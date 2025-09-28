Tula Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह चुनौतियां आएंगी, लेकिन सीनियर्स और मित्रों की मदद से आप समस्याओं को हल करेंगे
Libra Weekly Horoscope: यह नया सप्ताह तुला राशि के लिए कैसा रहेगा? ज्योतिषाचार्य (Astrologer) सुरेश श्रीमाली से जानें तुला के लिए ये सप्ताह प्यार, परिवार, धन, सेहत के लिहाज से कैसा रहने वाला है?
Libra Saptahik Rashifal September 28 to October 4, 2025: इस सप्ताह तुला राशि वालों के लिए चुनौतियाँ और अवसर दोनों मौजूद रहेंगे. किसी भी कठिन परिस्थिति में आप अपना आपा नहीं खोएँ और धैर्यपूर्वक निर्णय लें.
करियर और व्यवसाय:
कार्यक्षेत्र में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं और विरोधी सक्रिय रह सकते हैं. बिजनेसमैन को व्यापार के तरीकों में बदलाव करने की आवश्यकता होगी. मिड वीक में किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से एन्सेस्ट्राल प्रॉपर्टी या अन्य महत्वपूर्ण मामले सुलझेंगे. वर्किंग वुमन को ऑफिस और घर के बीच तालमेल बनाना चुनौतीपूर्ण लग सकता है.
आर्थिक स्थिति:
व्यापार या निवेश में जल्दबाजी से बचें. पास के फायदे में दूर का नुकसान करने से बचें. धन संबंधी निर्णय सोच-समझकर लें, खासकर बड़े लेन-देन में.
पारिवारिक और सामाजिक जीवन:
घर-परिवार से जुड़े मामलों में सावधानी रखें. किसी प्रियजन की खराब सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है. परिवार और मित्रों का सहयोग आपको मानसिक सहारा देगा.
प्रेम और दांपत्य जीवन:
प्रेम संबंधों में सावधानी की आवश्यकता है. लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करना सफलता और सामंजस्य के लिए जरूरी होगा. कठिन समय में जीवनसाथी आपका सहारा बनेगा.
स्वास्थ्य राशिफल:
स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. खान-पान और दिनचर्या का ध्यान न रखने से पेट संबंधी समस्याएँ या अनिद्रा हो सकती है.
शुभ अंक: 6, 9
शुभ रंग: नीला, सफेद
उपाय:
- मंगलवार को घर में सफेद फूल अर्पित करें.
- अनिद्रा से बचने के लिए सोने से पहले हल्का योग और ध्यान करें.
FAQs:
Q1: इस सप्ताह व्यापार में जोखिम कैसे कम किया जा सकता है?
A1: किसी भी निवेश या लेन-देन से पहले परिवार या अनुभवी मित्र की सलाह लें.
Q2: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखने का उपाय क्या है?
A2: लव पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें और किसी भी बहस से पहले शांत रहकर संवाद करें.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
