कन्या राशि साप्ताहिक राशिफल (19–25 अक्टूबर 2025): फंसा धन मिलेगा और प्रभाव बढ़ेगा, प्रेम और सामाजिक जीवन रहेगा अनुकूल
Virgo Weekly Horoscope: कन्या राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें कन्या साप्ताहिक राशिफल.
Kanya Saptahik Rashifal 19 to 25 October 2025: कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बेहद शुभ रहेगा. सप्ताह की शुरुआत में किसी मित्र या प्रभावशाली व्यक्ति के सहयोग से अटके काम पूरे होंगे. धन-संपत्ति और व्यवसाय से जुड़े मामलों में लाभ के अवसर उत्पन्न होंगे.
व्यवसाय और धन लाभ:
बिजनेस और निवेश के लिए समय अनुकूल है. यात्रा और नए निर्णय बड़े लाभ का कारण बनेंगे. मिड वीक में कोई बड़ी डील हाथ लग सकती है. एम्प्लॉयड जातकों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत खुलेंगे और बैंक बैलेंस मजबूत होगा. राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे उनका प्रभाव और समर्थन बढ़ेगा. फॉरेन करियर में प्रयासरत लोग वीकेंड तक शुभ समाचार प्राप्त कर सकते हैं.
परिवार और सामाजिक जीवन:
सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में सहभागिता बढ़ेगी. किसी मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर मिलेगा, जिससे सामाजिक संबंध मजबूत होंगे. परिवार और मित्रों के साथ समय बिताना सुखद रहेगा.
प्रेम और वैवाहिक जीवन:
प्रेम संबंधों के लिए सप्ताह अनुकूल है. लव पार्टनर से सरप्राइज गिफ्ट मिल सकता है. क्वालिटी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे. विवाहित जातकों के लिए जीवनसाथी के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध और समझ बढ़ेगी.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा. छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें. खान-पान और आराम पर ध्यान दें.
उपाय:
सूर्य और लक्ष्मी-गणेश की पूजा करें. शुक्रवार को पीले या सुनहरे वस्त्र दान करें.
शुभ अंक: 8
शुभ रंग: पीला
शुभ दिवस: शुक्रवार
उपाय: लक्ष्मी-गणेश की पूजा करें और पीले/सुनहरे वस्त्र दान करें.
FAQs:
Q1. क्या करियर में लाभ होगा?
हाँ, अटके काम पूरे होंगे और नई डील या जिम्मेदारी मिल सकती है.
Q2. धन लाभ के अवसर हैं?
बिलकुल, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और बिजनेस में लाभ मिलेगा.
Q3. प्रेम जीवन कैसा रहेगा?
सप्ताह अनुकूल है; सरप्राइज गिफ्ट और क्वालिटी टाइम के अवसर हैं.
Q4. फॉरेन करियर में सफलता मिलेगी?
वीकेंड तक शुभ समाचार मिलने के योग हैं.
Q5. स्वास्थ्य पर ध्यान कैसे रखें?
छोटी-मोटी परेशानियों को नजरअंदाज करें और खान-पान संतुलित रखें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL