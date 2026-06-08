Aaj ka Tula Rashifal 8 June 2026: आज पूरे दिन द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि रहेगी. आज सुबह 09:10 तक शतभिषा नक्षत्र फिर पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग का साथ मिलेगा. वहीं मेष, कर्क, तुला, मकर राशि होने से रूचक योग व हंस योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा कुंभ राशि में रहेंगे वहीं चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष रहेगा. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. शुक्र शाम 05:43 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बाजार में अपनी एकछत्र बादशाहत कायम करने का साबित होगा. यदि आप किसी प्रकार के मैन्युफैक्चरिंग (उत्पादन) कार्य से जुड़े हैं, तो आज अपने बिजनेस में अत्याधुनिक रिसर्च को बढ़ावा दें और अपने प्रॉडक्ट्स में कुछ नया 'मॉडिफिकेशन' (बदलाव) करें, ताकि पूरे बाजार में आपकी मोनोपोली (एकछत्र राज) मजबूती से बनी रहे.

आज आपकी कुंडली में विष्कुम्भ योग बनने से, बिजनेसमैन ने यदि अपनी कंपनी के विस्तार के लिए पहले कहीं लोन अप्लाई किया था, तो आज उन्हें बैंक से लोन की 'स्वीकृति' (Approval) की बड़ी शुभ सूचना अचानक मिल सकती है, जिससे वर्किंग कैपिटल मजबूत होगी. बड़े क्लाइंट्स के प्रति हमेशा सम्मान का भाव रखते हुए सीधे उनके संपर्क में बने रहें, क्योंकि बड़े ऑर्डर्स का बंपर लाभ उन्हीं से मिलने वाला है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों और करियर में बड़ी ऊंचाई पर जाने का सपना देख रहे युवाओं के लिए सोमवार का दिन भाग्य के द्वार खोलने वाला साबित होगा. शुक्र के दशम भाव में होने से, जो एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) इन दिनों किसी 'न्यू जॉब' (नई नौकरी) को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कार्यस्थल पर उनके पुराने देखे गए कई सारे सुनहरे ड्रीम्स (सपने) आज पूरी तरह पूरे हो जाएंगे जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत होगा.

जो युवा इन दिनों कोई बड़ा 'विदेशी कोर्स' (International Certification) करके अपनी वर्तमान नौकरी में प्रमोशन या तरक्की पाने की सोच रहे हैं, आज मैनेजमेंट की तरफ से उन्हें वह सुनहरा मौका या अप्रूवल अचानक मिल सकता है. बुद्धि और चतुराई का प्रयोग करने से आज आप ऑफिस के सभी जटिल कामों को बेहद आसानी से पूरा कर सकेंगे, काम के सिलसिले में छोटी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन ऐतिहासिक सफलताएं दिलाने वाला साबित होगा. पंचम भाव का चंद्रमा आपकी बौद्धिक क्षमता को चरम पर ले जाएगा. स्टूडेंट्स के 'इंक्यू' (EQ) और 'आईक्यू' (IQ) लेवल में आज गजब का इजाफा होने से, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों को आज बहुत बड़ी और शानदार सफलता आसानी से मिल सकती है, जिससे साख मजबूत होगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बहार और उत्सव लेकर आया है. पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज माता-पिता को अपनी संतान की तरफ से कोई बहुत बड़ा सुख, आदर या उनकी किसी बड़ी शैक्षणिक उपलब्धि का शुभ समाचार मिलेगा. यदि परिवार में बहुत दिनों से कोई बड़ा मांगलिक या धार्मिक कार्यक्रम संपन्न नहीं हुआ है और आपके मन में इसके प्रति कोई भाव है, तो आज का दिन उसके आयोजन की शुरुआत कराने के लिए सबसे महाभाग्यशाली और शुभ है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, सुदृढ़ और मजबूत बना रहेगा. व्यापारिक लोन मंजूर होने और बच्चों की परीक्षाओं में सफलता से मानसिक रूप से आप खुद को पूरी तरह हल्का, शांत और तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक रूप से ऊर्जा का स्तर बहुत हाई रहेगा.

भाग्यशाली रंग: पर्पल

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 7

आज का विशेष उपाय: आज पांचवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और विष्कुम्भ योग की महाशुभता पाने के लिए मां महालक्ष्मी व माता दुर्गा की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन संध्या समय देवी माँ के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद बर्फी का भोग लगाएं और कनकधारा स्तोत्र का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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