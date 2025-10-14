Kanya Saptahik Tarot Rashifal 12 to 18 October 2025: इस सप्ताह कन्या राशि के लिए निकला कार्ड “The Temperance” है, जो संतुलन, धैर्य और सामंजस्य का प्रतीक है. यह कार्ड बताता है कि इस सप्ताह आपको अपने समय और ऊर्जा का बुद्धिमानी से उपयोग करना होगा. घर और कार्यस्थल दोनों के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपकी सूझबूझ और समझदारी से हालात संभल जाएंगे.

स्वास्थ्य:

मानसिक तनाव और थकान महसूस हो सकती है. इस सप्ताह नींद पूरी लेना और खुद को समय देना बहुत जरूरी है. मेडिटेशन, संगीत या प्रकृति के संपर्क में रहना मानसिक शांति देगा. खानपान संतुलित रखें और जल का सेवन अधिक करें.

व्यापार:

व्यवसायियों के लिए यह सप्ताह सामान्य रहेगा. कुछ छोटे मतभेद या देरी की स्थिति हो सकती है, लेकिन सप्ताह के अंत तक परिस्थितियाँ सुधरेंगी. नए संपर्कों से लाभ होगा, और पुराने ग्राहकों से दोबारा संबंध बनेंगे.

नौकरी:

ऑफिस में कार्यभार अधिक रहेगा, लेकिन आप अपनी दक्षता से सब कुछ समय पर पूरा कर लेंगे. किसी सहकर्मी या वरिष्ठ से मतभेद की स्थिति बन सकती है, इसलिए संयमित शब्दों का प्रयोग करें. आपकी मेहनत सप्ताह के अंत तक फल देगी.

लव और परिवार:

जीवनसाथी आपका सच्चा सहारा रहेगा. उनकी सलाह आपके लिए बेहद उपयोगी साबित होगी. परिवार और पड़ोसियों से थोड़ी दूरी या गलतफहमी हो सकती है, लेकिन आप शांति और संवाद से सब कुछ संभाल लेंगे. अविवाहित जातकों के लिए प्रेम प्रस्ताव के संकेत हैं.

साप्ताहिक उपाय:

बुधवार को गणेश जी को दूर्वा और मोदक अर्पित करें. हरे रंग के वस्त्र पहनें और जरूरतमंदों को फल दान करें.

Do: संतुलन और संयम बनाए रखें.

Don’t: भावनाओं में आकर निर्णय न लें.

लकी कलर: हरा

लकी नंबर: 5

लकी डे: बुधवार

FAQs:

Q1: क्या इस सप्ताह आर्थिक स्थिति मजबूत होगी?

A1: हाँ, धीरे-धीरे वित्तीय स्थिति स्थिर होगी, हालांकि बड़े निवेश से फिलहाल बचना चाहिए.

Q2: क्या पारिवारिक मतभेद सुलझेंगे?

A2: जी हाँ, आपकी शांत प्रवृत्ति और संवाद से रिश्तों में फिर से सामंजस्य लौटेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.