Tula Rashifal 30 June 2026: पंचांग के अनुसार आज पूरे दिन आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी. नक्षत्रों की बात करें तो आज पूरे दिन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग और ब्रह्म योग का सुंदर संयोग बन रहा है, जो आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन आपके 3रा भाव (तृतीय भाव) में संचार करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत के लिए एक विशेष मुहूर्त उपलब्ध है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा.

राहुकाल: दोपहर 03:00 से शाम 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में नए या मांगलिक कार्यों को करने से बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन अपनी रणनीतियों में बदलाव करके ग्राहकों को आकर्षित करने का है. बिजनेसमैन को आज अपनी दुकान या संस्थान में 'कस्टमर रिलेशन स्ट्रेटजी' (ग्राहक संबंध रणनीति) को अपनाना चाहिए, जिससे ग्राहक बार-बार परचेजिंग (खरीदारी) के लिए आपकी ही दुकान पर मूवड (आकर्षित) हो सकें.

बाजार में जिस प्रोडक्ट पर आपने लंबे समय से भरोसा जताया था, वहां से आज अचानक डिमांड और मुनाफे की एक नई लहर आएगी, जो आपके व्यापार को गति देगी. बिजनेसमैन अगर बिजनेस में कोई नया इनवेस्टमेंट (निवेश) करने का विचार बना रहे हैं, तो उन्हें बाजार की परिस्थितियों का अच्छी तरह आकलन करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए और उसके बाद ही निवेश का अंतिम फैसला लेना चाहिए.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance Rashifal)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी संचित पूंजी को बढ़ाने वाला रहेगा. पुराने और भरोसेमंद स्रोतों से अचानक होने वाला धन लाभ आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूती देगा. हालांकि, नया निवेश करने से पहले अनुभवी लोगों से सलाह लेना और बाजार के उतार-चढ़ाव को समझना बेहद जरूरी है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे के बीच लाभ-अमृत के चौघड़िया में किए गए व्यापारिक सौदे भविष्य में बड़ा आर्थिक लाभ दे सकते हैं. राहुकाल के दौरान धन के बड़े लेन-देन से बचें.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी धाक जमाने का है. एंप्लॉयड पर्सन की ऑफिस में न्यू टेक्नोलॉजी (नई तकनीक) और नए सॉफ्टवेयर पर मजबूत पकड़ उनको सहकर्मियों के बीच अन्य से बिल्कुल अलग और खास बना देगी. इसके कारण कार्यस्थल पर आपकी बातों को विशेष वरीयता मिलेगी और सीनियर से लेकर बॉस तक आपकी योजनाओं पर अपनी सहमति देते हुए नजर आएंगे.

इस बड़ी सफलता के बीच आपको बस एक बात का ध्यान रखना है कि अपने भीतर घमंड को बिल्कुल भी जगह न दें और अहंकार से दूरी बनाए रखें. ऑफिशियल सिचुएशन की बात करें तो आपको पूरी चुस्ती-फुर्ती के साथ अपने सारे काम निपटाने होंगे, तभी आप काम को जल्दी खत्म कर समय पर घर पहुंच सकेंगे.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और विशेषकर खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों (Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी सीमाओं को लांघकर आगे बढ़ने का है. स्पोर्ट्स पर्सन को आज मैदान पर अपनी पूरी क्षमता और कड़ी मेहनत का पूरा प्रयोग करना होगा, तभी आप अपने तय किए गए लक्ष्य को हासिल करने में सफल होंगे. आलस्य और शॉर्टकट का विचार मन में बिल्कुल न लाएं, निरंतर अभ्यास ही आपको जीत दिलाएगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और सामाजिक मोर्चे पर आज का दिन मिलेजुले प्रभाव वाला रहेगा. चंद्रमा के 3रा हाउस में होने से आज किसी करीबी दोस्त से आपको समय पर बड़ी मदद मिलेगी, जिससे आपकी कोई बड़ी चिंता दूर होगी. घर-परिवार में आज आपको बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, उनकी सेहत में गिरावट आ सकती है. इसके अलावा, यदि पारिवारिक सदस्यों के बीच पिछले कुछ समय से कोई मनमुटाव या गलतफहमी चल रही है, तो उसे अपनी ओर से पहल करके सुलझाने का प्रयास करें; आपकी कोशिशें रंग लाएंगी.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आप भीतरी रूप से काफी ऊर्जावान और सक्रिय महसूस करेंगे. इसी चुस्ती-फुर्ती के कारण आप कार्यक्षेत्र के सभी पेंडिंग कामों को तेजी से निपटाने में सफल रहेंगे. हालांकि, मानसिक रूप से खुद को शांत और तनावमुक्त रखने के लिए सुबह के समय ध्यान (Meditation) करें और रात के समय हल्का व सुपाच्य भोजन लें.

भाग्यशाली अंक, रंग और अचूक उपाय

भाग्यशाली रंग: White (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर लाल सिंदूर अर्पित करें और हनुमान अष्टक का पाठ करें. इसके साथ ही किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद रंग की खाद्य सामग्री का दान करें. घर से निकलते समय उत्तर दिशा की ओर मुख करके अपने मित्रों या भाई-बहनों का अभिवादन करें.

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