बेहतर बनाएगा. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन को पहचान मिल सकती है और बेस्ट एम्प्लॉइज प्राइज मिलने के योग भी बन रहे हैं. करियर में यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है.

फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के साथ खर्च भी रहेंगे, लेकिन नियंत्रण में होंगे. भविष्य से जुड़े प्लान पर विचार कर सकते हैं. किसी पारिवारिक कार्य या यात्रा पर धन खर्च हो सकता है, जो आपको खुशी देगा.

लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. उनके साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. विवाहित जीवन में जीवनसाथी की ओर से कोई सरप्राइज मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भरोसा और समझ बनाए रखें.

शिक्षा और छात्र राशिफल
हायर एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. स्टूडेंट्स के लिए दिन सकारात्मक है, मनचाहे विकल्प सामने आ सकते हैं. ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग ब्लैक. भाग्यशाली अंक 8. अनलकी नंबर 2.

उपाय
आज शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय का 11 बार जप करें. इससे भाग्य और आत्मबल मजबूत होगा.

FAQs

  1. क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक रहेगा?
    छोटे स्तर पर शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है, परिवार का सहयोग मिलेगा.

  2. नौकरी में पहचान मिलने के योग हैं क्या?
    हां, आज आपके कार्य की सराहना हो सकती है और पुरस्कार भी मिल सकता है.

  3. पारिवारिक यात्रा का योग है क्या?
    हां, परिवार के साथ ट्रेवल की प्लानिंग बन सकती है, जो सुखद रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 18 Jan 2026 09:38 PM (IST)
Tags :
Taurus Horoscope Vrishabh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
और पढ़ें
Embed widget