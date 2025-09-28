हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Tula Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह चुनौतियां आएंगी, लेकिन सीनियर्स और मित्रों की मदद से आप समस्याओं को हल करेंगे

Tula Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह चुनौतियां आएंगी, लेकिन सीनियर्स और मित्रों की मदद से आप समस्याओं को हल करेंगे

Libra Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें तुला के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 28 Sep 2025 10:46 PM (IST)
Preferred Sources

Libra Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों मौजूद रहेंगे. किसी भी कठिन परिस्थिति में आप अपना आपा नहीं खोएँ और धैर्यपूर्वक निर्णय लें.

करियर और व्यवसाय:
कार्यक्षेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं और विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. बिजनेसमैन को व्यापार के तरीकों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी. मिड वीक में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी या अन्य महत्वपूर्ण मामले सुलझेंगे. वर्किंग वुमन को ऑफिस और घर के बीच तालमेल बनाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है.

आर्थिक स्थिति:
व्यापार या निवेश में जल्दबाजी से बचें. पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें. धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें, खासकर बड़े लेन-देन में.

पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
घर-परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. किसी प्रियजन की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है. परिवार और मित्रों का सहयोग आपको मानसिक सहारा देगा.

प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंधों में सावधानी की आवश्यकता है. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना सफलता और सामंजस्य के लिए जरूरी होगा. कठिन समय में जीवनसाथी आपका सहारा बनेगा.

स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. खान-पान और दिनचर्या का ध्यान न रखने से पेट संबंधी समस्याएँ या अनिद्रा हो सकती है.

शुभ अंक: 6, 9
शुभ रंग: नीला, सफेद
उपाय:

  • मंगलवार को घर में सफेद फूल अर्पित करें.
  • अनिद्रा से बचने के लिए सोने से पहले हल्का योग और ध्यान करें.

FAQs:
Q1: इस सप्ताह व्यापार में जोखिम कैसे कम किया जा सकता है?
A1: किसी भी निवेश या लेन-देन से पहले परिवार या अनुभवी मित्र की सलाह लें.

Q2: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने का उपाय क्या है?
A2: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी बहस से पहले शांत रहकर संवाद करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यताजानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 28 Sep 2025 10:46 PM (IST)
Tags :
Tula Rashifal Libra Weekly Horoscope Tula Saptahik Rashifal
और पढ़ें
