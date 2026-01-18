सेहत राशिफल
सेहत सामान्य बनी रहेगी. किसी बड़ी परेशानी के संकेत नहीं हैं, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के कारण हल्की थकान महसूस हो सकती है. समय पर भोजन करें और पानी की मात्रा बढ़ाएं. योग या हल्की वॉक से आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे.
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए दिन अच्छा है. सभी कस्टमर से मधुर संबंध बनाए रखना जरूरी होगा, लेकिन बड़े क्लाइंट्स पर विशेष ध्यान देने से बड़ा फायदा मिल सकता है. जो लोग नया या वीक स्टार्टिंग बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें परिवार के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. सही रणनीति और धैर्य से बिजनेस को आगे बढ़ाने का समय है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों का मन आज कार्यस्थल पर थोड़ा उचाट रह सकता है. ऐसे में लंच ऑवर में सहकर्मियों के साथ हल्की बातचीत और हंसी मजाक आपके मूड को बेहतर बनाएगा. वर्कप्लेस पर आपकी मेहनत और प्रदर्शन को पहचान मिल सकती है और बेस्ट एम्प्लॉइज प्राइज मिलने के योग भी बन रहे हैं. करियर में यह समय आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी. आय के साथ खर्च भी रहेंगे, लेकिन नियंत्रण में होंगे. भविष्य से जुड़े प्लान पर विचार कर सकते हैं. किसी पारिवारिक कार्य या यात्रा पर धन खर्च हो सकता है, जो आपको खुशी देगा.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में किसी रिश्तेदार के आगमन से घर का माहौल खुशनुमा रहेगा. उनके साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. विवाहित जीवन में जीवनसाथी की ओर से कोई सरप्राइज मिल सकता है, जिससे रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी. प्रेम संबंधों में भरोसा और समझ बनाए रखें.
शिक्षा और छात्र राशिफल
हायर एजुकेशन के लिए अच्छे इंस्टीट्यूट की तलाश कर रहे छात्रों को सफलता मिल सकती है. स्टूडेंट्स के लिए दिन सकारात्मक है, मनचाहे विकल्प सामने आ सकते हैं. ध्यान और एकाग्रता बनाए रखने से बेहतर परिणाम मिलेंगे.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग ब्लैक. भाग्यशाली अंक 8. अनलकी नंबर 2.
उपाय
आज शिवलिंग पर काले तिल मिश्रित जल अर्पित करें और ॐ नमः शिवाय का 11 बार जप करें. इससे भाग्य और आत्मबल मजबूत होगा.
FAQs
क्या आज नया बिजनेस शुरू करना ठीक रहेगा?
छोटे स्तर पर शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है, परिवार का सहयोग मिलेगा.
नौकरी में पहचान मिलने के योग हैं क्या?
हां, आज आपके कार्य की सराहना हो सकती है और पुरस्कार भी मिल सकता है.
पारिवारिक यात्रा का योग है क्या?
हां, परिवार के साथ ट्रेवल की प्लानिंग बन सकती है, जो सुखद रहेगी.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.