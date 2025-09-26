हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Libra Weekly Horoscope: तुला राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है. घरेलू समस्याओं को लेकर चिंता सता सकती है. व्यापार, प्यार और सेहत के बारे में जानें. पढ़ें तुला साप्ताहिक राशिफल.

By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 26 Sep 2025 03:00 PM (IST)
Tula Saptahik Rashifal 28 September to 4 October 2025: तुला राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यंत मिलाजुला रहने वाला है. सप्ताह के प्रारंभ में घरेलू समस्याएँ चिंता का कारण बन सकती हैं, लेकिन वरिष्ठ व्यक्ति की मदद से सप्ताह के उत्तरार्ध तक समाधान संभव है. पढ़ें तुला राशि का साप्ताहिक भाग्यफल

व्यवसाय और धन लाभ
व्यवसाय से जुड़े जातकों को इस सप्ताह समझदारी से अपने कारोबार को आगे बढ़ाना होगा. सप्ताह की शुरुआत में कुछ आपाधापी रह सकती है, लेकिन मध्य सप्ताह में परिस्थितियाँ नियंत्रण में आएंगी और राहत महसूस होगी. कार्यक्षेत्र में विरोधी भी आपकी तारीफ करेंगे.

परिवार और सामाजिक जीवन
घर और परिवार के मामलों में यह समय अनुकूल रहेगा. स्वजनों का पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा. पारिवारिक तालमेल बना रहेगा और घर का माहौल सुखद रहेगा.

प्रेम और वैवाहिक जीवन
सप्ताह के उत्तरार्ध में आपका मन धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में लगेगा. यदि आप सिंगल हैं तो किसी मनचाहे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

स्वास्थ्य राशिफल
सप्ताह के दौरान मानसिक तनाव से बचें. ध्यान और हल्का व्यायाम स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करेगा. संतुलित खान-पान पर विशेष ध्यान दें.

उपाय
रुद्राष्टकं का पाठ करें.

FAQs
प्र.1 सप्ताह कैसा रहेगा?
उत्तर मिलाजुला, घरेलू समस्याओं और कार्यक्षेत्र में संतुलन बनाए रखें.

प्र.2 व्यवसाय में क्या सावधानी रखें?
उत्तर समझदारी से कारोबार आगे बढ़ाएं, आपाधापी में जल्दबाजी न करें.

प्र.3 परिवार और रिश्ते कैसे रहेंगे?
उत्तर परिवार का सहयोग मिलेगा, पारिवारिक तालमेल बना रहेगा.

प्र.4 प्रेम और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा?
उत्तर प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे, दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

प्र.5 शुभ उपाय क्या है?
उत्तर रुद्राष्टकं का पाठ करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
Published at : 26 Sep 2025 03:00 PM (IST)
Weekly Horoscope Libra Horoscope Tula Rashifal Tula Saptahik Rashifal
