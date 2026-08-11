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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Tula Rashifal 11 August 2026: कारोबार की परेशानियां होंगी दूर, मिलेगी सफलता

Aaj Ka Tula Rashifal 11 August 2026: कारोबार की परेशानियां होंगी दूर, मिलेगी सफलता

Libra Horoscope Today: क्या आज तुला राशि वाले बिजनेस की उलझी समस्याओं को सुलझा पाएंगे? आर्थिक स्थिति में स्थिरता आएगी और नौकरी में सफलता मिलेगी, लेकिन काम के दबाव से तनाव बढ़ सकता है.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 11 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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Aaj Ka Tula Rashifal 11 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पूरे दिन रहेगी. पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 10:09 बजे तक रहेगा, इसके बाद पुष्य नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग और सिद्धि योग जैसे संयोग बन रहे हैं. 

चंद्रमा अलसुबह 4:43 बजे के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज शुभ कार्य के लिए कोई विशेष शुभ समय नहीं है, इसलिए महत्वपूर्ण काम करते समय पंचांग के अन्य संकेतों का ध्यान रखना बेहतर रहेगा. आइए, राहुकाल, भद्रा और शुभ दिशा के साथ जानते हैं. 

आज के प्रमुख समय

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
भद्रा: सूर्योदय से दोपहर 3:23 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

तुला राशि वालों के लिए आज कारोबार में कई अटकी हुई समस्याओं का समाधान मिलने की संभावना है. चंद्रमा दसवें भाव में होने से कामकाज को लेकर सक्रियता बढ़ेगी, वहीं सिद्धि योग बनने से बिजनेस में आ रही जटिल परेशानियों को निपटाने में सफलता मिल सकती है.

अगर पिछले कुछ समय से आर्थिक स्थिति डगमगा रही थी, तो उसमें धीरे-धीरे स्थिरता आने के संकेत हैं. कारोबार में आगे बढ़ने के रास्ते मिलते जाएंगे, लेकिन किसी भी नए अवसर पर कदम बढ़ाने से पहले पूरी जांच-पड़ताल जरूर करें. लापरवाही या जल्दबाजी से बचना जरूरी होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शुभ रहेगा. कार्यों में लगातार सफलता मिलने के योग हैं. हालांकि करियर को संभालने और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए काम के घंटे बढ़ सकते हैं.

दोपहर तक काम का दबाव और तनाव बना रह सकता है, लेकिन डेडीकेशन के साथ काम करने पर परिस्थितियां आपके पक्ष में आ सकती हैं.

जिन लोगों ने नई नौकरी शुरू की है, उन्हें प्रोफेशनलिज्म का खास ध्यान रखना होगा. हर सहकर्मी से जरूरत से ज्यादा दोस्ताना व्यवहार करने से बचें और ऑफिस की मर्यादा बनाए रखें.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक स्थिति में स्थिरता आने की संभावना है. पुराने वित्तीय दबाव कम हो सकते हैं और कारोबार से जुड़े मामलों में आगे बढ़ने के नए रास्ते दिखाई देंगे.

फिर भी किसी बड़े खर्च या निवेश में जल्दबाजी न करें. पैसों से जुड़े फैसले लेते समय सभी पहलुओं को ध्यान से जांचना आपके लिए फायदेमंद रहेगा.

लव और फैमिली राशिफल

परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी. घर के लोगों को धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में साथ लेकर चलने से पारिवारिक माहौल सकारात्मक रहेगा.

परिवार में आपसी सहयोग और समझ बनाए रखें. जीवन में व्यस्तता कितनी भी हो, अपनों के लिए थोड़ा समय निकालना रिश्तों को मजबूत करेगा.

हेल्थ राशिफल

काम के बढ़ते दबाव के कारण मानसिक थकान महसूस हो सकती है. खासकर दिन के पहले हिस्से में तनाव को खुद पर हावी न होने दें.

काम के बीच छोटे ब्रेक लें और पर्याप्त आराम करें. शांत दिमाग से काम करने पर तनाव कम महसूस होगा और आपकी कार्यक्षमता भी बेहतर रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज अनुभवी लोगों की सलाह काफी उपयोगी साबित हो सकती है. गुरु या पिता से करियर और पढ़ाई को लेकर सलाह लेने में संकोच न करें.

अनुभवी व्यक्ति की सही सलाह आपको अपनी गलतियों से बचा सकती है और लक्ष्य तक पहुंचने की दिशा स्पष्ट कर सकती है. पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: येलो
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीले फूल अर्पित करें. परिवार के साथ किसी धार्मिक या आध्यात्मिक गतिविधि में शामिल हों. किसी बड़े या अनुभवी व्यक्ति का आशीर्वाद लेकर महत्वपूर्ण काम शुरू करना शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 11 Aug 2026 03:30 AM (IST)
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