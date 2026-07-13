Aaj ka Tula Rashifal 13 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि शाम 6:50 बजे तक रहेगी, इसके बाद अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी. पूरे दिन आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और ध्रुव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा. आध्यात्मिक गतिविधियों और सकारात्मक सोच का प्रभाव आपकी ऊर्जा पर भी दिखाई देगा. नियमित योग, प्राणायाम और संतुलित भोजन आपको पूरे दिन सक्रिय बनाए रखेंगे. यात्रा के दौरान खान-पान का ध्यान रखें.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए दिन अत्यंत लाभदायक रहेगा. होलसेल और रिटेल कारोबार में बनाई गई रणनीति शानदार परिणाम देगी और मुनाफे में अच्छी बढ़ोतरी होगी. बैंक लोन, टैक्स या किसी पुराने सरकारी मामले में राहत मिलने से आर्थिक और मानसिक दोनों तरह का सुकून मिलेगा. मजबूत सप्लाई चेन और ग्राहकों का विश्वास आपकी री-ब्रांडिंग को नई पहचान दिलाएगा. व्यापार विस्तार और नए निवेश के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी डेटा एनालिसिस, नई स्किल सीखने की क्षमता और कार्यशैली से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. नए कर्मचारियों को कार्यस्थल पर सहयोगी और सकारात्मक माहौल मिलेगा, जिससे वे जल्दी अपनी जिम्मेदारियां संभाल पाएंगे. करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर प्राप्त होंगे और आपकी प्रोफेशनल छवि मजबूत होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा. संतान की ओर से कोई बड़ी उपलब्धि या शुभ समाचार मिल सकता है, जिससे पूरे परिवार में उत्सव जैसा माहौल बनेगा. परिवार के साथ धार्मिक यात्रा की योजना भी बन सकती है. जीवनसाथी के साथ संबंधों में मधुरता और आपसी विश्वास बढ़ेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से दिन बेहद शुभ रहेगा. पुराने वित्तीय मामलों का समाधान होने से राहत मिलेगी. व्यापार से आय बढ़ेगी और बचत में भी वृद्धि होगी. यदि किसी नए निवेश की योजना बना रहे हैं, तो समय आपके पक्ष में रहेगा. भविष्य की आर्थिक योजनाएं भी मजबूत होंगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी प्रतिभा दिखाने का बड़ा मंच मिल सकता है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भी मेहनत का अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है. नई स्किल सीखने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली अंक: 1.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन.

अशुभ अंक: 3.

उपाय:

सुबह तुलसी के पौधे में जल अर्पित करें, सात परिक्रमा करें और "ॐ नमो भगवते वासुदेवाय" मंत्र का 108 बार जाप करें. इसके बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पीले फल या गुड़ का दान करें. इससे भाग्य मजबूत होगा, व्यापार में उन्नति मिलेगी, करियर में सफलता प्राप्त होगी और परिवार में सुख-समृद्धि बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

